به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، واتس‌آپ دارای یک ویژگی موجود به نام تغییر شماره است که به کاربران اجازه می‌دهد شماره اصلی خود را که به حساب واتس آپ آن‌ها گره خورده تغییر دهند.

قبل از ورود به دستورالعمل‌های گام به گام، خوانندگان باید توجه داشته باشند که این ویژگی دارای محدودیت‌هایی است. شماره فعلی شما باید در حال استفاده باشد و قادر به دریافت تماس یا پیام باشد.

همچنین، این ویژگی فقط در صورتی کار می‌کند که شماره تلفن همراه خود را تغییر دهید (نه تلفن هوشمند اصلی). اگر دستگاه خود را نیز تغییر می‌دهید، باید نسخه پشتیبان واتسآپ را روی تلفن قدیمی خود تهیه کنید و سپس آن را با شماره قدیمی روی گوشی جدید خود نصب کنید.

-برنامه واتس آپ را در تلفن آیفون یا اندرویدی خود باز کنید.

-به تنظیمات و سپس به حساب کاربری بروید.

-در اینجا Change Number را انتخاب کنید. با این کار صفحه‌ای باز می‌شود که می‌خواند: «Changing your phone number will migrate your account info, groups & settings» دکمه «next» را فشار دهید.

-اکنون از شما خواسته می‌شود که شماره قدیمی و جدید خود را وارد کنید. آن‌ها را وارد و روی Next ضربه بزنید.

-اکنون، پیامی خواهید دید که اساساً تصمیم شما برای تغییر شماره واتس آپ را تأیید می‌کند و همچنین از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید به مخاطبین خود در مورد تغییر اطلاع دهید یا خیر.

-در اینجا می‌توانید سه گزینه را انتخاب کنید: همه مخاطبین (All contacts)، مخاطبینی که با آن‌ها چت می‌کنم (Contacts I have chats with) و سفارشی سازی (custom)

-روی Done ضربه بزنید.

اکنون واتس آپ از شما می‌خواهد شماره جدید خود را ثبت کنید. مشابه فرآیند ثبت نام واتس آپ، یک کد شش رقمی روی شماره جدید خود دریافت خواهید کرد. آن را وارد کنید. پس از تکمیل، شماره شما در واتس آپ تغییر می‌کند، در حالی که چت‌های قدیمی شما به همان صورت باقی می‌مانند.

منبع: نبض فناوری

انتهای پیام/