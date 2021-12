به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، تعجب آور است که تقریبا اکثر افراد درگیر ریزش مو‌های خود هستند. بسیاری از مردم ادعا می‌کنند که مشکلات مو ناشی از مواد نگهدارنده، آلودگی و حتی لایه اوزون ضعیف شده است؛ اما البته، عوامل دیگری مانند ژنتیک، ورزش و سن شما نیز در این میان مهم هستند. جدا از ورزش منظم، یک رژیم غذایی خوب می‌تواند کلیدی برای جلوگیری از پیری زودرس و همچنین درمان مشکلات ریزش مو باشد. برای کمک به بهبود وضعیت تغذیه‌ای خود، فهرستی از ۱۱ غذای فوق‌العاده را جمع‌آوری کرده‌ایم که می‌توانند به رشد مو و مبارزه با ریزش موی شما کمک کند.

۱. تخم مرغ

پروتئین کراتین منبع اصلی فولیکول‌های مو است و تخم مرغ منبع کاملی از آن است، بعلاوه تخم مرغ حاوی مقدار زیادی بیوتین، روی و سلنیوم است که آن را به بخشی ارزشمند از رژیم غذایی ما تبدیل می‌کند. بیوتین ذکر شده به بدن کمک می‌کند تا اشکال مختلف پروتئین را به کراتین تبدیل کند. اگر برای مو‌های زیباتر تلاش می‌کنید، تمام این جنبه‌ها باعث می‌شود که تخم مرغ بخشی از رژیم غذایی شما باشد.

۲. اسفناج

اسفناج یکی دیگر از مواد غذایی فوق العاده است که سرشار از فولات، آهن و ویتامین A و C است. کمبود آهن یکی از شایع‌ترین دلایل ریزش مو است و اسفناج برای مبارزه با این کمبود، ترکیبی از آهن و ویتامین C را در خود دارد. (که ویتامین C جذب آهن شما را افزایش می‌دهد). اگرچه همه طعم اسفناج را دوست ندارند، روش‌های شگفت انگیز زیادی برای تهیه غذا‌های اسفناج دار به روش‌های خوشمزه جدید وجود دارد. چرا سعی نکنید اسفناج را با سایر میوه‌ها یا سبزیجات ترکیب کنید؟ درضمن اگر اسفناج را خام بخورید بهتر است.

۳. حبوبات

حبوبات یک ابر غذای واقعی است! حبوبات دارای مقدار زیادی پروتئین و روی بوده که هر دو با سلامت مو مرتبط هستند. بیشتر حبوبات نسبتا ارزان اند و به عنوان اجزای عالی یک رژیم غذایی متعادل عمل می‌کنند. حتما دستور العمل‌های مختلف را بررسی کنید تا تطبیق پذیری شگفت انگیز این غذای عالی را از دست ندهید.

۴. سیب زمینی شیرین

سیب زمینی شیرین و همچنین سایر سبزیجات و میوه‌های نارنجی رنگ مانند هویج، سرشار از بتاکاروتن هستند. بدن شما می‌تواند این رنگدانه رنگارنگ را به ویتامین A تبدیل کند که به نوبه خود برای تولید سبوم بسیار مهم است. این ماده روغنی از فولیکول‌های موی شما در برابر آسیب محافظت کرده و از سالم و قوی بودن موهایتان اطمینان می‌دهد. سایر میوه‌های غنی از بتاکاروتن، طالبی و زردآلو و همچنین سبزیجات کلم پیچ و کدو حلوایی زمستانه می‌باشد.

۵. آب قلم

آب قلم منبع عالی پروتئین کلاژن است که ثابت شده است به تقویت فولیکول‌های مو کمک می‌کند و همچنین باعث تغذیه مو شده و می‌تواند از شکستن آن جلوگیری کند. سعی کنید به طور منظم از یک فنجان آب قلم لذت ببرید، مطمئناً متوجه بهبود کیفیت مو خواهید شد و همچنین فواید اضافی زیادی را ارائه می‌دهد که برای سلامت کلی شما مفید است.

۶. مغز‌ها

همه افراد از فواید تغذیه‌ای مغز‌ها آگاه هستند. مغز‌ها حاوی بسیاری از انواع مختلف ویتامین ها، از جمله ویتامین A، B و E می‌باشد که همه این ویتامین‌ها برای تغذیه مو‌های شما مهم می‌باشند. همچنین مغز‌ها می‌توانند یک میان وعده سالم در نظر گرفته شوند، زیرا کاملا سیر کننده هستند. در میان مغزها، گردو را حتما امتحان کنید، زیرا نه تنها ویتامین‌های فراوانی دارد بلکه اسید‌های چرب امگا ۳ با ارزشی را نیز ارائه می‌دهد که باعث تقویت مو‌های شما می‌شود.

۷. دانه

دانه‌ها یکی دیگر از مواد غذایی فوق‌العاده می‌باشند که به طور فزاینده‌ای محبوب و مورد استقبال قرار می‌گیرند. بسیاری از دانه‌ها ترکیبی فوق العاده از ویتامین E، روی و اسید‌های چرب امگا ۳ را ارائه می‌دهند. دانه‌ها فیبر زیادی دارند و باعث می‌شوند که برای مدتی گرسنه نشوید، که اگر به دنبال کاهش وزن نیز هستید، می‌تواند مفید باشد. مواد مغذی ذکر شده نه تنها برای رشد مو، بلکه برای سلامت کلی شما نیز عالی است.

۸. فلفل دلمه شیرین

فلفل دلمه سبزی بسیار متنوعی است که می‌توان آن را به صورت خام، سرخ شده یا پخته مصرف کرد. این ماده غذایی سرشار از ویتامین C و بتاکاروتن است که هر دو از مواد مغذی مهم برای رشد مو محسوب می‌شوند. ویتامین C به عنوان یک آنتی اکسیدان عمل می‌کند که از مو‌های شما در برابر رادیکال‌های آزاد محافظت می‌کند و بتاکاروتن نیز مهم است، زیرا به ویتامین A تبدیل می‌شود و نه تنها به مو‌های شما بلکه به چشمان شما نیز کمک می‌کند.

۹. گوشت

گوشت به طور کل سرشار از پروتئین است که جزء اصلی رشد موست. اغلب اعتقاد بر این است که مصرف زیاد پروتئین باعث افزایش رشد مو می‌شود، اما باید مصرف گوشت خود را محدود کنید تا از افزایش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ جلوگیری کنید و همچنین مصرف چربی‌های اشباع شده را در حد قابل قبول نگه دارید. همچنین مهم است که فقط گوشت‌های ارگانیک مصرف کنید، زیرا گوشت‌های بسته بندی شده در کارخانه اغلب دارای کیفیتی مشکوک هستند.

۱۰. سویا

سویا حاوی ماده مغذی به نام اسپرمیدین است که به عنوان فاز طولانی رشد فولیکول‌های مو شناخته می‌شود و منجر به قوی‌تر شدن تار‌های مو و در نتیجه مو‌های سالم‌تر می‌شود. دانه‌های سویا همچنین پروتئین فراوانی را ارائه می‌دهند که آن‌ها را به اجزای ایده آل یک رژیم غذایی متعادل تبدیل می‌کند. حتی اگر اثرات مثبت اسپرمیدین بر رشد مو به طور کامل شناخته نشده است، استفاده از دانه سویا در رژیم غذایی شما هیچ آسیبی نخواهد داشت.

۱۱. ماهی

امگا ۳ برای توانایی بدن در تشکیل فولیکول‌های موی جدید مهم است. منابع زیادی از اسید‌های چرب امگا ۳ وجود دارد. همانطور که قبلاً می‌دانید، ماهی منبع غنی از این اسید چرب ارزشمند است. اما می‌توانید امگا ۳ خود را از منابع گیاهی مانند دانه کتان یا دانه چیا نیز دریافت کنید. اگر به ماهی علاقه دارید، می‌توانید ماهی سالمون، شاه ماهی را امتحان کنید، همه این‌ها سرشار از امگا ۳ و همچنین اسید‌های چرب امگا ۶ هستند.

