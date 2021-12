در واتساپ، با مشاغل نزدیک به موقعیت مکانیتان در ارتباط باشید

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از faq.whatsapp، جست‌وجوی مشاغل قابلیت جدید واتساپ است که به کاربران کمک می‌کند تا مشاغل مختلف نزدیک به منطقه زندگی و یا مناطق مختلف را جست جو کنند و همچنین با برقراری چت با آن‌ها در ارتباط مستقیم باشند. کاربران با استفاده از اپلیکیشن WhatsApp business می‌توانند برای جست‌وجوی مشاغل در اطراف منطقه خود استفاده کنند. در ادامه نحوه استفاده از این قابلیت را می خوانید.

فعال سازی قابلیت جست‌وجوی مشاغل

ابتدا واتساپ را باز کنید.

روی > Find businesses nearby ضربه بزنید.

اولویت اشتراک‌گذاری موقعیت مکانی خود را انتخاب کنید.

برای استفاده از موقعیت مکانی خود برای یافتن مشاغل در منطقه خود، ALLOW LOCATION USE > ALLOW > While using app or Allow once ضربه بزنید.

برای انتخاب یک مکان به صورت دستی یا استفاده از شماره تلفن خود برای مشاهده مشاغل در منطقه، روی CONTINUE WITHOUT LOCATION > SET LOCATION ضربه بزنید. سپس، یک محله را از لیست انتخاب کنید.

روی دسته کسب‌وکاری که می‌خواهید جست‌وجو کنید، ضربه بزنید.‌



می‌توانید جست‌وجوی خود را حتی بیشتر با ضربه زدن روی یک زیر مجموعه در بخش REFINE RESULTS فهرست یا فیلتر کنید.

روی X در کنار زیر شاخه ضربه بزنید تا آن فیلتر از نتایج حذف شود.

برای مشاهده توضیحات کسب‌وکار، روی یک کسب‌وکار ضربه بزنید.

برای باز کردن چت با کسب‌وکار، روی CHAT ضربه بزنید یا برای مشاهده نمایه کسب‌وکار آن، نمایه را باز کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است هنوز در دسترس شما نباشد و به روز رسانی نیاز باشد.

