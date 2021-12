همکاری آهنگسازان و خوانندگان هالیوود برای بازسازی «روح اپرا»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هالیوود ریپورتر، «روح اپرا» (The Phantom of the Opera) به قلب استودیوی یونیورسال بازگشت.

این استودیو در حال بازسازی داستان ترسناک سینمایی معروف خود با به‌روزرسانی موسیقی مدرن است و قرار است مشخصاتی از «روح» اثر جان فوسکو را در خود داشته باشد.

هاروی میسون جونیر، تهیه‌کننده نامزد دریافت جایزه امی و گرمی به همراه جان لجند، خواننده و ترانه‌سرای برنده بهترین جایزه‌های موسیقی جهان در کنار مایک جکسون، همکر جان لجند و تای استیکلوریوس تهیه‌کنندگان این اثر خواهند بود.

«روح اپرا» که در سال‌های ۱۹۰۹ و ۱۹۱۰ توسط گاستون لرو نوشته شد، داستان قاتلی نقابدار را روایت می‌کند که یک سالن اپرا در پاریس را به طرز مشکوکی دنبال می‌کند و به طرز غم انگیزی عاشق یک دانش‌آموز با استعداد می‌شود که سعی می‌کند، به میل خود یک ستاره شود و هر چیزی را که معشوقش می‌گوید اجرا کند، اما برای این کار هر کسی را که سر راهش است، می‌کشد.

در حالی که بسیاری از مخاطبان مدرن داستان را از طریق موزیکال اندرو لوید وبر می‌دانند، این فیلم همچنین یکی از اولین فیلم‌های موفق یونیورسال بود که در سال ۱۹۲۵ از آن به عنوان یک فیلم ترسناک صامت با بازی لون چنی یاد شد.

داستان جدید در نیواورلئان می‌گذرد و تمام عرفان شهر را در بر می‌گیرد. گفتنی است، میسون، تهیه‌کننده و مدیرعامل آکادمی رکوردینگ در آمریکاست؛ آکادمی‌ای که جشنواره گرمی را برگزار می‌کند. جان لجند هم موسیقی بسیاری از فیلم‌های هالیوودی را نوشته و تهیه کرده است و جوایز متعددی در مراسم اسکار بخاطر کارهاش دارد. فوسکو هم در کارنامه خود آهنگ‌های زیادی را دارد.

