شرکت دیزنی موفقیت چندان زیادی با تولید انیمیشن به دست نیاورده است و با ساختن دنباله برای فیلم‌های انیمیشنی هم خاطرات برخی از افراد را خراب کرده است، اما قصد داریم برخی از فیلم‌های انیمیشنی را مرور کنیم که دیزنی می‌توانست دنباله‌ای برای آن‌ها بسازد.

۱ – درون و بیرون (Inside Out)

ممکن است هر کدام از ما زمانی که انیمیشن «درون و بیرون» را دیدیم، همراه با آن گریه کرده و یا خندیده باشیم، اما چیزی که برای مخاطب سؤال ایجاد می‌کند، این است که اگر رایلی بزرگ شود، احساسات او چگونه تغییر می‌کنند و درون مغز او به چه شکل تغییرات حاصل می‌شود.

در انتهای فیلم شاهد این هستیم که رایلی در آستانه بلوغ است و در همین سن، پدران و مادران ممکن است در ارتباط برقرار کردن با فرزندان دچار مشکل شوند و شاید انیمیشنی در این مورد می‌توانست مخاطبان زیادی به خود جذب کند.

۲ – موآنا (Moana)

همه ما دوست داریم ماجراجویی‌های موآنا را ببینیم و دوست داریم بدانیم که آیا او قصد دارد دوباره به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیز خود ادامه دهد یا خیر و همچنین دوست داریم بدانیم که آیا او می‌خواهد دوباره قرار است با مائوی به ماجراجویی بپردازد یا خیر؟

به هر حال، داستان بزرگ شدن موآنا می‌تواند جذاب‌تر هم باشد و مخاطبان بیشتری داشته باشد.

۳ – رایا و آخرین اژد‌ها (Raya and the Last Dragon)

رایا هم مانند موآنا داستان جذابی داشت که در نهایت ماجراجویی‌های خود توانست به سرزمین اژدها‌ها برسد و حالا که ارتشی از اژد‌ها در بین آن‌هاست، دوست داریم بدانیم که رایا همراه با پدرش بر سرزمینشان حکومت می‌کند.

به این ترتیب می‌توانیم رابطه رایا با خانواده سیسو و همچنین روابط بین قبایل مختلف سرزمین رایا را درک کنیم.

۴ – زوتوپیا (Zootopia)

انیمیشن «زوتوپیا» با همکاری شیرین و بامزه نیک و جودی در خیابان‌های شهر توانست دل بسیاری از افراد را شاد کند و ادامه همکاری این دو شخصیت هم می‌تواند بسیار جذاب باشد.

قطعا جنایت‌های زیادی در شهر «زوتوپیا» اتفاق می‌افتد و به این ترتیب، می توان داستان‌های بیشتری هم از دو شخصیت نیک و جودی ساخت.

۵ – شش قهرمان بزرگ (Big Hero 6)

«شش قهرمان بزرگ»، یک انیمیشن به یاد ماندنی و شگفت‌انگیز است و تلفیقی از هیجان و احساسات را به همراه دارد. علاوه بر این، داستان اصیل آن جذابیتش را دوچندان کرده است.

حالا که همه اعضای این گروه قهرمانان واقعی به شمار می‌روند، نیاز است که آن‌ها را بیشتر در صحنه‌های نبرد ببینیم و صحنه‌های طنز بیشتری هم از آن‌ها شاهد باشیم.

