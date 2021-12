حضور باتیستا در فیلم جدید نایت شیامالان

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هالیوود ریپورتر تأیید کرد که دیو باتیستا، بازیگر سرشناس هالیوود و کشتی‌گیر حرفه‌ای آمریکایی گزینه اصلی ام. نایت شیامالان برای بازی در فیلم جدیدش به نام «ضربه در کلبه» (Knock at the Cabin) است.

«ضربه در کلبه» قرار است توسط استودیوی یونیورسال تهیه و در تاریخ ۳ فوریه ۲۰۲۳ اکران شود. ام. نایت شیامالان پیش از این فیلم‌های «پیر» (Old)، «شیشه» (Glass)، «شکافته» (Split) و «ملاقات» (The Visit) رابرای این استودیو ساخته است.

باتیستا قبل از ورود به دنیای بازیگری در سینما، کشتی‌گیر حرفه‌ای WWE بود و جیمز گان با اتخاب او برای بازی در نقش درکس در فیلم «نگهبانان کهکشان» (Guardians of the Galaxy) درب دنیای جدیدی را رو به او باز کرد و در ادامه با بازی در فیلم «بلید رانر ۲۰۴۹» (Blade Runner ۲۰۴۹) به کارگردانی دنیس ویلنوو و «ارتش مردگان» (Army of the Dead) زک اسنایدر در بازیگری دنیای اکشن جا افتاد.

این بازیگر سرشناس هالیوودی در حال حاضر در پروژه «نگهبانان کهکشان ۳» با جیمز گان همکاری می‌کند و به نظر می‌رسد آخرین باری باشد که نقش درکس را در این مجموعه فیلم بازی می‌کند، اما پس از این، قرار است او را در فیلم‌های «ثور: عشق و صاعقه» (Thor: Love and Thunder) و «چاقو‌ها بیرون ۲» (Knives Out 2) ببینیم. علاوه بر این، صحبت‌هایی هم از همکاری دوباره وی با جیسون موموآ در فیلمی پلیسی به گوش می‌رسد.

