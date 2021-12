به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، دنباله فیلم «شانگ-چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) در راه است و دستین دانیل کرتون برای کارگردانی و نویسندگی آن بازمی‌گردد. او همچنین در حال ساخت یک سریال مارول برای پلتفرم دیزنی پلاس است.

کرتون یک قرارداد کلی چند ساله انحصاری با استودیوی مارول و پلتفرم اینترنتی هولو امضا کرده است. قرارداد جدید به کرتون اجازه می‌دهد تا پروژه‌های تلویزیونی را برای استودیوی مارول در دیزنی پلاس و Onyx Collective که متعلق به شرکت هولو است، توسعه دهد و در آن‌ها پخش کند.

نسخه اصلی فیلم «شانگ-چی» در آخر هفته روز کارگر در آمریکا اکران شد و در حال حاضر با ۲۲۴.۵ میلیون دلار پرفروش‌ترین فیلم باکس‌آفیس آمریکا در سال ۲۰۲۱ است. این فیلم برای دنیای سینمایی مارول به عنوان اولین فیلمی که چند بازیگر آسیایی از جمله سیمو لیو، میشل یئو، آکوافینا و تونی لیونگ داشت، تاریخ‌ساز شد. در باکس‌آفیس جهانی، این فیلم تا کنون ۴۳۱.۹ میلیون دلار فروش داشته و هشتمین فیلم پرفروش است.

هنوز هیچ اطلاعاتی درباره فیلم و سریال‌های کرتون برای استودیوی مارول و پلتفرم دیزنی وجود ندارد، اما برخی منابع از یک سریال کمدی صحبت می‌کنند که کرتون قرار است برای این پلتفرم اینترنتی بسازد.

این کارگردان فیلم اکشن و کمدی «چینی متولد آمریکا» (American Born Chinese) را در این شبکه خواهد داشت که سفارش ساخت یک فصل را از استودیو‌های قرن بیستم دریافت کرده است.

اولین فیلم کرتون «من هیپستر نیستم» (I Am Not a Hipster) بود که در جشنواره فیلم ساندنس سال ۲۰۱۲ اکران شد. فیلم بعدی او «بخش کوتاه‌مدت شماره ۱۲» (Short Term 12) در سال ۲۰۱۳ جایزه بزرگ هیأت داوران و جایزه مخاطبین را از جشنواره فیلم تگزاس (SXSW) دریافت کرد.

