به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری ورایتی گزارش داده است که کالین فارل به صورت رسمی برای ایفای نقش و تهیه‌کنندگی یک سریال اسپین‌آف از فیلم جدید «بتمن» (The Batman) که در آن دوباره نقش پنگوئن را بازی خواهد کرد، قرارداد امضا کرده است.

فارل ابتدا در «بتمن» با بازی رابرت پتینسون که قرار است در ۴ مارس ۲۰۲۲ اکران شود، این شخصیت شرور را به تصویر می‌کشد. بنا بر گزارش‌ها، این سریال سپس به قدرت گرفتن پنگوئن در دنیای جنایتکار گاتهام می‌پردازد. این سریال در سپتامبر در حال توسعه بود، اگرچه فارل در آن زمان به تیم بازیگری آن نپیوسته بود.

لورن لیفرانک برای نوشتن فیلمنامه این سریال به تیم آن ملحق شده است. همراه با فارل، مت ریوز، کارگردان «بتمن» و دیلن کلارک، تهیه‌کننده فیلم، تهیه‌کنندگی اجرایی سریال شخصیت پنگوئن را به عهده خواهند داشت. استودیوی تلویزیونی برادران وارنر هم تهیه این سریال را به عهده گرفته است.

فارل بیشتر به خاطر نقش‌های متعدد سینمایی‌اش شناخته می‌شود و برای بازی در فیلم‌هایی چون «لابستر» (The Lobster)، «در بروژ» (In Bruges) و «هفت روانی» (Seven Psychopaths) مورد تحسین قرار گرفت.

وی اخیراً در سریال درام «آب‌های شمالی» (The North Water) بازی کرده است و پیش از این در فصل دوم «کارآگاه حقیقی» (True Detective) بازی کرده بود. او اخیراً فیلمبرداری «بانشی‌های اینشرین» را به پایان رساند که او را با مارتین مک‌دوناف نویسنده و کارگردان «در بروژ» و برندان گلیسون همبازی‌کرد.

شبکه اچ‌بی‌او مکس سریال‌های پرشماری در دنیای دی‌سی در دست ساخت دارد. «پیس‌میکر» (Peacemaker) با بازی جان سینا که اسپین‌آفی برای فیلم «جوخه انتحار (The Suicide Squad) است، به زودی پخش خواهد شد. علاوه بر این، تولید سریال «فانوس سبز» (Green Lantern)، فیلم «دختر خفاشی» (Batgirl) با بازی لزلی گریس، فیلم «قناری سیاه» (Black Canary) با جورنی اسمالت، سریال «ول زود» (Val Zod) به تهیه‌کنندگی مایکل بی. جوردن و «لیگ عدالت تاریک» (Justice League Dark) به تهیه‌کنندگی جی. جی. آبرامز از جمله این عناوین خواهند بود.

