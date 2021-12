فیلمساز فلسطینی:

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هانی ابو اسد فیلمساز فلسطینی، در مصاحبه‌ای درباره نحوه کمک سینما به درک مشکلاتی که فلسطینی‌ها با آن‌ها مواجه هستند، صحبت کرد. هشتمین فیلم سینمایی او «سالن هدی» با نمایش در جشنواره دریای سرخ پیش‌نمایش خود در دنیای عرب را تجربه کرد و با تشویقی گرم مواجه شد.

داستان این فیلم در بیت لحم اتفاق می‌افتد و داستان یک زن جوان است که برای کوتاه کردن مو به سالن زیبایی هدی می‌رود. با این حال، هدی با زور سعی می‌کند او را مجبور به کار کردن برای رژیم صهیونیستی کند.

این فیلم که سوپراستار‌های عرب، مایسا عبد الهادی، منال عوض و علی سلیمان در آن حضور دارند بر اساس اتفاقات واقعی ساخته شده است. داستان این فیلم حول معضل اخلاقی می‌چرخد که بخواهیم زنده بمانیم، اما به مردم خود خیانت نکنیم.

ابو اسد می‌گوید: برخی مردان از مفهوم توانمندسازی زنان احساس خطر می‌کنند؛ اما توانمندسازی زنان به معنای توانمندسازی کل جامعه است. خاورمیانه مملو از مشکلات است و به نوعی شما مجبورید با وجود همه فجایع امیدوار بمانید.

وی ادامه می‌دهد: سینما می‌تواند ابزار قدرتمندی برای انتقال مبارزات روزمره فلسطینیان تحت اشغال رژیم صهیونیستی باشد. به طور کلی هنری که احساسات شما را لمس می‌کند، می‌تواند افکار شما را به شیوه‌ای متفاوت تحریک کند. نه فقط فیلم، کتاب‌ها هم می‌توانند شما را وادار کنند که یک شخصیت را در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین لحظاتش تجربه کنید، تا بتوانید با شخصیت‌ها زندگی کنید و به‌عنوان یک ناظر از آنها بیاموزید.

«سالن هدی» اولین نمایش جهانی خود را در جشنواره بین المللی فیلم تورنتو در ماه سپتامبر تجربه کرد. سالن هدی نشان دهنده بازگشت ابو اسد به روایت داستان‌های خاورمیانه است. این فیلم اولین اثر او پس از فیلم هیجان انگیز سقوط هواپیما در سال ۲۰۱۷ به نام The Mountains Between Us است که بر اساس رمان چارلز مارتین ساخته شده است و کیت وینسلت و ادریس آلبا در آن بازی می‌کنند. ابو اسد می‌گوید به گفتن داستان‌هایی از سراسر جهان عرب علاقه‌مند شده است.

