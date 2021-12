ترفند لاغری با خوردن ماست!

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ماست یکی از خوراکی‌های خوشمزه و ساده‌ای است که فواید متعددی برای سلامت ما دارد. ترکیب این محصول لبنی با برخی مواد طبیعی، می‌تواند برای لاغری مفید باشد.

ماست‌های ساده که از باکتری‌های مفید سرشارند و حاوی پروتئین هستند، هم احساس سیری طولانی‌تری به وجود می‌آورند و هم اثرات مفیدی برای میکروبیوم روده یا حتی سیستم ایمنی دارند. همه ما با افزودن چند خوراکی مغذی دیگر به ماست می‌توانیم میان‌وعده باکیفیت و سالمی داشته باشیم که از اثربخشی خوبی برای دستیابی به وزن مطلوب برخوردار است.

بیشتربخوانید

اگر ماست در رژیم کاهش وزن شما هم جایگاه ویژه‌ای دارد، می‌توانید از گزینه‌های ترکیبی زیر استفاده کنید. این گزینه‌ها به ترتیب عبارتند از:

ماست و بادام

درحالی که بعضی از مغز‌های خام مانند بادام می‌توانند کالری و چربی زیادی داشته باشند، اما استفاده ترکیبی از آن‌ها همراه با ماست ساده به عنوان یک منبع پروتئین باکیفیت می‌تواند به کاهش وزن مطلوب و بهتر کمک کند. براساس مطالعه‌ای که Journal of Research in Medical Sciences در سال ۲۰۱۴ منتشر کرده است، زنان چاق و بزرگسالی که روزانه از ۵۰ گرم بادام خام به عنوان بخشی از یک رژیم کم‌کالری استفاده می‌کنند، درنهایت وزن بیشتری نسبت به دیگران کم می‌کنند.

ماست و گردو

اگر بادام جزو مغز‌های خام محبوب شما نیست، می‌توانید گردو را با ماست ترکیب کنید تا از مزیت‌های خاص این ترکیب بهره‌مند شوید. مطالعه Nutrition Journal در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد زنان چاقی که از گردو در رژیم غذایی کم‌کالری خودشان استفاده می‌کنند، کلسترول تام خون و کلسترول بد خون (LDL) را بیشتر از دیگران کاهش می‌دهند و حتی فشار خون سیستولیک خودشان را هم پس از گذشت ۶ ماه به سطح بهتری می‌رسانند.

ماست و جوی دوسر

محققان بار‌ها تاکید کرده‌اند که بلغور جوی دوسر، دارای خواص ویژه و اثبات‌شده‌ای برای مبارزه با کلسترول خون است. به همین دلیل هم جوی دوسر به یکی از بهترین گزینه‌ها برای ترکیب شدن با ماست و اضافه شدن به برنامه کاهش وزن تبدیل می‌شود.

مطالعه Journal of the American College of Nutrition در سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد کسانی که از بلغور جوی دوسر به‌عنوان یکی از اجزای ثابت رژیم غذایی استفاده می‌کنند، پس از مدتی اشتهای خودشان را کاهش می‌دهند، مجموعه کالری‌های دریافتی روزانه را کمتر می‌کنند و احساس رضایتمندی از غذا خوردن را هم بالاتر می‌برند.

ماست و بذر کتان

اگر می‌خواهید مقداری فیبر سالم و امگا-۳ تقویت‌کننده سلامت قلب به برنامه غذایی خودتان اضافه کنید، حتما از بذر کتان کمک بگیرید.

ترکیب ماست و بذر کتان نه تنها یک میان‌وعده مغذی و باکیفیت را در اختیار شما می‌گذارد بلکه می‌تواند به کاهش وزن شما هم کمک کند. تحلیل جامع Obesity Reviews از ۴۵ آزمایش مختلف در سال ۲۰۱۷ نشان داده است که مصرف منظم و مستمر بذر کتان با کاهش وزن و همچنین کاهش اندازه دور کمر مرتبط است.

ماست و گریپ‌فروت

اضافه کردن گریپ‌فروت به ماست ساده، یکی از بهترین خوراکی‌های سالم برای کاهش وزن مطلوب را در اختیار شما می‌گذارد. بر اساس مطالعه منتشر شده در Journal of Medicinal Food، افراد چاقی که از گریپ‌فروت تازه یا آب گریپ‌فروت تازه و طبیعی استفاده می‌کنند، در درازمدت کاهش وزن بیشتری را تجربه خواهند کرد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

انتهای پیام/