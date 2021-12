به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، فیلم اکشن و هیجان‌انگیز «طرح عتیقه‌جات، (Schemes in Antiques) در اولین هفته فروش در سرزمین خود، چین توانست باکس‌آفیس این کشور را فتح کند و با ۲۵.۶ میلیون دلار فروش رتبه نخست را کسب کرد.

طبق داده‌های شرکت مشاوره آرتیزان گیت‌وی، این فیلم توانست فیلم کمدی جنایی «کسی باش» (Be Somebody) را که در سه هفته اخیر در صدر جدول قرار داشت و در چهارمین آخر هفته‌اش ۱۳.۳ میلیون دلار به دست آورد، کنار زد. فیلم «کسی باش» پس از ۲۴ روز اکران، به مجموع فروش ۱۱۷ میلیون دلاری رسید.

فیلم «طرح عتیقه‌جات» به کارگردانی درک کووک چی-کین داستان بازگرداندن یک یادگار مذهبی به چین است که باعث بیداری مجدد قبیله‌ای از شکارچیان این آثار است. از جمله ستارگان این فیلم می‌توان به جی یو، لی جیایین، ژین ژیلی و لی شیان اشاره کرد.

رتبه سوم پرفروش‌ترین فیلم‌های باکس‌آفیس چین متعلق به فیلم تازه وارد «دنیای تو، بدون من» (Your World, Without Me) است. این فیلم یک درام عاشقانه درباره جذابیت بین دو نفر با شخصیت‌های مختلف است. این فیلم توانست این هفته ۳.۱ میلیون دلار بفروشد.

«قفل در» (The Door Lock)، یک فیلم ترسناک درباره زنی است که به تنهایی در یک شهر بزرگ زندگی می‌کند. این فیلم با فروش ۱.۸ میلیون دلاری در آخر هفته به رتبه چهارم رسید و مجموع فروش آن به ۳۶.۱ میلیون دلار رسید.

فیلم «نبرد در دریاچه چانگ‌جین» (The Battle at Lake Changjin) هم همچنان به فروش خود در چین ادامه می‌دهد و این هفته با ۱.۷ میلیون دلار فروش به مجموع فروش ۸۹۷ میلیون دلار رسید و رکورد خود را افزایش داد.

فروش کلی باکس‌آفیس چین در این هفته ۵۱.۴ میلیون دلار بود که نسبت به هفته گذشته با درآمد ۴۵.۴ میلیون دلار برای باکس‌آفیس بیشتر بود. میزان درآمد سالانه باکس‌آفیس چین حالا به ۶.۹۹ میلیارد دلار رسیده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹ هنوز ۲۶ درصد پایین‌تر است.

