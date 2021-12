به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، phonearena، سامسونگ، به‌روزرسانی رابط کاربری One UI ۴.۱، مبتنی بر اندروید ۱۲ را برای کاربران خود عرضه کرده است، اما گوشی بعدی Galaxy S قرار است با نسخه جدیدتر One UI عرضه شود. گفته می‌شود سامسونگ، گوشی گلکسی اس ۲۲ را در اوایل سال آینده با رابط کاربری One UI ۴.۱ مبتنی بر اندروید ۱۲ معرفی خواهد کرد. همچنین احتمال دارد، گوشی گلکسی اس ۲۲ اولین گوشی هوشمند سامسونگ باشد که One UI ۴.۱ را اجرا می‌کند.

طبق گزارشی، شرکت سامسونگ قصد دارد در ماه فوریه آپدیت جدید گوشی One UI ۴.۱ را به بازار عرضه کند. همچنین گفته شده است، پرچمداران سری گلکسی اس ۲۱ اولترا، گلکسی اس ۲۱ و نوت ۲۰ اولین گوشی‌هایی هستند که در ماه فوریه این به روز رسانی را دریافت خواهند کرد. گلکسی اس ۲۰، زد فولد ۳، فلیپ ۳ و دیگر گوشی‌های هوشمند پرچمدار و میان رده سامسونگ در جایگاه بعدی این به‌روز رسانی قرار خواهند گرفت و سپس برخی از تبلت‌های گلکسی تب رده بالا و میان رده به‌روز رسانی خواهند شد.

یکی از نمایندگان شرکت سامسونگ گفت: این به‌روز رسانی فقط برای تلفن‌های همراه کره جنوبی اعمال خواهد شد. بر اساس تاریخچه قبلی شرکت سامسونگ، مدت زمان ارائه به‌روز رسانی One UI ۴.۱ طولانی نخواهد بود و انتظار داریم در عرض چند روز در مناطق دیگر منتشر شود.

