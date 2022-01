پنج میلیون اختلاف قیمت تیبا ۲ با تیبا معمولی برای چیست، کدام را بخریم؟ + مشخصات فنی

مقایسه خودرو؛

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ یکی از مقایسه‌های خودرویی پر مخاطب بازار، تیبا 2 و تیبا معمولی است. تا چندین سال پیش خرید خودرو کاری آسان به‌شمار می‌آمد، اما پیشرفت این صنعت که با آمدن مدل‌های گوناگون در سگمنت‌های مختلف همراه شد، کار خرید و انتخاب را برای خریداران کمی دشوار کرد. امکانات رفاهی فراوان، طراحی‌های متفاوت و مشخصات فنی گوناگون، پارامتر‌هایی است که ممکن است علاقه‌مندان را دچار تردید کند.

تیبا: تیبا، خودرویی ساخت ایران است که در سال ۱۳۸۹ طراحی شد و در آن از یک موتور ۴ سیلندر با ۸ سوپاپ استفاده شده است. حجم موتور این خودرو ۱۵۰۳ سی‌سی است و به همین دلیل حداکثر قدرت آن ۸۷ اسب بخار در ۵۰۰۰ و ۵۰۰ دور در دقیقه است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که نهایت گشتاور این خودرو ۱۲۸ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه است.

در سیستم حرکتی آن از یک جعبه دنده ۵ سرعته دستی استفاده شده است، جالب است بدانید که این خودرو می‌تواند حداکثر سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت به شما هدیه دهد و شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برای آن ۱۳.۵ ثانیه است. مصرف سوخت ترکیبی در این خودرو ۶.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و حجم باک آن ۴۱ لیتر است.

از امکانات این خودرو می توان به سیستم تهویه مطبوع خودکار در مدل EX ، فرمان هیدرولیک ، شیشه بالابر برقی جلو ، شیشه بالابر برقی عقب در مدل EX ، قفل مرکزی ، ریموت کنترل در مدل EX ، چراغ مه‌شکن عقب ، چراغ مه‌شکن جلو در مدل‌های LX، SX و EX ، رینگ آلومینیومی در مدل EX ، سپر همرنگ بدنه اشاره کرد.

همچنین این خودرو دارای امکاناتی مانند کمربند ایمنی جلو قابل تنظیم و مجهز به سیستم پیش‌کشنده ، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر ، گرمکن شیشه عقب ، صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع ، آینه‌های جانبی برقی در مدل EX ، درب‌بازکن باک و صندوق عقب ، جالیوانی روی کنسول جلو ، ساعت دیجیتال ، برف‌پاک‌کن جلو با دور قابل تنظیم است.



تیبا ۲: خودرو مورد مقایسه دیگر تیبا ۲ است؛ خودرویی ایرانی که در سال ۱۳۹۳ طراحی شد و در آن از یک موتور ۴ سیلندر با ۸ سوپاپ استفاده شده است. حجم موتور این خودرو ۱۵۰۳ سی‌سی است و به همین دلیل حداکثر قدرت آن ۸۷ اسب بخار در ۵۰۰۰ و ۳۰۰ دور در دقیقه است. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد که نهایت گشتاور این خودرو ۱۲۸ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه است.



در سیستم حرکتی آن از یک جعبه دنده ۵ دنده دستی استفاده شده است، جالب است بدانید که این خودرو می‌تواند حداکثر سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت به شما هدیه دهد و شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برای آن ۱۳.۵ ثانیه است. مصرف سوخت ترکیبی در این خودرو ۶.۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و حجم باک آن ۴۱ لیتر است.



این خودرو دارای امکاناتی مانند سیستم سوخت رسانی انژکتوری ، سیستم کاهش آلاینده‌های خروجی اگزوز ، فرمان هیدرولیک دنده‌ای ، سیستم ضد سرقت ایموبلایزر ، شیشه‌های بالابر برقی درب‌های جلو ، آینه‌های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل ، گرمکن شیشه عقب ، برف پاک کن شیشه عقب است.

از دیگر امکانات این خودرو می توان به ساعت دیجیتال ، قابلیت تنظیم ارتفاع فرمان ، چراغ سوم خطر ، چراغ جلو با تنظیم زاویه نور ، مه‌شکن عقب ، جالیوانی روی کنسول جلو ، تنظیم ارتفاع ، درب باز کن باک و صندوق عقب از داخلتجهیزات قابل سفارش: آینه‌های جانبی برقی ، شیشه بالابر برقی عقب ، ریموت کنترل ، تهویه خودکار ، رینگ آلومینیومی اشاره کرد.

در نهایت اگر بخواهیم از نظر قیمتی این ۲ خودرو را مورد مقایسه قرار دهیم باید گفت که اکنون تیبا معمولی در بازار ۱۷۰ میلیون تومان و تیبا ۲ با ۱۷۵ میلیون تومان قیمت دارند و تفاوت قیمت زیادی با یکدیگر ندارند.

خودرو تیبا تیبا 2 کشور سازنده ایران ایران سال (طراحی) 1389 1393 موتور 4 سیلندر 8 سوپاپه 4 سیلندر 8 سوپاپه حجم موتور 1503سی سی 1503سی سی حداکثر قدرت 87 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه 87 اسب بخار در 5300 دور در دقیقه حداکثر گشتاور 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه 128 نیوتن متر در 4000 دور در دقیقه جعبه دنده 5 دنده دستی 5 سرعته دستی شتاب 0 تا 100 13.5 ثانیه 13.5 ثانیه حداکثر سرعت 200 کیلومتر در ساعت 200 کیلومتر در ساعت وزن 1027 کیلوگرم 1035 کیلوگرم اندازه (میلیمتر) 4105 طول ، 1641 عرض ، 1484 ارتفاع 3922 طول ، 1641 عرض ، 1484 ارتفاع مصرف سوخت خارج از شهر 5.6 لیتر در هر صد کیلومتر 5.6 لیتر در هر صد کیلومتر مصرف سوخت ترکیبی 6.9 لیتر در هر صد کیلومتر 6.9 لیتر در هر صد کیلومتر حجم باک 41 لیتر 41 لیتر استاندارد آلایندگی یورو 4 یورو 3 ترمز و پایداری ABS ، جلو دیسکی ، عقب کاسه ای ABS کیسه هوا کیسه هوای راننده (در مدل‌های LX، SX و EX) ، کیسه هوای سرنشین جلو (در مدل‌های SX و EX) کیسه هوای راننده سیستم صوتی سیستم صوتی با فابلیت پخش CD و پورت USB مجهز به رادیو و قابلیت پخش CD و MP3

