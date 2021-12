سونی با سرویس Playstation Now به رقابت با اپل و مایکروسافت می‌ رود

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از انگجت، طبق گزارش اخیر سایت The Verge، سندی از شکایت اپیک گیمز علیه اپل به دست آمده که نشان می‌دهد سازنده آیفون متوجه شده که شرکت سونی در سال ۲۰۱۷، در حال برنامه ریزی برای اضافه کردن سرویس PlayStation Now به موبایل‌ها بوده است. این سرویس در ابتدا بیش از ۴۵۰ بازی کنسول پلی استیشن ۳ را استریم می‌کرد و پس از آن بازی‌های کنسول پلی‌ استیشن ۴ نیز به آن اضافه شدند.

شرکت اپل به توسعه سرویس PlayStation Now اشاره کرد که همزمان با مراحل اولیه توسعه Apple Arcade بود. در واقع Apple Arcade پاسخ این شرکت به سرویس‌های سونی و همچنین Xbox Game Pass مایکروسافت محسوب می‌شد.

هنوز مشخص نیست که چرا شرکت سونی تاکنون سرویس Playstation Now را به موبایل‌ها اضافه نکرده است. مدتی پیش گزارشی منتشر شد که حاکی از آن بود که سونی قصد دارد برای رقابت با Xbox Game Pass، دو سرویس PlayStation Now و PlayStation Plus را ادغام کرده و تحت نام یک برند جدید در بهار ۲۰۲۲ عرضه کند. با این حال در این گزارش، به دسترسی این سرویس به گوشی‌های هوشمند هیچ اشاره‌ای نشده است.

