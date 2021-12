حقایقی از زندگی ویل اسمیت که شاید ندانید

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ویل اسمیت هیچ وقت کاری را صرفاً برای سرگرمی انجام نمی‌دهد و می‌گوید، ساعت ۴ صبح از خواب بیدار می‌شود تا کتاب بخواند و یا روی ایده‌هایی که می‌خواهد در دنیا اجرایی کند، تمرکز کند.

ویل اسمیت گفته که او به سختی کاری را صرفاً برای سرگرمی انجام می‌دهد و یک برنامه روزانه ساختار یافته دارد.

دیوید مارچس در مصاحبه‌ای جدید با نیویورک تایمز از ویل اسمیت، این بازیگر ۵۳ ساله پرسید: تو در مورد همه چیز خیلی دقیق به نظر می‌رسی. آیا تا به حال کار‌هایی را فقط برای سرگرمی انجام داده‌ای؟

اسمیت در پاسخ گفت: تقریباً هرگز.

او ادامه داد: من نتایج را رها کرده‌ام؛ قبلاً به شدت هدف‌گرا بودم، اما قصد من هنوز هم جدی است. زندگی من بسیار ساختار یافته است. من همیشه از ساعت ۴ صبح تا ۶ صبح بیدار هستم و مطالعه و مدیتیشن می‌کنم؛ در مورد چیز‌های خاص یا رویا‌ها و ایده‌هایی که می‌خواهم خلق کنم. من در این راه بسیار سازماندهی شده‌ عمل می‌کنم.

خبرنگار درباره دلیل حضور او در سریال «شاهزاده تازه بل ایر» پرسید: ذهنیت هدف‌گرا چگونه با این نقش که باعث شهرت تو شد، کنار آمد؟

اسمیت به خاطر آورد که به مدیرش جیمز لاسیتر، گفته بود می‌خواهد بزرگترین ستاره سینمای جهان باشد.

آنها تحقیقات گسترده‌ای برای تعیین ویژگی‌های یک ستاره سینما انجام دادند و ۱۰ فیلم پرفروش تمام دوران را تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که اکثر فیلم‌ها دارای جلوه‌های ویژه، موجودات و خط داستانی رمانتیک هستند.

اسمیت به طور خاص پروژه‌هایی را دنبال کرد که شامل آن عناصر بود. او در نهایت در هشت فیلم شماره یک متوالی بازی کرد که بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش داخلی داشتند: «مردان سیاهپوش ۲» (Men in Black II)، «پسران بد ۲» (Bad Boys ۲)، «من یک ربات هستم» (I, Robot)، «داستان کوسه» (Shark Tale)، «هیچ» (Hitch)، «در جستجوی خوشبختی» (The Pursuit of Happiness)، «من یک افسانه هستم» (I Am A Legend) و «هنکاک» (Hancock).

اسمیت همچنین در خاطرات خود نوشت که فعالیت مطبوعاتی جهانی تام کروز را زیر نظر داشت تا بتواند از او به عنوان بزرگترین ستاره سینمای جهان پیشی بگیرد.

اسمیت همچنان یک بازیگر بزرگ در هالیوود است و نقش‌های نمادینی مانند جن را در بازسازی لایو اکشن «علاءالدین» (Aladdin) دیزنی ایفا می‌کند و دوباره در نقش مایک لوری برای «پسران بد تا ابد» (Bad Boys For Life) بازی می‌کند. آخرین فیلم او، «شاه ریچارد» (King Richard) به خاطر بازی در نقش ریچارد ویلیامز، پدرِ بزرگان تنیس، ونوس و سرنا ویلیامز، سر و صدای دریافت جایزه اسکار توسط اسمیت را به همراه داشت.

اسمیت در مصاحبه خود با نیویورک تایمز گفت: من متوجه شدم که برای لذت بردن از وقتم در اینجا و برای اینکه مفید باشم، بیشتر در مورد خودآزمایی است. من می‌خواهم نقش‌هایی را بازی کنم که به خودم نگاه کنم، جایی که بتوانم به خانواده‌ام نگاه کنم و به ایده‌هایی که برایم مهم هستند، نگاه کنم.

