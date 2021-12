به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» (Spider-Man: No Way Home) توانست با افتتاحیه ۵۰ میلیون دلاری در شب اول اکران خود، رکوردی جدید در باکس‌آفیس آمریکا از خود به جای بگذارد. این در حالی است که این فیلم جدید می‌تواند در اولین هفته اکران خود ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار فروش داشته باشد و تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم در دوران کرونا شود و حتی افزایش دوباره ابتلا به ویروس کرونا با گونه اُمیکرون مانع موفقیت مرد عنکبوتی نشده است.

البته، این روال شاید تغییر کند چراکه امیکرون باعث تعطیلی سالن‌های اصلی سینما در شهر‌های اصلی آمریکا مانند نیویورک شده است که ممکن است برخی از سینمادوستان را نسبت به رفتن به سینما منصرف کند.

با این وجود، اگر تخمین‌ها درست باشند، «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» اولین فیلمی خواهد شد که در دوران کرونا تنها در یک هفته مرز فروش ۱۰۰ میلیون دلاری را رد کرده است و تنها فیلمی که نزدیک بود چنین موفقیتی را به دست آورد، فیلم «ونوم ۲» (Venom: Let There Be Canage) بود که در هفته اول خود ۹۰ میلیون دلار فروخته بود.

این نتیجه «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» را تبدیل به پرفروش‌ترین مرد عنکبوتی در شب اول می‌کند و بعد از آن «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) بود که با فروش ۱۵.۴ میلیون دلاری قرار می‌گیرد، اما در کل، «انتقامجویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) با فروش ۶۰ میلیون دلاری در شب اول و ۳۵۷.۱ میلیون دلاری در هفته اول رکورددار فیلم‌های دنیای سینمایی مارول است.

سری جدید مرد عنکبوتی سومین فیلم از این سری فیلم‌هاست که تام هالند نقش مرد عنکبوتی را در آن بازی می‌کند و قرار است در این فیلم، با تمام شخصیت‌های شروری که خود و مرد عنکبوتی‌های گذشته یعنی توبی مگوایر و اندرو گارفیلد با آن‌ها مبارزه کرده است، روبه‌رو شود.

علاوه بر تام هالند، زندایا، بندیکت کامبربچ، جیکوب بتلون، آلفرد مولینا، ویلم دفو، جیمی فاکس، توماس هیدن چرچ و ریس ایفنس بازیگران «مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست» هستند و جان واتس کارگردانی آن را بر عهده گرفته است.

منبع: ورایتی

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/