به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، برخی سریال‌های تلویزیونی آنقدر طولانی و ادامه دار شده اند که هیچ کسی فکرش را هم نمی‌کرده است. در حالی که برخی سریال‌ها ترجیح می‌دهند مانند Seinfeld در اوج کنار بکشند، برخی دیگر از این مرحله عبور کرده و همچنان به انتشار ادامه می‌دهند حتی اگر از دوران اوجشان فاصله گرفته باشند. در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با چند مورد از طولانی‌ترین و ادامه دارترین سریال‌های تاریخ تلویزیون آشنا کنیم.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با چند مورد از طولانی‌ترین و ادامه دارترین سریال‌های تاریخ تلویزیون آشنا کنیم.

۹- Lassie

این یک واقعیت شناخته شده است که اگر سگ‌ها را دوست ندارید یا گربه هستید یا پستچی (از نوع قدیمی اش). قلب آمریکایی‌ها از سال ۱۹۴۳ به تسخیر سریال Lassie و شخصیتی به همین نام درآمد و او بین سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۷۴ به ماجراجویی هایش ادامه داد. در کنار رین تین تین و استرانگهارت، شخصیت لیسی یکی از سه سگی است که در سالن مشاهیر هالیوود ستاره دارند. تاکنون ۱۹ فصل و ۵۹۱ اپیزود از این سریال منتشر شده است.

۸- C.S.I: Crime Scene Investigation

«کسی در لاس وگاس کشته شده است، اما چه کسی و چطور این کار را کرده است؟». این روایت اصلی سریال C.S.I: Crime Scene Investigation است، اما مشاوره با یک طیف سنج گازی و استخدام یک رقصنده به عنوان متخصص خون چیزی است که این سریال را شکل داده است. این سریال به مدت ۱۵ فصل و ۳۳۷ اپیزود ادامه داشت و در سال ۲۰۱۵ به پایان رسید.

۷- Law & Order

آمریکایی‌ها و بسیاری از دوستداران تلویزیون در دیگر نقاط جهان، سریال‌های پلیسی، سریال‌های درام بیمارستان و کارتون‌ها را دوست دارند و این موضوعی ثابت شده است. سریال Law & Order سریالی بود که آغازگر ژانر پلیسی بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است و بیشتر به یک بخش پلیس می‌پردازد تا یک پلیس قهرمان که همه کار‌ها را خود انجام می‌دهد. سریال‌های اسپین آفی متعددی از آن ساخته شده که باعث شکل گیری دنیایی بزرگ شده است. تاکنون ۲۰ فصل و ۴۵۶ اپیزود از این سریال تولید شده و همچنان نیز ادامه دارد.

۶- Greys Anatomy

سریال Greys Anatomy که اکنون در حال انتشار شانزدهمین فصل خود است و با موفقیت همچنان ادامه می‌دهد. این سریال تاکنون ۳۸ بار نامزد دریافت جایزه امی شده است. در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز، شوندا ریمز خالق این سریال گفته است که می‌خواسته سریالی بسازد که رقابت زنان باهوش با یکدیگر را به تصویر می‌کشد. به نظر می‌رسد که این فرمول واقعاً موثر بوده و سریال Greys Anatomy همچنان پربیننده‌ترین سریال درام بیمارستانی در ایالات متحده است.

۵-NCIS

سریال NCIS در واقع اسپین آفی از سریال JAG و یکی از دو سریال این فهرست است که از لحاظ تعداد بیننده و مدت زمان نمایش، از سریال اورجینال خود پیشی می‌گیرد. تیم NCIS یک تیم ویژه تشکیل شده از شخصیت‌های متنوع و جذابی هستند که با بزهکاری‌های دریایی مقابله می‌کنند. این سریال به لطف عناصر کمدی، بازیگران شناخته شده و داستان‌های شخصیت محورش به چنین موفقیتی دست یافته است.

۴- E.R

این سریالی است که جرج کلونی را به یک ستاره تبدیل کرد پیش از آنکه فیلم Batman & Robin بتواند تقریباً او را به جایگاه یک بازیگر معمولی پرتاب کند. سریال E.R چیزی فراتر از سریال دکتر داگ راس است و به همین خاطر ده سال بعد از خروج این پزشک خوش قیافه در سال ۱۹۹۹ نیز همچنان ادامه دارد. با این وجود قالب این سریال چنان کارآمد و استاندارد است که بسیاری از درام‌های بیمارستانی همچنان از قالب آن پیروی می‌کنند.

۳- Gunsmoke

سریال Gunsmoke چنان سریال مشهوری بود که بسیاری آن را با عبارت «همان سریال کابوی قدیمی که نامش Bonanza نیست» می‌شناسند، سریالی که به عنوان یک سریال رادیویی در سال ۱۹۵۲ آغاز شد تا اینکه در سال ۱۹۵۵ نسخه تلویزیونی آن نیز منتشر گردید. این سریال وسترن که نام ابتدایی اش Gun Law بود در روز‌های آغاز انتشارش، با توجه به استاندارد‌های آن دوران، یک سریال بسیار تاریک بود که به بررسی موضوعاتی مانند خشونت و اعتیاد به مواد مخدر می‌پرداخت، اما با گذشت زمان روایتی کمدی و بامزه پیدا کرد.

۲- South Park

راز موفقیت سریال South Park توانایی آن در تغییر و تحول با گذشت زمان بوده است. این سریال با روایت یک دنیای پر از گناه و جنایت از چشم گروهی شخصیت بیگناه و معصوم آغاز شد و به لطف تکنولوژی‌های امروزی، هر اپیزود آن تنها یک هفته پیش از انتشار نوشته، ضبط و انیمه سازی می‌شود که باعث شده روزآمدترین هجویه سیاسی و فرهنگ عمومی حال حاضر باشد. هر آنچه که فکرش بکنید را در سریال South Park خواهید یافت و به همین دلیل است که هر دفعه شما را غافلگیر می‌کند.

۱- The Simpsons

بسیار ساده است که سریال The Simpsons را به خاطر کاهش کیفیتش با گذشت زمان تقبیح کرد، اما این سریال کارتونی خنده دار از تریسی اولمن به بخشی از فرهنگ و نماد آمریکایی مانند سوپرمن، کی اف سی و روسای جمهور بحث برانگیز تبدیل شده است. نسل‌های بسیاری با سریال The Simpsons بزرگ شده و دیالوگ‌های کلاسیک آن حتی ۳۲ سال پس از شروع سریال، به واژگان مورد استفاده مردم و میم‌های اینترنتی راه یافته اند. نکته جالب اینکه اگر شخصیت‌های سریال نیز در این ۳۲ سال بزرگ می‌شدند، بارت اکنون ۴۲ ساله بود!

سریال‌های Family Guy، The Jack Benny Program، Criminal Minds، American Dad! و The Adventures Of Ozzie And Harriet از دیگر سریال‌های طولانی و ادامه دار تاریخ تلویزیون به شمار می‌آیند.

منبع: روزیاتو

انتهای پیام/