ویژگی Super Follows توئیتر در دسترس کاربران اندروید قرار گرفت

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از phonearena، توئیتر در ماه سپتامبر اعلام کرد که ویژگی جدیدی به نام Super Follows را ارائه می‌دهد. این آپشن به کاربران اجازه می‌دهد از محتوای خود در این پلتفرم کسب درآمد کنند. در پایان ماه اکتبر، این شرکت به طور رسمی Super Follows را منتشر کرد. در مرحله اول، کاربران باید حداقل ۱۰ هزار دنبال کننده داشته باشند. همچنین باید حداقل ۲۵ بار در ۳۰ روز گذشته توئیت ارسال کرده باشند. شرط آخر هم داشتن سیستم عامل iOS یا به عبارتی گوشی آیفون بود. توئیتر هم مثل سایر شبکه‌های اجتماعی، ویژگی‌های جدید را برای آیفون سریع‌تر از اندروید منتشر می‌کند. با این وجود، توئیتر اکنون به طور رسمی Super Follows را برای کاربران اندروید نیز منتشر کرده؛ بنابراین کاربران دیگر نیازی به داشتن آیفون برای کسب درآمد از طریق Super Follows ندارند.

البته فعلا ۹۷ درصد دسترسی به این ویژگی امکان پذیر است. توئیتر اعلام کرده ۳ درصد دیگر زمانی فعال خواهد شد که بتوانید در یک ماه بیش از ۵۰ هزار دلار درآمد کسب کنید. دنبال‌کنندگان می‌توانند برای دریافت محتوای اضافی ۲.۹۹ دلار، ۴.۹۹ دلار یا ۹.۹۹ دلار در ماه پرداخت کنند. کاربران به توئیت‌هایی با نشان Super Followers دسترسی خواهند داشت، البته اگر این ویژگی را در اختیار داشته باشند. البته توئیتر هنوز قابلیت Super Follows را به نسخه وب اضافه نکرده است.

