صنعت فیلم کره جنوبی در حال حاضر به دلیل محتوای خود در سراسر جهان شناخته شده است و در دو دهه گذشته، رشد چشمگیری داشته است و برخی از این فیلم‌های کره‌ای هستند که در آمریکا بازسازی می‌شوند.

اکثر بازیگران کره‌ای طرفداران زیادی دارند که هم آنلاین و هم آفلاین آن‌ها را دنبال می‌کنند. یکی از دلایل اصلی محبوبیت آن‌ها این است که فیلم‌های کره جنوبی و همچنین سریال‌های این کشور در سراسر جهان پخش شده‌اند و مورد بازدید فراوان بینندگان و طرفداران قرار گرفته‌اند. جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان اکنون یکی از بزرگترین جشنواره‌های قاره آسیا و همچنین مهم‌ترین جشنواره است.

در این گزارش فهرستی از ثروتمندترین بازیگران کره جنوبی از نظر دارایی خالص را پوشش خواهیم داد.

۱ – کیم سو هیون

ارزش دارایی خالص: ۱۱۷ میلیون دلار

کیم سو هیون با ثروت خالص ۱۱۷ میلیون دلار ثروتمندترین بازیگر کره‌ای تا سال ۲۰۲۱ است. او در فیلم‌های پرفروشی مانند «عشق من از ستاره‌ها» (My Love From the Stars)، «عادیه که خوب نباشی» (It’s Okay To Not Be Okay) در میان فیلم‌های دیگر در دوران حرفه‌ای خود بازی کرد. او نام خود را در صنعت سرگرمی به ثبت رسانده و در بیش از ۳۰ آگهی در چین فیلمبرداری کرده است.

کیم در سال ۲۰۱۳ در رتبه چهارم فهرست سلبریتی‌های قدرتمند فوربس کره قرار گرفت. بازی او در سریال‌های تلویزیونی او را به عنوان یک ستاره برتر هالیو (Hallyu) معرفی کرده است. او با تبلیغ محصولات و خدمات در تبلیغات کره‌ای و چینی تقریباً ۱۰۰ میلیارد وون درآمد کسب کرد.

۲ – سو جی ساب

ارزش دارایی خالص: ۴۱ میلیون دلار

سو جی ساب یک بازیگر و خواننده رپ اهل کره جنوبی است که کار خود را به عنوان یک مدل شلوار جین آغاز کرد. او با بازی خود به عنوان بازیگر نقش اول در فیلم‌های تجاری موفقی مانند «متاسفم دوستت دارم» (I Am Sorry I Love You)، «قابیل و هابیل» (Cain and Abel) و «اوه ناهید من» (Oh My Venus) به شهرت رسید.

او در ۱۷ سال فعالیت حرفه‌ای خود در فیلم‌ها و معاملات تبلیغاتی زیادی بازی کرده است. دارایی خالص او ۴۱ میلیون دلار تخمین زده می‌شود.

۳ – لی جونگ سوک

ارزش دارایی خالص: ۳۲ میلیون دلار

لی جونگ سوک با ثروت خالص ۳۲ میلیون دلاری سومین بازیگر ثروتمند کره جنوبی است. او کار مدلینگ خود را از ۱۷ سالگی آغاز کرد و در مدت کوتاهی در دنیای فشن شو‌ها به شهرت رسید. لی جوانترین مدل مردی شد که در هفته مد سئول در برنامه مجموعه سئول حضور پیدا کرد.

او برای بازی در کمدی رمانتیک «نسل جوان جذاب» (Hot Young Bloods) در سال ۲۰۱۴ به شهرت رسید. او در مجموعه‌ای از سریال‌ها مانند «دکتر غریبه» (Doctor Stranger) که ۴۰۰ میلیون بازدید در چین و «پینوکیو» (Pinnochio) به دست آورد، بازی کرده است. او که بیش از ۱۰ سال را در صنعت سرگرمی گذرانده است، امروز یکی از پردرآمدترین بازیگران است.

۴ – لی مین هو

ارزش دارایی خالص: ۲۶ میلیون دلار

لی مین هو بازیگر، خواننده و مدل کره جنوبی است که با ثروت خالص ۲۶ میلیون دلار، چهارمین بازیگر ثروتمند است. او نه تنها در کره بلکه در آسیا به خاطر بازی در شخصیت گو جون پیو در فیلم «پسران بالای گل» (Boys Over Flowers) در سال ۲۰۰۹ به شهرت رسید.

او در چهل و پنجمین دوره جوایز هنری Baeksang جایزه بهترین بازیگر مرد جدید را برای «پسران بالای گل» دریافت کرد. او یکی از پردرآمدترین بازیگرانی است که برای هر حضورش ۵۸ هزار و ۷۰۰ دلار دستمزد دریافت می‌کند.

۵ – سونگ جونگ کی

ارزش دارایی خالص: ۲۴ میلیون دلار

سونگ جونگ کی پنجمین بازیگر ثروتمند کره جنوبی است که طرفداران زیادی در شبکه‌های اجتماعی دارد. او اولین بازی خود را با فیلم «گل یخ زده» (A Frozen Flower) در سال ۲۰۰۸ انجام داد. با این حال، یک درام تاریخی تلفیقی در سال ۲۰۱۰ نقطه عطفی در حرفه بازیگری سانگ بود. او به طور مداوم یک سری فیلم باکس آفیس را ارائه کرد.

او سفیر برند شرکت بازار آنلاین ۱۱Street از SK Planet است. دارایی خالص او تا سال ۲۰۲۱، ۲۴ میلیون دلار برآورد شده است.

۶ – هیون بین

ارزش دارایی خالص: ۲۱ میلیون دلار

هیون بین برای بازی در درام تلویزیونی کمدی رمانتیک «اسم من کیم سام سون است» (My Name Is Kim Sam-soon) در سال ۲۰۰۵ محبوب شد. او سپس در تعدادی از برنامه‌های تلویزیونی موفق مانند درام فانتزی عاشقانه «باغ مخفی» (Secret Garden) و درام فانتزی «خاطرات الحمرا» (Memories of the Alhambra) ظاهر شد.

در سال ۲۰۱۳، کمیته خدمات مالی به دلیل صرفه جویی در حدود ۳۵ میلیارد وون (۳۳ میلیون دلار) در کمتر از ۱۷ سال، جایزه رئیس جمهور را به وی اهدا کرد. او همچنین در یک کمپین آگاه‌سازی علیه حیوان آزاری شرکت کرد.

۷ – پارک سئو جون

ارزش دارایی خالص: ۲۱ میلیون دلار

پارک سئو جون با ثروت خالص تخمینی ۲۱ میلیون دلار در رتبه هفتم فهرست ثروتمندترین بازیگران کره‌ای قرار دارد. این بازیگر برای بازی در سریال تلویزیونی درام عاشقانه «در راه من بجنگ» (Fight for My Way) که موفقیت بزرگی بود، محبوب شد.

پارک جایزه بهترین بازیگر جدید را در جوایز گرند بل و همچنین جوایز انجمن منتقدان فیلم کره دریافت کرد.

۸ – لی سونگ گی

ارزش دارایی خالص: ۱۶ میلیون دلار

لی سونگ گی یک سلبریتی کره‌ای با استعداد، بازیگر، مجری و خواننده واجد شرایط است. او با ثروت خالص ۱۶ میلیون دلاری هشتمین بازیگر ثروتمند کره‌ای است. «چون تو زن منی» (Because You’re My Woman)، «با من ازدواج می‌کنی؟» (Will You Marry Me) و «بازگشت» (Return) برخی از آهنگ‌های موفقی هستند که شنوندگان را به وجد می‌آورد.

او به عنوان شخصی بسیار صادق و با نگرش مثبت شناخته می‌شود که نام مستعار «امچینای ملت» و «برادر کوچک ملت» را برای او به ارمغان آورد.

۹ – گونگ یو

ارزش دارایی خالص: ۱۴ میلیون دلار

گونگ یو در فهرست ثروتمندترین بازیگران کره جنوبی در رتبه نهم قرار دارد. او با بازی در درام‌های تلویزیونی «شاهزاده قهوه» (Coffee Prince) در سال ۲۰۰۷ و «فیلم‌های صامت» (films Silenced) در سال ۲۰۱۱ به شهرت رسید. او یکی از موفق‌ترین بازیگران کره جنوبی با ارزش خالص تخمینی ۱۴ میلیون دلار است.

۱۰ – پارک بو گوم

پارک بو گوم دهمین بازیگر ثروتمند کره جنوبی است که به خاطر بازی فوق‌العاده‌اش در سینما و تلویزیون شناخته شده است. او در سال ۲۰۱۵، در فیلم «سلام هیولا» (Hello Monster) نقش یک وکیل روانی و در سال ۲۰۱۶، در فیلم «نور ماه» (Moonlight) به عنوان یک ولیعهد عاشق بازی کرد. او همچنین محصولات و خدمات مختلف برند‌های داخل و خارج از کره جنوبی را تبلیغ می‌کند.

مؤسسه تحقیقات کسب و کار کره اصطلاح «اثر صمغ بوم پارک» را ابداع کرده است که به معنای رتبه‌بندی معتبر برند بالا است و در جمعیت‌های مختلف مؤثر است.

منبع: تیل منگو

