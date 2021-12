«بازی مرکب» توئیتر را هم تسخیر کرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ددلاین، سریال «بازی مرکب» (Squid Game) باز هم در سال ۲۰۲۱ در صدر یک فهرست دیگر قرار گرفت.

شبکه اجتماعی توئیتر در جدیدترین گزارش خود نوشته است که سریال کره‌ای «بازی مرکب» جذاب‌ترین و بحث‌برانگیزترین برنامه تلویزیونی سال ۲۰۲۱ در این شبکه اجتماعی در منطقه آمریکا بوده است.

«وانداویژن» (WandaVision) و «لوکی» (Loki) از استودیوی دیزنی پلاس نیز در این رده‌بندی در جایگاه‌های دوم و سوم این فهرست قرار گرفتند. در این میان، «آی‌کارلی» (iCarly) از پارامونت پلاس و «تد لاسو» (Ted Lasso) از اپل تی‌وی پلاس در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند.

فیلم‌های زیادی هم در این فهرست قرار گرفته‌اند و در بخش عناوین سینمایی فیلم «پلنگ سیاه» (Black Panther) در صدر قرار گرفته و به دنبال آن «گودزیلا علیه کونگ» (Godzilla vs Kong)، «لیگ عدالت زک اسنایدر» (Zac Snyder’s Justice League)، «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home)، «اسپیس جم: میراث جدید» (Space Jam: A New Legacy)، «بیوه سیاه» (Black Widow)، «مورتال کمبت» (Mortal Kombat) و «شرک» (Shrek) هستند.

لایک-شده‌ترین سلبریتی در ایالات متحده با ۱.۳ میلیون لایک توییتر سیمون بایلز بود که در المپیک توکیو که بحث‌برانگیزترین رویداد ورزشی این پلتفرم در سال ۲۰۲۱ بود، جنجال به پا کرد. منچستر یونایتد از سوی دیگر بحث‌برانگیزترین تیم ورزشی دنیا بود که توییت خوش‌آمدگویی صفحه رسمی‌اش در توییتر رده دوم ری‌توییت‌شده‌ترین توییت سال ۲۰۲۱ را به نام خود ثبت کرد.

منبع: ددلاین

