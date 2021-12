رابط کاربری One UI ۴، دردسترس کاربران قرار گرفت

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از Phonearena، سامسونگ در عرضه رابط کاربری One UI ۴ مبتنی بر گوشی‌های Android ۱۲ مشکلات عمده‌ای داشت. طبق گزارشات اخیر این شرکت، چندین بار عرضه رابط جدید به دلیل اختلالات متوقف شده بود و اکنون این رابط کاربری در دسترس کاربران قرار دارد. آخرین اخباری که یکی از نمایندگان شرکت سامسونگ در هفته گذشته تائید کرد در مورد به‌ روز رسانی رابط کاربری One UI ۴ برای Galaxy S۲۱، Z Flip ۳ و Z Fold ۳ بود. شرکت سامسونگ پس از همکاری با گوگل برای رفع این مشکل موفق شد، مشکلات سیستم‌های Google Play را برطرف کند و اکنون رابط کاربری One UI ۴ را از طریق XDA-Developers در دسترس کاربران قرار می‌دهد.

این به‌ روز رسانی در سطح جهانی منتشر می‌شود، بنابراین مهم نیست که در کجا زندگی می‌کنید، اگر صاحب یک گوشی سری گلکسی S۲۱ یا یکی از دو پرچمدار تاشو سامسونگ هستید، منتظر دریافت رابط کاربری One UI ۴ باشید. در این به روز رسانی رابط کاربری One UI ۴ بهبود یافته، شامل وصله امنیتی دسامبر ۲۰۲۱، ثبات دستگاه و بهبود عملکرد خواهد بود.

