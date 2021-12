به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، آکادمی علوم و هنر‌های سینمایی اسکار، فهرست اولیه نود و چهارمین جشنواره اسکار را در ۱۰ رشته معرفی کرد.

رأی‌گیری فهرست نهایی در ۱۵ دسامبر به پایان رسید و بقیه به مرحله رأی‌گیری رسمی مرحله اول خواهند رفت. رأی‌گیری نامزد‌ها از روز پنجشنبه، ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ آغاز می‌شود و در روز سه شنبه، یکم فوریه به پایان می‌رسد. تیتراژ رسمی و نامزد‌های تمامی فیلم‌ها و بقیه نامزد‌های اسکار در روز سه‌شنبه، ۸ فوریه اعلام خواهند شد.

در ادامه فهرست کامل نامزد‌های اولیه اسکار ۲۰۲۲ در بخش‌های مختلف را بخوانید:

بهترین ترانه

«ممکن است شروع کنیم» از فیلم «آنت» ساخته ران میل و راسل میل

«شادی» از فیلم «بلفاست» ساخته ون موریسون

«درست جایی که تعلق دارم» از فیلم «برایان ویلسون: راه طولانی موعود» ساخته برایان ویلسون و جیم جیمز

«زن خودکار» از فیلم «کبود» ساخته گروه هر (H.E.R.)

«دختر رویایی» از فیلم «سیندرلا» ساخته آیدینا منزل

«آنسوی ساحل» از فیلم «کودا» ساخته نیکولای بکستر، مت داهان، سیان هدر و ماریوس دِ وریس

«بی‌نام‌ها» از «ایوان هانسن عزیز» ساخته بنج پاسک، جاستین پول و آماندلا استنبرگ

«فقط بالا رو نگاه کن» از فیلم «بالا رو نگاه نکن» ساخته نیکولاس بریتل، آریانا گرانده، اسکات مسکودی و تارا استینسون

«دوس اوروگویتاس» از فیلم «انکانتو» ساخته لین-مانوئل میراندا

«به نحوی تو انجام می‌دی» از فیلم «چهار روز خوب» ساخته دایان وارن

«تفنگ‌ها شلیک می‌کنند» از فیلم «هرچه قوی‌تر، سخت‌تر زمین می‌خوری» ساخته جیمز ساموئل، اسکات مسکودی و شان کارتر

«زنده باش» از فیلم «شاه ریچار» ساخته بیانسه نالس-کارتر و دیکسون

«زمانی برای مردن نیست» از فیلم «زمانی برای مردن نیست» ساخته بیلی آیلیش و فینس اوکانلز

«من اینجا هستم» از فیلم «احترام» ساخته جیمی الکساندر، جنیفر هادسون و کارول کینگ

«آهنگ تو زندگی مرا نجات داد» از فیلم «خواندن ۲» ساخته بونو، اج، آدام کلیتون و لری مولن جونیور

فیلم مستند

معراج (Ascension)

آتیکا (Attica)

بیلی آیلیش: جهان کمی تار است (Billie Eilish: The World’s a Little Blurry)

فایا دایی (Faya Dayi)

موج اول (The First Wave)

فرار (Flee)

در یک نفس (In the Same Breath)

جولیا (Julia)

رئیس جمهور (President)

ترقی (Procession)

گروه نجات (The Rescue)

ساده مثل آب (Simple as Water)

تابستان روح (Summer of Soul)

زیرزمین مخملی (The Velvet Underground)

نوشتن با آتش (Writing with Fire)

فیلم بین‌المللی

آزادی بزرگ (Great Freedom) محصول اتریش

زمین بازی (Playground) محصول بلژیک

لونانا: یک یَک در کلاس (Lunana: A Yak in the Classroom) محصول بوتان

فرار (Flee) محصول دانمارک

محفظه شماره ۶ (Compartment No. ۶) محصول فنلاند

من مرد تو هستم (I’m Your Man) محصول آلمان

بره (Lamb) محصول ایسلند

قهرمان (A Hero) محصول ایران

دست خدا (The Hand of God) محصول ایتالیا

ماشین مرا بران (Drive My Car) محصول ژاپن

هایو (Hive) محصول کوزووو

دعا برای ربوده شده (Prayers for the Stolen) محصول مکزیک

بدترین آدم جهان (The Worst Person in the World) محصول نروژ

پلازا کاتدرال (Plaza Catedral) محصول پاناما

رئیس خوب (The Good Boss) محصول اسپانیا

گفته می‌شود «ماشین مرا بران» به کارگردانی ریوسوکه هاماگوچی جدی‌ترین رقیب «قهرمان» اصغر فرهادی در تصاحب اسکار فیلم بلند بین‌المللی ۲۰۲۲ است.

گریم

آمدن به آمریکا (Coming ۲ America)

کورئلا (Cruella)

سیرانو (Cyrano)

تل ماسه (Dune)

چشمان تمی فی (The Eyes of Tammy Faye)

خانه گوچی (House of Gucci)

کوچه کابوس (Nightmare Alley)

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

جوخه انتحار (The Suicide Squad)

داستان وست ساید (West Side Story)

صداگذاری

بلفاست (Belfast)

تل ماسه (Dune)

دیشب در سوهو (Last Night in Soho)

ماتریکس: رستاخیز (The Matrix: Resurrections)

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

قدرت سگ (The Power of the Dog)

یک جای ساکت ۲ (A Quiet Place Part II)

مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home)

تیک، تیک ... بوم! (Tick, Tick … Boom!)

داستان وست ساید (West Side Story)

جلوه بصری

بیوه سیاه (Black Widow)

تل ماسه (Dune)

جاودانه‌ها (Eternals)

مرد آزاد (Free Guy)

شکارچیان روح: بعد از زندگی (Ghostbusters: Afterlife)

گودزیلا در مقابل کونگ (Godzilla vs. Kong)

ماتریکس: رستاخیز (The Matrix: Resurrections)

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die)

شانگ-چی و افسانه ده حلقه (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

مرد عنکبوتی: راهی به خانه نیست (Spider-Man: No Way Home)

بهترین موسیقی متن

ریکارو بودن (Bing the Ricardos) ساخته دنیل پمبرتون

مرد شکلاتی (Candyman) ساخته رابرت آیکی اوبری لو

بالا رو نگاه نکن (Don’t Look Up) ساخته نیکولاس بریتل

تل ماسه (Dune) ساخته هانس زیمر

انکانتو (Encanto) ساخته جرمن فرانکو

گزارش فرانسوری (The French Dispatch) ساخته الکساندر دسپلت

شوالیه سبز (The Green Knight) ساخته دنیل هارت

هر چقدر قوی‌تر، سخت‌تر زمین می‌خوری (The Harder They Fall) ساخته جیمز ساموئل

شاه ریچارد (King Richard) ساخته کریس باورز

آخرین دوئل (The Last Duel) ساخته هری گرگسون ویلیامز

زمانی برای مردن نیست (No Time to Die) ساخته هانس زیمر

مادران موازی (Parallel Mothers) ساخته آلبرتو ایگلسیاس

قدرت سگ (The Power of the Dogs) ساخته جانی گرینوود

اسپنسر (Spencer) ساخته جانی گرینوود

تراژدی مکبث (The Tragedy of Macbeth) ساخته کارتر برول

فیلم‌های انیمیشنی کوتاه

امور هنری (Affairs of the Art)

آنگاکوساجاوجوک: شاگرد شامان (Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice)

دانه‌های بد (Bad Seeds)

بستیا (Bestia)

باکسبالت (Boxballet)

جریان خانه (Flowing Home)

مامان داره بارون میباره (Mum Is Pouring Rain)

نوازنده (The Musician)

نامو (Namoo)

فقط یک کودک (Only a Child)

رابین رابین (Robin Robin)

سوغاتی سوغاتی (Souvenir Souvenir)

وارد رودخانه شوید (Step into the River)

ما دوباره (Us Again)

برف پاک کن (The Windshield Wiper)

مستند کوتاه

آگیلاس (Águilas)

قابل شنیدن (Audible)

یک خانه شکسته (A Broken House)

کمپ محرمانه: نازی‌های مخفی آمریکا (Camp Confidential: America’s Secret Nazis)

کدگذاری شده: عشق پنهان جی سی لیندکر (Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker)

روز خشم (Day of Rage)

تسهیلات (The Facility)

من را به خانه هدایت کن (Lead Me Home)

لینچ کردن کارت پستال ها: نشانه یک روز عالی (Lynching Postcards: Token of a Great Day)

ملکه بسکتبال (The Queen of Basketball)

سوفی و بارون (Sophie & the Baron)

به عهده گرفتن (Takeover)

سرایت ترور (Terror Contagion)

سه آهنگ برای بی نظیر (Three Songs for Benazir)

وقتی ما قلدر بودیم (When We Were Bullies)

بهترین فیلم کوتاه

آلا کاچو - بگیر و فرار کن (Ala Kachuu – Take and Run)

سانسور رویا‌ها (Censor of Dreams)

جنایتکاران (The Criminals)

فاصله‌ها (Distances)

لباس (The Dress)

فریماس (Frimas)

Les Grandes Claques

خداحافظی طولانی (The Long Goodbye)

در ذهن من (On My Mind)

لطفا منتظر بمانید (Please Hold)

استنوفونن (Stenofonen)

طلاویژن (Tala’vision)

زیر آسمان‌ها (Under the Heavens)

وقتی خورشید غروب می‌کند (When the Sun Sets)

تو مردی هلن (You’re Dead Helen)

منبع: ورایتی

