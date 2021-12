توضیحات مارگو رابی درباره نقش خود در فیلم جدید «دزدان دریایی کارائیب»

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مارگو رابی جزئیات نقش خود را در فیلم جدید «دزدان دریایی کارائیب» (Pirates of the Caribbean) به اشتراک گذاشته است.

رابی در فیلم جدید دیزنی، بار دیگر با فیلمنامه‌نویس کریستینا هادسون که در فیلم «پرندگان شکاری» (Birds of Prey) از دی سی با او کار کرده بود، همکاری می‌کند.

مارگو رابی در مصاحبه اخیر خود با کولایدر در مورد نقش خود در فیلم جدید «دزدان دریایی کارائیب» گفت: برای صحبت در مورد آن خیلی زود است. بدیهی است که من [هادسون] را دوست دارم. من تهیه کننده «دزدان دریایی کارائیب» نیستم؛ بنابراین می‌نشینم و منتظر خواهم بود.

پیشتر گزارش شده بود که رابی در ماه ژوئن نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند.

در ماه می‌ جری براکهایمر، تهیه‌کننده مجموعه فیلم‌های «دزدان دریایی کارائیب» اعلام کرد مشخص نیست که جانی دپ در نقش جک اسپارو دوباره قرار است در فیلم بعدی حضور داشته باشد یا خیر. براکهایمر گفت: در نسخه جدیدی که در حال توسعه است، مطمئن نیستیم که نقش جانی چه خواهد بود باید ببینیم که چه پیش می‌آید.

جانی دپ برای اولین بار در سال ۲۰۰۳ در نقش جک اسپارو در فیلم «دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه» (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) به همراه کایرا نایتلی، جفری راش و اولاندو بلوم نقش‌آفرینی کرد.

پیش از این در سال ۲۰۱۸، به نظر می‌رسید که مدیر فیلم دیزنی تایید کرده بود که دپ در بازسازی فیلم «دزدان دریایی کارائیب» حضور نخواهد داشت، فیلمی که گفته می‌شد انرژی و سرزندگی جدید دارد. دپ اخیراً در بیانیه‌ای تایید کرد که پس از درخواست برادران وارنر از او برای کناره‌گیری، دیگر در فیلم جدید «جانوران عجیب» (Fantastic Beasts) بازی نخواهد کرد.

