قیمت الکل در بازار چقدر است؟

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت انواع الکل در بازار به شرح زیر است:
|نام کالا
|قیمت(تومان)
|الکل صنعتی جالب کد AL 450 حجم 450 میلی لیتر بسته 6 عددی
|۶۰,۰۰۰
|الکل صنعتی آریا شفق حجم 450 میلی لیتر
|۱۴,۹۰۰
|الکل ژلاتینی آتش زنه مهر مدل LIGHTER حجم 300 میلی لیتر بسته 2 عددی
|۱۸,۴۰۰
|قرص جامد الکل بست فایر مدل x1 بسته 20 عددی
|۲۲,۵۰۰
|الکل صنعتی تیزرو صنعت مدل AK40 گنجایش 4 لیتر
|۱۲۲,۸۰۰
|الکل صنعتی تیزرو صنعت مدل AK15 گنجایش 1.4 لیتر
|۵۵,۵۰۰
|الکل صنعتی مدل ژیلوت حجم ۳۵۰ میلی لیتر
|۱۲,۰۰۰
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