قیمت الکل در بازار چقدر است؟

در این گزارش به بررسی قیمت انواع الکل در بازار پرداخته ایم.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ قیمت انواع الکل  در بازار به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت(تومان)
الکل صنعتی جالب کد AL 450 حجم 450 میلی لیتر بسته 6 عددی ۶۰,۰۰۰
الکل صنعتی آریا شفق حجم 450 میلی لیتر ۱۴,۹۰۰ 
الکل ژلاتینی آتش زنه مهر مدل LIGHTER حجم 300 میلی لیتر بسته 2 عددی ۱۸,۴۰۰ 
قرص جامد الکل بست فایر مدل x1 بسته 20 عددی ۲۲,۵۰۰
الکل صنعتی تیزرو صنعت مدل AK40 گنجایش 4 لیتر ۱۲۲,۸۰۰
الکل صنعتی تیزرو صنعت مدل AK15 گنجایش 1.4 لیتر ۵۵,۵۰۰
الکل صنعتی مدل ژیلوت حجم ۳۵۰ میلی لیتر ۱۲,۰۰۰ 

انتهای پیام/

پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
برچسب ها: الکل صنعتی ، نبض بازار
اخبار مرتبط
خرید انواع نوشیدنی گازدار چقدر هزینه دارد؟
قیمت انواع نوشیدنی گازدار در بازار چند است؟
قیمت انواع نوشیدنی گازدار در بازار +جدول
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
نام:
ایمیل:
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
* نظر:
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
لایحه بودجه ۱۴۰۱ با نگاه توزیع عادلانه منابع به مجلس رفت
قرعه کشی طرح فروش فوق العاده محصولات سایپا برگزار شد
پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده پنج محصول گروه خودروسازی سایپا
قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۲ آذر ۱۴۰۰
پرداخت یارانه ۱۲۰ هزار تومانی برای دهک های پایین
کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور طی دو روز آینده
نرخ دلار فردایی به کانال ۲۹ هزار تومانی برگشت
قیمت مصوب شیرینی شب یلدا اعلام شد
قیمت گوشی سامسونگ در بازار چقدر است؟
زلزله تهران خسارتی به تاسیسات آب و برق وارد نکرده است
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
آخرین اخبار
قیمت روغن ذرت در بازار چقدر است؟
مزدا CX-30 کراس اوری جدید از ژاپن قدرت ۲۵۰ اسب بخار
نکاتی که پیش از تعمیر کاربراتور خودرو باید به آنها توجه کرد
حوزه کشاورزی بدون پژوهش جایگاهی ندارد
دریافت اُجرت برای طلای دست دوم ممنوع است
لزوم برخورد جدی با موسسات و بانک هایی که خانه‌ خالی دارند
تامین نهاده های دامی مورد نیاز دامداران از طریق دامدار کارت
خرید خمیر دندان چقدر هزینه دارد؟
پخش زنده قرعه کشی فروش فوق العاده پنج محصول گروه خودروسازی سایپا
قرعه کشی طرح فروش فوق العاده محصولات سایپا برگزار شد
عرضه اموال مازاد دولت روی میز بورس کالا
تحریم‌های داخلی مانع پیشرفت‌های صادراتی کشور
تعداد شرکت های دانش بنیان قابل قبول نیست
راهبردهای وزارت صمت برای تحقق هدف گذاری صحیح صادراتی
تخلیه و بارگیری ۱۰۵ میلیون تن کالا در بنادر کشور
بدون تحقیقات، امنیت غذایی امکان پذیر نیست
نرخ دلار فردایی به کانال ۲۹ هزار تومانی برگشت
شاخص کل بورس بیش از ۲۵ هزار واحد اُفت کرد
تشکیل ۴ هزار پرونده در حوزه لوازم خانگی
بهره برداری از ۴ هزار واحد صنعتی در هفت ماه ابتدای امسال
افزایش قیمت مواد اولیه باعث گران شدن خودرو می‌شود
وضعیت سبد سهام عدالت در ۲۲ آذر ماه
روند نزولی سکه و طلا ادامه دارد؛ سکه ۱۳ میلیون تومان
توافق با ستاد‌ کل نیروهای مسلح برای افزایش مسیرهای پروازی
واردات برای صنعت خودرو منفعت نداشته است
برای توسعه تجارت به دنبال رفع تحریم هستیم
روند نزولی نرخ ارز در بازار؛ دلار ۲۷ هزار و ۶۸۳ تومان است
صندوق توسعه ملی طبق اساسنامه مدیریت نمی‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد ۲۲ آذر ۱۴۰۰
اگر پراید گران و آدم کش است چرا آن را می خرند؟
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر
پیام رسان های باشگاه خبرنگاران - پایین شرح خبر