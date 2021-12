به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،علیرغم تمام چالش هایی که شیوع کرونا ایجاد کرده بود، سال ۲۰۲۱ سال بسیار خوبی برای علاقمندان به تلویزیون و سریال های تلویزیونی بود، سالی پر از سریال های ماندگار که هر یک دارای درام های غیرمنتظره و سکانس های شوکه کننده بسیاری بودند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ مورد از شوکه کننده ترین لحظات در سریال های برتر سال ۲۰۲۱ آشنا کنیم که هیچ کس انتظارشان را نداشت.

۱- Squid Game

در سریال درام کره ای Squid Game، سئونگ گی-هون که دیگر امیدی برای خود نمی بیند، به یک سری بازی های مرگبار الهام گرفته شده از بازی های کودکانه دعوت می شود تا بتواند جایزه بزرگ این مسابقات را بدست آورده و زندگی اش را تغییر دهد. در نهایت، گی-هون با احساس گناهی تنها می ماند که از زنده ماندنش در این مسابقه مرگبار به قیمت کشته شدن صدها نفر بدست آمده است و به همین خاطر از دست زدن به جایزه هنگفتی که برده خودداری می کند. اما بعد از دریافت یک دعوتنامه رازآلود، گی-هون در می یابد که دوست و گانبویش اوه ایل-نام در بیمارستان در حال مرگ است. آنجاست که این پیرمرد فاش می کند خودش عامل شکل گیری این بازی بوده تا خود و ثروتمندانی مانند خود را سرگرم کند. در سکانس پایانی بین این دو شخصیت، ایل-نام با گی-هون شرط می بندد که هیچکس به مرد بی خانمانی که در خیابان در حال مرگ است کمکی نخواهد کرد اما وقتی گی-هون این شرط را می برد، متوجه می شود که پیرمرد پیش تر فوت کرده است.

۲- Clickbait

در سریال تریلر Clickbait، بعد از انتشار ویدیویی از نیک برور که به گروگان گرفته شده و می گوید که پس از ۵ میلیون بازدید این ویدیو کشته خواهد شد، خانواده او برای نجاتش باید با زمان مسابقه بدهند. نیک خیلی زود کشته می شود اما پیچش های داستانی یکی پس از دیگری افشا می شوند. در اپیزود پایانی سریال فاش می شود که همکار ۶۰ ساله نیک به نام داون، عکس های خصوصی نیک و پسوردهای کامپیوتری او را به سرقت برده تا از زنان بسیاری اخاذی کند.

۳- Mare of Easttown

در سریال Mare of Easttown، یک کارآگاه اهل پنسیلوانیا به نام مِر شیهان با بازی کیت وینسلت مشغول بررسی پرونده قتل تراژیک یک نوجوان به نام ارین مک منامین است. بررسی این پرونده او را به یک کارآگاه به نام کالین زابل می رساند. این دو در طی سریال به هم نزدیک شده و حتی رابطه ای عاشقانه بین آن ها شکل می گیرد. در اپیزود پنجم است که این دو به خانه یک آدم ربا به نام وین پاتس می روند و آنجاست که آدم ربا به زابل شلیک کرده او را می کشد. در نهایت مِر موفق می شود با استفاده از اسلحه زابل، آدم ربا را بکشد اما کاری نمی تواند برای نجات همکارش انجام دهد.

۴- Ted Lasso

در سریال Ted Lasso، یک مربی فوتبال کانزاسی بسیار خوش قلب با بازی جیسون سودیکیس به مربیگری یک تیم فوتبال انگلیسی منصوب می شود. در فصل دوم سریال است که ربکا به عنوان مالک این تیم، بعد از دانلود یک اپلیکیشن دوست یابی به دنبال شروع تازه ای در زندگی عاطفی خود است، اپلیکیشنی که هویت کاربران را تا زمانی که با هم دیدار می کنند مخفی نگه می دارد. وقتی ربکا به رستوران می رسد تا با دوست اینترنتی اش ملاقات کند، خیلی زود متوجه می شود که او کسی نیست جز یکی از بازیکنان تیم خودش. بعداز فروکش کردن شوک اولیه، این دو سعی می کنند رابطه خود را به پیش ببرند.

۵- Love Life

در فصل دوم سریال Love Life، مارکوس واتکینز بعد از خراب شدن ازدواجش تصمیم می گیرد یک عشق پایدار برای خود پیدا کند. در نیمه راه داستان، مارکوس سعی می کند دست از تلاش برای ایجاد یک رابطه متعهدانه با میا برداشته و با یک مادر تنها به نام بکا رابطه ای بدون تعهد ازدواج داشته باشد. در ابتدا همه چیز خوب پیش می رود اما در نهایت در و انتهای اپیزود ششم است که بکا از بارداری خود خبر می دهد. این افشاگری ضربه ای مهلک برای مارکوس است در حالی که او فکر می کرد زندگی اش یک بار به شرایط ایده آلش نزدیک شده است.

۶- White Lotus

سریال White Lotus در مورد گروهی است که برای تعطیلات به یک اقامتگاه پنج ستاره رفته اند. استانداردهای خده دارد و درام های بین این شخصیت ها باعث می شود که صبر و تحمل کارکنان اقامتگاه به بوته آزمایش گذاشته شود، از جمله مدیر هتل که آرموند نام دارد. در اولین سکانس سریال، یک تابوت به هواپیما منتقل می شود، موضوعی که به مرگی در آینده و حس ترسناکی در این کمدی سیاه اشاره دارد. اگر چه همه انتظار کشته شدن مهمانان را می کشند اما در پایان این آرموند است که در اپیزود پایانی کشته می شود، پایانی که یکی از عجیب ترین و شوکه کننده ترین پیچش های داستانی در تاریخ تلویزیون خواهد بود.

۷- Cruel Summer

سریال Cruel Summer در مورد دو دانش آموز دبیرستانی به نام های جانت و کیت در تابستان های سال ۱۹۹۵ تا ۱۹۹۷ است. از طریق سه پرش زمانی، فاش می شود که کیت توسط معلمش ربوده شده و ماه ها در دست او اسیر می ماند. بعد از نجات یافتنش، کیت به رسانه ها می گوید که جانت او را دیده اما به کمکش نیامده است. اما جانت به بیگناهی خود اصرار داشته و در نهایت کیت را متقاعد می کند که او را در خانه محل حبس شدنش ندیده است. اما در اپیزود پایانی می بینیم که جانت در سال ۱۹۹۶ در همان خانه در حال جست و خیز است و به درخواست های کمک کیت اعتنایی نمی کند و با لبخندی روی صورتش، او را در حالی که در زیرزمین زندانی شده به حال خود رها می کند.

۸- You

در سریال You، جو گولدبرگ دائماً خود را در کشش بی پایان نسبت به زنان می بیند و وسواس های فکری اش در نهایت به قتل منجر می شوند. او شخصیت مونث مورد علاقه اش را در زنی به نام لاو کویین می بیند که علاقه مشابهی به قتل دارد. در تمام طول فصل سوم سریال، جو و لاو به خاطر پسرشان با هم کنار می آیند و در پایان سعی در کشتن یکدیگر دارند. برای آزمایش وفاداری جو، لاو نوک یک چاقوی آشپزخانه را به سمی مهلک آغشته می کند تا او را برای همیشه فلج کند. اما قبل از اینکه لاو بتواند او را بکشد، جو سرنگی حاوی مقادیر زیادی از سم را به او تزریق می کند و بدین ترتیب فاش می شود که او از همان ابتدا نسبت به نقشه همسرش آگاه بوده و قبل از شام پادزهر آن سم را به خود تزریق کرده است.

۹- WandaVision

در سریال WandaVision، یک ابرقهرمان مارولی به نام واندا ماکسیموف پس از اتفاقات رخ داده در فیلم Avengers: Endgame در سال ۲۰۱۹، در یک محیط روستایی فانتزی همراه با شوهرش ویژن زندگی می کند. آن ها در هر اپیزود در یک دوره تلویزیونی تازه ظاهر می شوند و به همین خاطر مخاطب را دائم در حال حدس زدن نگه می دارند. از ایستر اگ ها تا سگ های گمشده و برادران زنده شده، هر کسی تئوری متفاوتی در مورد افشاگری های این سریال در هر اپیزود جدید دارد. اما در اپیزود هفتم، اگنس که همسایه وفادار واندا است اعتراف می کند که یک جادوگر باستانی به نام آگاتا هارکنس است.

۱۰- Only Murders in the Building

در سریال کمدی رازآلود Only Murders in the Building، سه همسایه که علاقه مشترکی به جنایات واقعی دارند با قتلی در آپارتمانشان مواجه می شوند. در سراسر سریال، این سه شخصیت سعی دارند کسی که مستاجر تیم کونو را کشته پیدا کنند. اگر چه یکی از دوستان این سه به قتلی قدیمی مرتبط با قتل جدید متهم می شود اما پیچش داستانی بزرگ در فصل هفتم فاش می کند که قتل توسط کس دیگری رخ داده است و تیم شاهد این قتل بوده اما وادار به سکوت شده است.

منبع:روزیاتو

انتهای پیام/