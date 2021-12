به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سری فیلم‌های جیمز باند از «دکتر نو» (Dr. No) تا «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) طیف گسترده‌ای از شروران را به خود دیده و قهرمان داستان در طول سال‌ها با آن‌ها مبارزه کرده است.

در حالی که این شخصیت‌های شرور اغلب در طرح‌های خود بسیار منحصر به فرد هستند، چیز‌هایی که بسیاری از این شخصیت‌های شرور را به یاد ماندنی می‌کند، مدیون بازیگرانی هستند که آن‌ها را به تصویر کشیده‌اند.

حال که دنیل کریگ با کت و شلوار جیمز باند خداحافظی کرده و نسل جدیدی از این فیلم در دست تولید است، وقت آن است به بازیگرانی نگاه کنیم که می‌توانند برای مأمور جاسوس انگلستانی شرور بهتری را به نمایش بگذارند.

جیمز باند بیش از ۷۰ سال است که با مغز‌های متفکر و شرور مبارزه کرده است. در کتاب‌ها و فیلم‌ها، مأمور مخفی کودتا، جنگ‌های بین کشوری و تخریب سیاره‌ها را متوقف کرده است. با هر شرور جدید، نقشه پیچیده و جدیدی به وجود می‌آید که جیمز باند به سختی قادر به متوقف کردن آن در زمان است.

در حالی که برخی از شروران بار اول شکست نمی‌خورند، مانند مورد بلوفلد، آن‌ها اغلب به دست باند به پایان داستان خود در فیلم‌های جیمز باند می‌رسند. شرور‌هایی که باند خود را در برابر آن‌ها می‌بیند، اغلب در ابتدا کاملاً با اعتماد به نفس روبه‌رو می‌شوند، در حالی که بعداً با نزدیک شدن باند به متوقف کردن آن‌ها، به نوعی جنون پا می‌گذارند.

حال وقت آن رسیده است که با پنج ستاره‌ای که می‌توانند بهتر از دیگران نقش یک شرور را در جیمز باند داشته باشند، آشنا شویم.

۱ - ربکا فرگوسن

ربکا فرگوسن بازیگر سوئدی است که اخیرا فیلم‌های زیادی بازی کرده است.

حرفه بازیگری او در سریال سوئدی «نیا تایدر» (Nya Tider) آغاز شد و از همانجا رشد کرد. او در ادامه با تام کروز در نقش ایلسا فاوست در فیلم «مأموریت غیر ممکن» (Mission: Impossible) همبازی شد و خود را به عنوان یک ستاره اکشن در فیلم‌های جاسوسی ثابت کرد.

آخرین هنرنمایی او در نقش بانو جسیکا در فیلم «تل ماسه» (Dune) بوده است که استعداد بازیگری بسیار او را به نمایش گذاشته است. فرگوسن به راحتی می‌تواند یک تبهکار باند را به تصویر بکشد و در عین حال، هرگونه شیرین‌کاری را در نقش خود انجام دهد.

۲ - ادریس البا

ادریس البا یک بازیگر انگلیسی است که طیف وسیعی از فیلم‌ها را در کارنامه هنری خود دارد که به احتمال بسیار زیاد همه او را در حداقل یک فیلم یا سریال دیده‌اند.

البا که به خاطر نقش‌هایش در سینما و تلویزیون مانند استرینگر بل در «وایر» (The Wire) و هیمدال در «ثور» (Thor) شناخته شده، به راحتی نشان داده است که ویژگی‌های شخصیت شرور باند را در چنته دارد.

نقش او به عنوان شخصیت شرور در «هابز و شاو» (Hobbs and Shaw) نشان می‌دهد که او بیش از حد توانایی بدلکاری را دارد.

۳ - لئوناردو دی‌کاپریو

لئوناردو دی‌کاپریو از کودکی در عرصه بازیگری حضور داشت و با بازی در فیلم «چه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می‌دهد» (What’s Eating Gilbert Grape) استعداد بازیگری خود را از همان ابتدا به نمایش گذاشت.

در حالی که مهارت‌های این بازیگر سرانجام پس از سال‌ها فیلم‌های موفق، اسکار را برای او به ارمغان آورد، اما از آن زمان تاکنون از بازی در نقش‌های خوب دست برنداشته است.

یک نقش خوب و قابل مقایسه برای برداشت او از یک شخصیت شرور باند، درخشش او در نقش کالوین کَندی در «جانگوی آزاد شده» (Django Unchained) خواهد بود. این شخصیت می‌تواند در یک لحظه از جذاب به تهدیدآمیز تبدیل شود و مونولوگ میز شام او نمونه برجسته کار او باشد.

۴ - آنیا تیلور-جوی

آنیا تیلور-جوی حرفه بازیگری خود را با ترک مدرسه در شانزده سالگی برای دنبال کردن حرفه‌اش آغاز کرد.

به نظر می‌رسد که ترک تحصیل برای او کارساز بوده است، زیرا او نقش مهم خود را در فیلم «ساحره» (The Witch) در سال ۲۰۱۵ در نقش توماسین پیدا کرد. توانایی او با برخی از نقش‌های اخیرش مانند بازی در فیلم «دیشب در سوهو» (Last Night in Soho) اثر ادگار رایت و همچنین، بازی در سریال «گامبی وزیر» (Queen's Gambit) از نتفلیکس، موفقیت او را دو چندان کرد.

نقش دوم برای او جوایز متعددی را به ارمغان آورد. در حالی که او کاملاً حضور فرماندهی معمولی باند‌های شرور را ندارد، او به راحتی می‌تواند یک شخصیت شرور رام‌تر را به تصویر بکشد که به جای اینکه مستقیماً خودش را در طرح‌های آن‌ها درگیر کند، ریسمان‌ها را می‌کشد.

۵ - اسکار آیزاک

اسکار آیزاک بازیگری گواتمالایی است که کار خود را از اوایل دهه ۲۰۰۰ آغاز کرد.

او کار‌های زیادی در تئاتر انجام داد تا اینکه در نهایت وارد عرصه سینما شد و در رتبه‌های بالاتری قرار گرفت. نقش موفقیت‌آمیز او در فیلم «درون لوین دیویس» (Inside Llewyn Davis) توسط برادران کوئن بود که در آنجا نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.

اسکار از آن زمان تاکنون نقش‌های اصلی را در فیلم‌های دیگری از جنگ ستارگان تا «تل ماسه» (Dune) بازی کرده است. با تمام این نقش‌ها، اسکار با شخصیت خود در «اکس ماشینا» (Ex Machina) که در حال حاضر بسیار شبیه به یک شخصیت منفی باند است، نشان داده است که برای به تصویر کشیدن یک شخصیت شرور باند، بیش از حد کافی محدوده دارد.

هر یک از این بازیگران بااستعداد اگر شانس بازی در نقش یک شخصیت شرور در فیلم جدید جیمز باند را داشته باشد، احتمالاً برتر خواهد بود. برخی از آن‌ها، با توجه به اینکه هنوز نقش شخصیت شرورتری را بازی نکرده‌اند، حتی ممکن است از این فرصت، به خصوص در فرنچایز معروفی مانند جیمز باند استفاده کنند.

ربکا فرگوسن، ادریس البا، لئوناردو دی‌کاپریو، آنیا تیلور-جوی و اسکار آیزاک همگی بازیگران بسیار با استعدادی هستند که می‌توانند واقعاً هر نقشی را از آن خود کنند.

اگرچه احتمالاً مدتی طول خواهد کشید تا دنیا فیلم دیگری از باند را ببیند، هر یک از این بازیگران اولین شرور فوق‌العاده‌ای هستند که تلاش می‌کنند هر کسی که جیمز باند جدید باشد را خنثی کند.

