احتمال حضور تام هاردی در «ماتریکس ۴»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ممکن است تام هاردی، ستاره سری فیلم‌های «ونوم» نقش کوتاهی در «ماتریکس: رستاخیز» (The Matrix: Resurrections) داشته باشد.

قبلاً مشخص شده بود که دنباله فیلم اخیر تام هاردی تحت عنوان «Venom: Let There Be Carnage» در سانفرانسیسکو فیلمبرداری می‌شود؛ یعنی زمانی که صحنه‌هایی از فیلم «ماتریکس: رستاخیز» نیز در همین شهر ضبط می‌شد.

در واقع، این همزمانی به تلاقی میان ستاره‌های این دو اثر منجر شد و همانطور که یکی از بازیگران «ماتریکس: رستاخیز» عنوان کرده، بازدید یک روزه هاردی از صحنه فیلمبرداری این فیلم ماندگار شده است.

جسیکا هنویک، ستاره فیلم «ماتریکس: رستاخیز» عنوان کرده است: همزمان با فیلم «ونوم ۲»، ما هم در سانفرانسیسکو مشغول ضبط بودیم که من با تام هاردی آشنا شدم و من و تام هاردی در پشت صحنه یکی از صحنه‌ها در حال دویدن هستیم و خیلی مشتاقم ببینم که این قسمت کار شده یا نه؟ نمی‌توانم صبر کنم تا یک کپی دیجیتالی از فیلم را دریافت کنم.

به نظر می‌رسد که این روند در حال افزایشی شدن است که ستارگان سرشناس با تولیدات پرفروش کنار می‌روند و در بخش‌های کوتاهی از آثار بزرگتر ظاهر می‌شوند.

در حالی که این موضوع همیشه بخشی از صنعت فیلمسازی بوده است، ظهور فرانچایز‌های بلاک باستر بزرگی مانند فیلم‌های مارول و جنگ ستارگان، کار را برای تولیدات (تمام فیلمبرداری در مناطق مشابه و مراحل صدا) بسیار راحت کرده است تا خطوط را محو کنند.

در سه‌گانه دنباله جنگ ستارگان، سلبریتی‌های بزرگی به ایفای نقش‌های متفاوتی می‌پردازند. این ملاقات ونوم و ماتریکس قبلاً یک داستان بوده است و اکران هر دو فیلم را در سال جاری پل کرده است و حالا طرفداران به تماشای آن نزدیک‌تر خواهند شد.

