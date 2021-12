از موجود شدن واکسن برای همه تا برگزاری المپیک توکیو

مهم ترین اتفاقات ۲۰۲۱؛

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۲۰۲۱ میلادی در چشم بر هم زدنی تمام شد و برای هر کسی اتفاقات خوب یا بدی داشت. ۲۰۲۱ مثل سال قبلش برای همه مردم جهان، سراسر ترس و استرس کرونا بود، اما سرعت گرفتن واکسیناسیون در همه کشور‌ها باعث شد تا مردم کشور‌ها حداقل برای مدتی به آرامش برسند. هرچند که این سال با روی کارآمدن یک نوع جدید از ویروس کرونا به نام امیکرون به پایان می‌رسد و اکنون بیشتر کشور‌های اروپایی و آمریکایی با سویه جدید دست و پنجه نرم می‌کنند، اما سالی که گذشت رویداد‌های متفاوتی در زمینه‌های سیاسی، علمی و ورزشی به خود دید. در آستانه آغاز سال جدید میلادی نگاهی انداختیم به مهم‌ترین اتفاقات علمی، ورزشی، سیاسی و... جهان در سالی که گذشت.

پرتاب جیمز وب و تحول در مطالعات فضایی

تلسکوپ جیمز وب که طراحی و ساخت آن نزدیک به ۳۰ سال طول کشیده و یکی از بزرگ‌ترین دستاورد‌های علمی قرن ۲۱ است چند روز پیش به فضا پرتاب شد تا به گذشته کیهان نگاه کند و دریچه‌ای به پیدایش ستاره‌ها و کهکشان‌ها در حدود سیزده و نیم میلیارد سال پیش باشد. این دستاورد را مهم‌ترین تحول علمی ۲۰۲۱ می‌توان نامید. در ژوئیه ۲۰۲۱ هم ریچارد برانسون به اولین شهروندی تبدیل شد که به طور خصوصی با موشک فضاپیمای خود به فضا رسید تا رقابت جدید در عرصه سفر به فضا شکل بگیرد.

برگزاری المپیک توکیو با تاخیر یک ساله

رقابت‌های المپیک توکیو که با حرف و حدیث فراوان و با یک سال تاخیر به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برگزار شد تیرماه امسال (اوت) برگزار شد. کشورمان در این مسابقات در رده بیست و هفتم جهان ایستاد.

۴۹ هزار درصد رشد یک رمزارز!

در سال ۲۰۲۱، گروه‌‌‌های مختلفی در بازار رمزارزها ترند شدند و رشدهای چشمگیری را تجربه کردند. بیت‌کوین از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون ۷۴‌درصد و اتریوم نیز ۴۶۱‌درصد رشد داشته است، اما در حوزه بازی‌‌‌ها، توکن GALA حدود ۴۹ هزار‌درصد رشد داشت!

شورش در کنگره آمریکا

در پی شکست دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ این کشور، حامیان وی ساختمان کنگره در شهر واشنگتن دی. سی را به امید لغو نتیجه انتخابات به تسخیر خود در آوردند.هنگام وقوع این شورش، نشست مشترک کنگره آمریکا در داخل ساختمان این کنگره با هدف شمارش آرای الکترال انتخابات به منظور رسمیت بخشیدن به پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب وقت، در حال برگزاری بود.در خشونت‌های متعاقب این شورش که FBI آن را «تروریسم داخلی» لقب داد، پنج نفر کشته شدند. پس از این ناآرامی‌ها، دونالد ترامپ تبدیل به اولین رئیس‌جمهور در تاریخ آمریکا با تجربه دو بار استیضاح شد.

بحران کانال سوئز

در مارس ۲۰۲۱ یا فروردین ماه، تجارت بین‌المللی در جهان از سوی یک منبع بسیار بعید به مشکل برخورد. یک کشتی باری به طول ۴۰۰ متر به نام کشتی Ever Given در کانال باریک سوئز در مصر گیر کرد. در جریان این رخداد کشتی Ever Given به مدت شش روز قادر به جابه جایی نبود و این اتفاق باعث معلق شدن تجارتی به ارزش ۶/۹ میلیارد دلار شد. علاوه بر تجارت بین‌المللی، کانال سوئز ۱۴ تا ۱۵ میلیون دلار درآمد را از دست داد.

موجود شدن واکسن برای همه

سرعت تولید واکسن‌های کرونا یک نقطه عطف برای جامعه پزشکی جهانی شد. تا پیش از آن سریع‌ترین واکسنی که ساخته شده بود واکسن اوریون بود که آن هم ساختش چهار سال به طول انجامید. در مقایسه، واکسن کووید-۱۹ طی یک سال و نیم پس از همه‌گیری این ویروس در دسترس همه قرار گرفت. بر اساس جدیدترین آمار‌ها تاکنون ۸۹/۸ میلیارد دوز واکسن کووید-۱۹ در سراسر جهان تزریق شده است.

رسوایی اوراق پاندورا

در سوم اکتبر ۲۰۲۱، کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران در تحقیقی (ICIJ) شروع به انتشار ۹/۱۱ میلیون سند افشا شده با حجم ۹/۲ ترابایت کرده و به موجب آن‌ها حساب‌های بانکی مخفی دست‌کم ۳۵ تن از رهبران کشور‌های جهان، بیش از ۱۰۰ میلیاردر و چهره‌های مشهور را افشا کرد که در همه جهان مثل یک بمب صدا کرد و خبرساز شد.

