نحوه استفاده از قابلیت Swipe Up در استوری اینستاگرام

اینستاگرام یک شبکه اجتماعی مبتنی بر اشتراک گذاری تصویر و متن است که کاربران بسیاری را از سراسر جهان در خودش دارد. این شبکه اجتماعی هرچندوقت یکبار ویژگی‌های متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد تا بتواند آن‌ها را به استفاده از این پلتفرم جذب کند. یکی از این قابلیت ها، Swipe Up در استوری است. در این خبر به نحوه استفاده از ویژگی Swipe Up در استوری اینستاگرام اشاره شده است.

قابلیت جدید Swipe Up در استوری

اینستاگرام با بیش از یک میلیارد کاربر فعال ماهانه، یکی از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در جهان است. علاوه بر این، روزانه بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر فعال از این اپلیکیشن برای مشاهده استوری اینستاگرام استفاده می‌کنند. برای برند‌ها و اینفلوئنسرها، استوری‌های اینستاگرام راهی عالی برای ایجاد و به اشتراک گذاری محتوا، افزایش آگاهی از برند و ایجاد فروش بیشتر است. ویژگی swipe up در استوری اینستاگرام نقطه عطفی برای افزایش ترافیک و فروش در وب سایت یا وبلاگ شما است.

در حال حاضر، این ویژگی فقط برای حساب‌های تجاری اینستاگرام با بیش از ۱۰ هزار فالوور یا حساب تأیید شده در دسترس است. عملکرد "swipe up" برای شرکت‌ها و اینفلوئنسر‌هایی که می‌خواهند محتوا یا محصولات جدیدی را به اشتراک بگذارند و دنبال کنندگان آن‌ها به راحتی به آن دسترسی داشته باشند، عالی است.

اینستاگرام برای کاربرانی که می‌خواهند لینک‌های خروجی به استوری‌ها اضافه کنند، گزینه Swipe up را معرفی کرد. هنگامی که استوری با عنوان See More مشاهده می‌کنید، باید انگشت خود را به سمت بالا بکشید تا به یک وب سایت جدید بروید.

استفاده از ویژگی swipe up در استوری حساب‌های تجاری

ابتدا استوری خود را بسازید. برای ایجاد یک استوری، می‌توانید یک عکس یا فیلم بگیرید. همچنین می‌توانید محتوا را از گالری خود آپلود کنید یا از Boomerang برای ضبط یک رویداد زنده استفاده کنید.

وقتی استوری شما کامل شد، می‌توانید آن را به چند روش ویرایش کنید. اگر حساب شما واجد شرایط برای کشیدن انگشت به بالا باشد، نماد پیوند اشتراک گذاری در بالای صفحه نمایش وجود خواهد داشت. به دنبال نماد پیوند زنجیره‌ای در وسط صفحه، در کنار گزینه‌های ویرایش معمول بگردید. اشتراک‌گذاری پیوند را لمس کنید. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، می‌توانید به سادگی URL را جایگزین کنید. شما نمی‌توانید از یک استوری به چندین وب سایت پیوند دهید.

وقتی استوری خود را بارگذاری کردید، اینستاگرام یک فلش با عنوان «بیشتر ببینید» را اضافه می‌کند، این فلش در پایین صفحه قرار دارد.

