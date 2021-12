معرفی بازی‌ های جدید در رویداد The ۲۰۲۱ Game Awards

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دیجیتال ترندز؛ رویداد The Game Awards مانند دیگر مراسم‌های سالانه جوایز نیست. این جشن فقط برای انتخاب بهترین بازی‌های سال نیست، بلکه یک پلتفرم بازاریابی است. مطمئناً، مجسمه‌های طلایی در این رویداد به برندگان اهدا می‌شوند، اما جذابیت اصلی این رویداد معرفی انحصاری بازی‌ها است. رویداد امسال بیش از ۵۰ بازی از جمله شگفتی‌های پرفروش را به نمایش گذاشت.

شگفتی‌های این دوره The Game Awards چه بودند؟

بازی Sonic Frontiers برای اولین بار عرضه شد و تقریباً شبیه به The Legend of Zelda: Breath of the Wild است. عنوان Among Us در حال انتشاربرای نسخه واقعیت مجازی است و Elden Ring تریلر جدیدی دریافت کرده است. همچنین اولین تیزر از بازی‌های Wonder Woman و Star Wars منتشر شد.

بیشتر بخوانید

عناوین Sonic Frontiers و Sonic the Hedgehog ۲ برای اولین بار معرفی شدند

طرفداران سونیک دو خبر جدید در این رویداد دریافت کردند. در این رویداد نگاهی دقیق‌تر به بازی جدید blue blur که در اوایل امسال منتشر شد، داشتیم. Sonic Frontiers یک بازی جهان باز است که حرکتی بزرگ برای این سری است. این بازی واقعاً شبیه The Legend of Zelda: Breath of the Wild است و در تعطیلات سال ۲۰۲۲ منتشر می‌شود.

بن شوارتز و جیم کری نیز تریلر فیلم بعدی آبی بلور را معرفی کردند. اولین تریلر Sonic the Hedgehog ۲ شامل Tails، دکتر Robotnik و Knuckles بود. این دنباله در تاریخ ۸ آوریل در سینما‌ها اکران خواهد شد.

بازی Alan Wake ۲ در سال ۲۰۲۳ عرضه می‌شود

این بازی بالاخره دنباله مورد انتظار خود را دریافت کرد. یک تیزر که به جز آلن ویک که در خیابانی تاریک ایستاده بود، چیز دیگری را نشان نمی‌داد. این یک بازی ترسناک بقا خواهد بود، درست برخلاف نسخه اصلی که یک بازی اکشن در نظر گرفته می‌شد. این بازی در سال ۲۰۲۳ راه اندازی خواهد شد و تا تابستان آینده اخبار بیشتری دریافت نخواهیم کرد.

معرفی عنوان Wonder Woman

برادران وارنر در حال ساخت یک بازی Wonder Woman است. دیشب یک تریلر بسیار کوتاه از این بازی منتشر شد که فقط قهرمان را در حال ژست گرفتن مقابل یک صفحه سیاه نشان می‌داد. هیچ اطلاعات بیشتری، از جمله تاریخ انتشار، فاش نشد.

بازی Star Wars Eclipse یک عنوان جدیداز استودیو Quantic Dream

این عنوان یک بازی جدید جنگ ستارگان است که توسط استودیو Quantic Dream با همکاری LucasFilm Games ساخته شده است. شب گذشته یک تریلر سینمایی از این بازی پخش شد که در High Republic اتفاق می‌افتد و شخصیت‌های محبوبی مانند یودا را در خود دارد. این بازی در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و هیچ اطلاعاتی درباره تاریخ عرضه آن منتشر نشده است.

بازی Elden Ring با ظاهری باشکوه

الدن رینگ پس از دو بار پیاپی برنده شدن جایزه مورد انتظارترین بازی، تریلر جدیدی منتشر کرد. این کلیپ متمرکز بر داستان، به شدت به سینما متکی بود. این تریلر با صحبت کردن یک زن چهار دست قبل از اینکه برخی از شخصیت‌ها و داستان‌های بازی را به نمایش بگذارد، شروع می‌شود و با یک دشمن غول پیکر که با دو شمشیر آماده برای حمله به قهرمان بازی است، به پایان می‌رسد.

عنوان Dune سرانجام به دنیای بازی‌های ویدئویی بازگشت

پس از یک اقتباس سینمایی موفق، Dune بالاخره یک بازی ویدئویی جدید دریافت می‌کند. Dune: Spice Wars اولین بازی ویدئویی Dune از سال ۲۰۰۱ تاکنون است. این بازی جدید توسط Shiro Games، استودیوی Northgard ساخته شده است. این بازی برای رایانه‌های شخصی عرضه و در سال ۲۰۲۲ وارد دسترسی اولیه می‌شود.

بازی Suicide Squad: Kill the Justice League با صحنه های جدید

پس از دریافت تریلر سینمایی در DC Fandome در سال ۲۰۲۰، سرانجام نگاهی دقیق‌تر به Rocksteady's Suicide Squad: Kill the Justice League داشتیم. تریلر در نهایت گیم پلی بازی را به نمایش گذاشت که شامل دویدن اعضای تیم در شهر و شکست دادن بیگانگان بود. این بازی در سال ۲۰۲۲ عرضه می‌شود و روی کنسول‌های نسل گذشته اجرا نخواهد شد.

گیم پلی سینمایی برای بازی Hellblade ۲

این بازی یک تریلر گیم پلی جدید برای شروع نمایش دریافت کرده است. این تریلر قبل از اینکه به گیم پلی تبدیل شود، با یک صحنه سینمایی گسترده شروع شد. ما شاهد بودیم که قهرمان بازی، Senua، در حال عبور از یک غار تاریک قبل از اینکه با یک غول روبرو شود، بود. این بازی مانند مدل قبلی خود، تاریک و آزاردهنده به نظر می‌رسد و هیچ اطلاعاتی درباره تاریخ انتشار داده نشده است.

تریلر جدید بازی Horizon Forbidden West

کلیپ گیم پلی متمرکز بر اکشن این بازی با تعداد زیادی شخصیت جدید در رویداد شب گذشته به نمایش گذاشته شد.

بازی A Plague Tale: Requiem به سوییچ می‌آید

در رویداد شب گذشته نگاهی اجمالی به بازی مخفیانه A Plague Tale: Requiem داشتیم. یک تریلر داستان محور برخی از اکشن‌های مخفیانه بازی را به نمایش گذاشت. این بازی هنوز تاریخ انتشار مشخصی ندارد، اما در سال ۲۰۲۲ برای رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل فعلی، از جمله Nintendo Switch (از طریق فضای ابری) عرضه می‌شود که شوکه کننده است.

اولین نمایش مجموعه تلویزیونی Halo

همانطور که قبل از رویداد گفته شد، تریلر مجموعه تلویزیونی Halo از Paramount+ در طول این مراسم پخش شد. این یک تریلر حماسی بود که چند عکس مختلف از فضا را نشان می‌داد. مستر چیف نیز در انتهای تریلر ظاهر شد. این مجموعه در سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد.

بازی Among Us به VR می‌آید

غیر منتظره‌ترین اتفاق شب گذشته این بود که اعلام شد Among Us به VR می‌آید. این بازی به بازیکنان این امکان را می‌دهد تا با یک هدست از کشتن دوستان خود در فضای مجازی لذت ببرند. در حال حاضر، به نظر می‌رسد که فقط نقشه Skeld در حالت VR قابل پخش باشد. نسخه VR در حال حاضر تاریخ انتشار ندارد، اما با PS VR، Meta Quest ۲ و Valve Index سازگار خواهد بود. عنوان Innersloth’s Among Us یک بازی چندنفره بسیار محبوب کارتونی است.

در این بازی بازیکنان به دو گروه تقسیم می‌شوند: خدمه و کلاهبردار. اولی باید وظایف خود را انجام دهد و افراد متقلب را شناسایی کند، در حالی که دومی باید مخفیانه همه خدمه را بکشد، همه این‌ها در حالی است که باید پوشش خود را حفظ می‌کند. ترفند این است که بازیکنان باید وظایف خود را انجام دهند و سایر بازیکنان را در VR بیرون بیاورند، که احتمالاً به مهارت بیشتری نسبت به نسخه‌های رایانه شخصی و کنسول بازی نیاز دارد.

درست مانند سایر نسخه‌های Among Us، Among Us VR از بازی‌های چهار تا ۱۰ نفره پشتیبانی می‌کند، اگرچه به یک نقشه، Skeld محدود می‌شود. مشخص نیست که آیا بعداً نقشه‌های دیگری به بازی اضافه می‌شود یا بازیکنان می‌توانند خدمه خود را با کلاه و حیوانات خانگی شخصی‌سازی کنند یا خیر. این بازی روی چند هدست از جمله هدست‌های Meta (قبلاً Oculus) Quest و Valve Index قابل اجرا خواهد بود. این بازی روی کنسول‌های پلی استیشن با هدست‌های PS VR نیز قابل اجرا است.

در حالی که پلتفرم‌های بازی اعلام شده، اما مشخص نیست بازیکنان چه زمانی می‌توانند Among Us VR را دریافت کنند. تاریخ انتشار بازی در حال حاضر "در حال تعیین است. "

گزارش از مائده زمان فشمی

انتهای پیام/