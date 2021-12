پنج فیلم ترسناک زمستانی

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،در این گزارش پنج تا از بهترین فیلم‌های ترسناک مخصوص زمستان معرفی می‌شود.

فوریهThe Blackcoat’s Daughter

دو دانش آموز، در یک استراحت زمستانی، در مدرسه کاتولیک خود گیر افتاده‌اندs و بعد از مدتی، متوجه یک سری اتفاقات شوم در آنجا می‌شوند. بیشتر بازیگران این فیلم، زنان هستند و همچنین سخت می‌شود تا نیمه دوم فیلم، تشخیص داد که چه خبر است. همچنین ریتم این فیلم، کند است و به آرامی شما را درگیر می‌کند.

منجمد Frozen

سه نفر، بر روی یک تله سیژ گیر افتاده‌اند و در همان حین، پیست اسکی به خاطر یک طوفان شدید بسته شده است. همزمان با اینکه چگونگی یخ نزدن آن‌ها از سرما را مسخره می‌کنید، همچنین از این بابت خوشحال خواهید شد که به جای تله سیژ، تله کابین را انتخاب می‌کنید. ایده ترس-بقای فیلم، خاص و جدید است.

بگذار وارد شوم Let Me In

یک پسربچه که به او بی‌توجهی می‌شود و مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، با یک دختر خون آشام که به تازگی همسایه‌شان شده است، دوست می‌شود. فیلم‌های خون آشام-عاشقانه‌ی زیادی درمورد دو بچه دوازده ساله وجود ندارند. و یا اینکه یک دختر دوازده ساله در نقش یک خون آشام ظاهر شود. همچنین، یک چیزی درمورد ابی (کلوئی گریس مورتز) ناخوشایند است. دیدن او با پاهای برهنه در زمستان تا حدی ثابت می‌کند چقدر او قوی است؛ قبل از اینکه در راهش، چندین نفر را از بین ببرد.

یتیم Orphan

یک پدر و مادر عزادار، دختربچه نه ساله‌ای با یک گذشته مرموز را به فرزندخواندگی می‌گیرند. این فیلم همانقدر که باحال است، قابل پیش‌بینی نیز است. بیشتر آشوب‌های فیلم در کنار یک خانه زیبا، در زمستان مرده و بی‌روح رخ می‌دهند. همچنین اطراف آن خانه، یک دریاچه یخ زده دیده می‌شود. در طول فیلم، شما منتظر لحظه‌ای هستید که چه زمانی این دریاچه، در داستان نقش خودش را ایفا می‌کند!

طوفان قرن storm of the century

یک غریبه مرموز، در یک شهر کوچک پدیدار می‌شود. شهری که به خاطر یک طوفان سهمگین، ارتباطش با بقیه دنیا قطع شده است. این مینی سریال، یکی از بهترین اقتباسات بر اساس آثار استفن کینگ است. این چهار ساعت پر از خون و هوای برفی است که می‌تواند به خوبی، شما را سرگرم کند.

