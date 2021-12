به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت تحلیلی Diesel Labs فهرستی از فیلم‌هایی که امسال بیشترین تعامل آنلاین را داشته‌اند را در اختیار خبرگزاری اینسایدر قرار داده است.

این شرکت تحلیلی داده‌های جذب مخاطب را از پلتفرم‌های اجتماعی و ویدیویی فیس‌بوک، توئیتر، یوتیوب و اینستاگرام استخراج می‌کند تا میزان علاقه به یک قطعه محتوا را بسنجد.

در این تحلیل‌ها «شانگ-چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) در صدر فهرست قرار گرفت و همچنین پرفروش‌ترین فیلم آمریکا در سال جاری است، اما همه فیلم‌های این فهرست در گیشه موفق نبودند یا حتی در سینما‌ها پخش نشدند.

برخی از فیلم‌های این فهرست، مانند «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) و «ماتریکس: رستاخیز» (The Matrix: Resurrections) هنوز اکران نشده‌اند که نشان‌دهنده انتظار برای آن‌هاست.

در ادامه، ۱۰ فیلم برتری که بیشترین تعامل آنلاین را در سال جاری به دست آورده‌اند، می‌بینید:

درصد‌های هر عنوان بر اساس فیلمی است که بیشترین مشارکت را دارد (شانگ چی). به عنوان مثال «تل ماسه» (Dune) ۸۶.۷ درصد از «شانگ-چی» را به دست آورده است.

۱ – شانگ-چی و افسانه ده حلقه (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

۲ – تل ماسه (Dune) – ۸۶.۷ درصد

۳ - مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home) – ۶۹.۳ درصد

۴ - لیگ عدالت زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League) – ۶۵.۸ درصد

۵ - ماتریکس: رستاخیز (The Matrix: Resurrections) – ۶۰.۵ درصد

۶ – زمانی برای مردن نیست (No Time to Die) – ۴۰.۸ درصد

۷ - بیوه سیاه (Black Widow) – ۳۸.۴ درصد

۸ – جوخه انتخار (The Suicide Squad) – ۲۹.۵ درصد

۹ – جاودانه‌ها (Eternals) – ۲۹.۲ درصد

۱۰ – گودزیلا در مقابل کونگ (Godzilla vs. Kong) – ۲۹ درصد

عملکرد فیلم‌ها و نظر منتقدان در مورد آن‌ها را هم می‌توانید در ادامه بخوانید.

۱۰ - گودزیلا در مقابل کونگ

تاریخ انتشار: ۳۱ مارس

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۱۰۰.۵ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۴۶۸ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۷۵ درصد

نظر منتدان: «گودزیلا در مقابل کونگ»، رها از تعهد به تلاش و معنادارتر از آن چیزی که هست، بزرگترین پیروزی خود را زمانی به دست می‌آورد که حماقت را در آغوش می‌گیرد.

۹ – جاودانه‌ها

تاریخ انتشار: ۵ نوامبر

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۱۵۷.۸ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۳۸۵.۸ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۴۸ درصد

نظر منتدان: با «جاودانه‌ها»، مارول ثابت می‌کند که چیزی بیش از یک سیاه‌چاله بی‌حرکت و ثابت نیست.

۸ – جوخه انتحار

تاریخ انتشار: ۵ آگوست

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۵۵.۸ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۱۶۷.۴ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۹۰ درصد

نظر منتدان: جوخه انتحار بسیار خنده دار، تاریک خودآگاه و به طرز تکان دهنده‌ای خشن است - ترکیبی با طراوت از قرارداد‌های آشنا و طنز‌های ترسناک. در دریایی از دنباله‌ها، ریبوت‌ها، کراس اوور‌ها و داستان‌های منشأ، مانند معدود اقتباس‌های اخیر متمایز است.

۷ – بیوه سیاه

تاریخ انتشار: ۹ جولای

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۱۸۳.۶ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۳۷۹.۶ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۷۹ درصد

نظر منتدان: کارگردان، کیت شورتلند چشم تیزی برای کارگردانی صحنه‌های اکشن دارد، اما فیلمنامه کمی نقص دارد.

۶ – زمانی برای مردن نیست

تاریخ انتشار: ۸ اکتبر

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۱۶۰ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۷۶۵ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۸۴ درصد

نظر منتدان: لحظات پایانی دنیل کریگ در نقش باند در میان تکان دهنده‌ترین سکانس‌های تاریخ این فرنچایز قرار می‌گیرد، که مدت‌هاست به نفع عاطفه‌های واقعی و خارق‌العاده و چشم‌نواز است.

۵ – ماتریکس: رستاخیز

تاریخ انتشار: ۲۲ درسامبر

۴ – لیگ عدالت زک اسنایدر

تاریخ انتشار: ۱۸ مارس

نمره منتقدان: ۷۱ درصد

نظر منتدان: لیگ عدالت زک اسنایدر سیر تکامل اسنایدر را از کارگردانی معروف به تأکید بر سبک بر روی ماهیت به مردی نشان می‌دهد که می‌داند چرا ما اسطوره‌های ابرقهرمانی را دوست داریم، چه آن‌ها در دنیای DC زندگی می‌کنند یا در دنیای مارول.

۳ – مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست

تاریخ انتشار: ۱۶ دسامبر

۲ – تل ماسه

تاریخ انتشار: ۲۲ اکتبر

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۱۰۵.۲ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۳۸۳.۳ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۸۳ درصد

نظر منتدان: اقتباس جدید دنیس ویلنوو در سینما نشان می‌دهد که چرا نسل‌ها مجذوب داستان شده اند.

۱ – شانگ-چی و افسانه ده حلقه

تاریخ انتشار: ۳ سپتامبر

فروش در باکس آفیس آمریکا: ۲۲۴.۵ میلیون دلار

فروش در باکس‌آفیس جهانی: ۴۳۲ میلیون دلار

نمره منتقدان: ۹۱ درصد

نظر منتدان: این یک شرور به‌طور قابل قبولی ترسناک به‌واسطه لئونگ، مجموعه‌ای زیبا از شخصیت‌های قهرمان، و مقداری از درام خانوادگی واقعاً تند و زننده که همه را در بر می‌گیرد، دارد.

منبع: بیزینس اینسایدر

