چگونه حساب کاربری فیسبوک را برای همیشه حذف کنیم؟

دانستنی‌های فناورانه؛

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از cnet، غیرفعال کردن اکانت فیسبوک برای قطع ارتباط با این شبکه اجتماعی کافی نیست. با این که فیسبوک نام خود را به متا تغییر داده اما همچنان با مشکلات قدیمی از جمله نقض حریم خصوصی، نزاع‌های سیاسی و اطلاعات نادرست آسیب رسان دست و پنجه نرم می‌کند. بین حذف اکانت فیسبوک و غیرفعال کردن آن تفاوت وجود دارد. با غیرفعال کردن حساب به طور موقت فیسبوک مسدود می‌شود، اما باز هم شرکت متا فعالیت آنلاین شما را ردیابی می‌کند. برای خداحافظی کامل با فیسبوک، حذف حساب شخصی در این شبکه اجتماعی تنها راه حل است. با حذف اکانت کاربری ارتباط با فیسبوک مسنجر هم قطع می‌شود؛ البته حذف حساب‌های اینستاگرام و واتساپ باید به شکل جداگانه انجام شود. برای شروع فرآیند حذف حساب کاربری اپلیکیشن فیسبوک را از گوشی و تبلت خود حذف کنید؛ البته اگر به نسخه وب آن دسترسی دارید.

فیسبوک اجازه انتقال تصاویر، ویدئوها، یادداشت‌ها و پست‌های شما را به سایت‌های دیگر مانند Google Photos و Dropbox می‌دهد. برای این کار حساب فیسبوک خود را از سایر برنامه‌ها و لاگین‌ها جدا کنید. توسعه دهندگان شخص ثالث مانند Spotify و DoorDash گزینه استفاده از حساب فیسبوک به عنوان راهی برای ثبت نام و ورود به خدمات خود را ارائه می‌کنند. با ورود به حساب‌های مختلف، ارتباط آن‌ها را با اکانت فیسبوک خود قطع کنید. برای یافتن لیست برنامه‌های مرتبط با حساب فیسبوک پس از ورود به اپلیکیشن به تنظیمات > برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها بروید.

به قسمت Settings > Your Facebook Information در فیسبوک بروید. برای دانلود اطلاعات مورد نظر روی View کلیک و تمام کادر‌ها را در قسمت اطلاعات علامت دار کنید. سپس محدوده تاریخ را به All of my data تغییر دهید. با انتخاب HTML داده‌های شما در قالبی آسان برای پیمایش قرار می‌گیرند. برای ذخیره کپی با وضوح بالا از تصاویر و ویدئو‌های حساب شخصی خود در فیسبوک، منوی کشویی کیفیت رسانه را از حالت متوسط به بالا تغییر دهید. در نهایت روی Create File کلیک کنید. فیسبوک با جمع آوری تمام اطلاعات و آماده شدن آن‌ها برای دانلود یک ایمیل برای شما ارسال می‌کند. پس از انجام این کارها، یک کپی از تمام داده‌های فیسبوک در اختیار شما قرار می‌گیرد.

پیش از حذف حساب کاربری، فیسبوک با ارسال پیام از شما می‌خواهد که تمام اطلاعات خود را دانلود کنید؛ یا اگر مدیر یک صفحه فیسبوک بوده اید، امتیاز مدیریت حساب را برای جلوگیری از حذف آن صفحه به فرد دیگری اعطا کنید. حال برای حذف روی گزینه Delete Account کلیک کرده و رمز عبور خود را وارد کنید و Continue را بزنید. مجددا Delete Account را بزنید تا کار به اتمام برسد؛ البته ۳۰ روز برای تغییر نظرتان در مورد فیسبوک فرصت دارید. حدود ۹۰ روز بعد تمام داده‌های حساب شما از سرور‌های فیسبوک حذف می‌شود. در ۳۰ روز اول با وارد شدن به سیستم می‌توان درخواست حذف حساب را لغو کرد.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/