سهام شرکت مایکروسافت سقوط کرد

سهام ماکروسافت با بیش‌ترین درصد زیان یک روزه خود از سپتامبر ۳.۳ درصد سقوط کرد این اتفاق سهم مایکروسافت را در میان سهام‌های اینترنت و فناوری کلان کاهش یافت. این افت بیش از ۸۰ میلیارد دلار به مایکروسافت خسارت زد. با این حال، حتی با وجود سقوط سهام، مایکروسافت در سال جاری بیش از ۴۵ درصد رشد کرده است.

افت مایکروسافت در روزی منفی برای سهام ایالات‌متحده اتفاق افتاد به دنبال آخرین داده‌های مربوط به تورم شرکت‌های دیگری نیز سقوط در سهام را تجربه کرده اند در میان سایر اسامی قابل توجه، Alphabet Inc ۱.۳% سقوط کرد، Amazon.com Inc ۰.۳% و Meta Platforms Inc. ۰.۲% سقوط کرند. همچنین شرکت اپل نیز ۰.۸ درصد سقوط را تجربه کرد.

