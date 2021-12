از دانلود برنامه مدیریت وظایف روزانه تا دانلود برنامه مدیریت رمز عبور

بسته هفتگی نرم افزار (شماره ۳۵۱)؛

دانلود WhatsApp Business Beta 2.22.1.10 – برنامه واتساپ بیزنس بتا اندروید

پیام‌ رسان WhatsApp Business Bete، عنوان نسخه‌ای جدید از نرم افزار واتساپ برای افرادی با بیزنس‌های کوچک و بزرگ می‌باشد که توسط همین شرکت یعنی WhatsApp Inc برای اندروید توسعه و در مارکت بزرگ گوگل پلی منتشر شده است. قابلیت‌ها و امکانات موجود در این اپ در راستای نیاز مدیران کسب و کار توسعه داده شده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا نظارتی دقیق روی مشتریان خود داشته باشند.

علاوه بر این یکی از برترین قابلیت‌های این مسنجر نسبت به نسخه اصلی آن پروفایل خاص تجارتش می‌باشد که از گزینه‌های متنوعی برخوردار است. در پایان نیز باید بدانید که تمامی قابلیت‌های نسخه اصلی واتساپ در این نسخه نیز موجود می‌باشد.

دانلود برنامه واتساپ بیزنس بتا اندروید

دانلود Google App 12.48.23 – برنامه رسمی موتور جستجوگر گوگل اندروید

جست‌وجو در اینترنت برای یافتن پاسخ سوال‌ها، کاری است که تمامی افراد این روزها به آن عادت کرده‌اند. به همین دلیل همواره وجود موتور‌های جست‌وجو امری مهم برای کاربران به حساب ‌می‌آید و سرعت بالای جست‌وجو یکی از مولفه‌ها برای انتخاب یک موتور جست‌وجو است.

شرکت گوگل که از ابتدای فعالیت خود سعی داشته جست‌وجو را برای کاربران آسان سازد، مدتی است که با انتشار یک برنامه کم حجم این امر را تا حد زیادی به تحقق رسانده است. کاربران با دانلود برنامه Google App می‌توانند به سریع‌ترین نوع ممکن، جست‌ و جوی خود را انجام دهند. اپلیکیشن Google App تا به امروز بیش از پنج میلیارد بار توسط کاربران اندرویدی دانلود شده و در صدر برترین برنامه های جستجوگر قرار دارد. دانلود برنامه رسمی موتور جستجوگر گوگل اندروید

دانلود مرورگر فایرفاکس برای توسعه دهندگان Firefox Nightly for Developers 97.0a1

جست‌وجو در اینترنت را می‌توان یکی از کارهایی دانست که تقریبا تمام کاربران دنیای فناوری به صورت روزانه انجام می‌دهند. به همین دلیل برنامه‌های مرورگر برای استفاده کاربران بسیار مهم هستند زیرا می‌توانند تجربه حضور آن‌ها در فضای مجازی را تغییر دهند.

از بهترین مرورگرهای دنیا می‌توان به مرورگر Firefox اشاره کرد. به تازگی نسخه جدیدی از مرورگر فایرفاکس منتشر شده که تجربه کاربری جدیدی به شما ارائه خواهد کرد. این مرورگر آمده که با کروم رقابت کند. این مرورگر تجربه‌ای جدید از ویژگی های نسل جدید فایرفاکس است و می‌تواند برای کسانی که روزانه از مرورگر استفاده می‌کنند، بهترین گزینه باشد. با دانلود کردن این برنامه می‌توانید بهترین تجربه‌ را در گشت و گذار در اینترنت داشته باشید.

دانلود مرورگر فایرفاکس برای توسعه دهندگان

دانلود Offline Password Manager+ 3.1.1 – برنامه امن مدیریت رمز عبور اندروید

در دسترس بودن رمز‌های عبور برنامه‌های اندرویدی همیشه مورد بحث بوده و کاربران سعی می‌کنند تا امنیت برنامه‌های خود را بالا ببرند.براساس گزارش‌ها طراحان اندروید برنامه‌ای به نام Offline Password Manager+:Cloud Backup & Biometric ارائه دادند تا کاربران بتوانند امنیت برنامه خود را بالا ببرند.

دانلود برنامه امن مدیریت رمز عبور اندروید

دانلود Samsung Email ۶.۱.۶۰.۱۶ – اپلیکیشن مدیریت ایمیل سامسونگ مخصوص اندروید

یکی از اصلی‌ترین و کار آمدترین راه‌های ارتباطی در چند دهه اخیر ایمیل است که توسط میلیون‌ها کاربر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. گفته شده، ایمیل برای ارتباط‌های کاری مناسب‌ترین روش ارتباطی است و تقریبا هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.

به تازگی برنامه سازان اندروید برنامه‌ای به نام Samsung Email ۶.۱.۶۰.۱۶ برای گوشی‌های اندرویدی طراحی کرده‌اند تا کاربران بتوانند با کمک آن ایمیل‌های خود را مدیریت و یکپارچه کنند. در ادامه این مطلب شما می‌توانید این برنامه را دانلود کنید.

دانلود اپلیکیشن مدیریت ایمیل سامسونگ مخصوص اندروید

دانلود Media۳۶۵ – eBooks ۵.۶.۲۸۳۴ – کتابخوان قدرتمند مدیا ۳۶۵ اندروید

گاهی اوقات به دلیل مشغله‌های زندگی زمانی برای خواندن کتاب نداریم. به همین علت توسعه دهندگان اندرویدی برنامه‌ای را که در آن پی‌ دی اف کتاب‎‌ها موجود است را برای مخاطبان علاقمند به خواندن کتاب طراحی کرده‌اند. با نصب این برنامه‌ روی دستگاه اندرویدی خود قادر هستید که در محیطی زیبا تمامی فایل‌های با فرمت‌های EPUB و PDF را دانلود نمایید و از ویژگی‌های منحصر به فرد دیگر برنامه همچون جستجوی سریع و ساخت قفسه استفاده کنید.

دانلود کتابخوان قدرتمند مدیا ۳۶۵ اندروید

دانلود تم لیو دارک Liv Dark – Substratum Theme 2.4.1

برای بعضی از کاربران مهم است که محیط دستگاه هوشمند هر از چند گاهی نو شود زیرا این افراد به مرور زمان از رابط کاربری گوشی هوشمند خود خسته می‌شوند. به همین دلیل گروه‌های توسعه دهنده وجود دارند که برنامه‌هایی به نام لانچر عرضه می‌کنند که کاربران با نصب آن‌ها می‌توانند رابط کاربری دستگاه خود را تغییر دهند.

در این نرم‌ افزار یک تم به نام Substratum Theme وجود دارد که می‌توانند تا حد قابل توجه با تم‌های جدید خود دستگاه کاربران را تغییر دهد. امروز برای شما یکی از تم‌های آن را آورده‌ایم که با نصب و اجرای آن می‌توانید رابط کاربری گوشی خود را به صورت تیره درآورید. از ویژگی‌‍‌های این تم می‌توان به طراحی با رنگ های گرادینت و عناصر متریال، استایل‌های متعدد، والپیپرهای اختصاصی و توجه بالا به جزئیات در طراحی اشاره کرد. دانلود تم لیو دارک Liv Dark – Substratum Theme 2.4.1

دانلود نسخه کم حجم SHAREit Lite 3.2.78

اپلیکیشن SHAREit Lite یک برنامه برای ارسال و دریافت بسیار سریع فایل‌ها در اندروید است و به صورت رایگان در گوگل پلی منتشر شده است. این اپلیکیشن جدید علاوه بر گنجاندن تمامی قابلیت‌های SHAREit، ویژگی‌ها و امکانات جدیدی نیز دارد.

با استفاده از این اپلیکیشن می‌توانید با دوستان خود چت کرده و به ارسال فایل‌های مختلف بپردازید. اگر تجربه استفاده از SHAREit تجربه دلنشینی برای شما بوده است،‌ توصیه می‌کنیم حتما این اپلیکیشن را نیز امتحان کنید.

دانلود نسخه کم حجم SHAREit Lite 3.2.78

دانلود برنامه مدیریت وظایف روزانه اندروید Do It Now Premium 2.39.2

اپلیکیشن Do It Now – RPG To Do List | Task List Premium یک سیستم مدیریت وظایف هوشمند و پرکاربرد است. این نرم افزار به کاربران خود کمک می‌کند تا با پیگیری تمامی فعالیت هایشان آن‌ها را به نحو احسن به پایان برسانند و بتوانند نظم و انضباط را به زندگی شان بازگردانند.

با نصب این اپ یک قهرمان مجازی نیز در دیوایس شما به وجود می‌آید که با به پایان رساندن هرکدام از فعالیت‌های خود این قهرمان ایکس پی دریافت می‌کند و به مرور زمان ترفیع درجه می‌گیرد. این بالا رفتن توانایی‌ها و درجه‌های کسب شده باعث می‌شود که یک شخصیت مجازی از خود را با مجموعه‌ای از اخلاق و رفتار‌های خوب و بد در دیوایستان شبیه سازی کنید و در هر زمانی بدانید که چه جایگاهی در جامعه دارید.

دانلود برنامه مدیریت وظایف Do It Now Premium 2.39.2

دانلود LED Blinker Notifications Pro ۸.۶.۰ – اپلیکیشن اطلاع رسانی

گوشی‌های هوشمند برای اطلاع رسانی به کاربر از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. زنگ، ویبره و نور چشمک‌ زن از معروف‌ترین آن‌ها است. برنامه‌ای که امروز برای شما آورده‌ایم کمک بسیاری به چراغ ال‌ ای‌ دی دستگاه برای اطلاع رسانی می‌کند.

نرم افزار LED Blinker Notifications Pro که یکی از معروف‌ترین برنامه‌ها در این زمینه است که شما را با داشتن امکانات خوب شگفت زده می‌کند. حتی اگر دستگاه شما دارای ال‌ ای‌ دی نیست، برای چشمک زدن از صفحه نمایش شما بهره می‌برد. به این شکل دیگر نیازی به داشتن چراغ ال‌ ای‌ دی نیست. از ویژگی‌های این برنامه می‌توان به دارا بودن بخشی با عنوان تنظیمات شخصی برای شخصی‌سازی قسمت چشمک، دارا بودن تابع Autostart برای راه اندازی خودکار برنامه پس از روشن شدن دستگاه و دارا بودن محیطی بسیار ساده به همراه توابع کاربردی و بدون نیاز به روت بودن دستگاه اشاره کرد.

