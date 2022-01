باشگاه خبرنگاران جوان - شاید شما هم جزو آن دسته افرادی هستید که روزانه زمانی را صرف گشت‌و‌گذار و تماشای عکس و ویدئو در اینستاگرام می‌کنید و کاملاً از گذر زمان غافل می‌شوید و از این موضوع گله مندید چرا با این که دانلودی ندارید، بسته اینترنت شما زود به پایان می‌رسد. حتما شما نمی‌دانید که با هر دقیقه تماشای عکس و ویدئو در اینستاگرام مقداری از حجم اینترنت شما مصرف می‌شود. برای این که بدانید هر دقیقه چقدر اینستاگرام اینترنت شما را می‌بلعد و راه‌های کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام چیست، با ما همراه باشید.

میزان مصرف اینترنت اینستاگرام

وقت گذراندن در اینستاگرام اصلا برای شما ارزان تمام نمی‌شود و دیدن ویدئوها، پخش‌های زنده، تصاویر و ... در اینستاگرام بسته داده‌های تلفن شما را نه تنها مصرف می‌کند که می‌بلعد. البته دیدن تصاویر آن قدر اینترنت مصرف نمی‌کند. به‌طور‌کلی، مشاهده ۴۰ عکس در اینستاگرام حدود یک مگابایت اینترنت مصرف می‌کند، اما بیشترین حجم مصرفی اینترنت، با بارگذاری عکس، ویدئو، لایو و مشاهده ویدئو از بین می‌رود. بررسی‌ها نشان می‌دهد به طور میانگین میزان مصرف اینترنت هنگام استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام این گونه است که هر ۵ دقیقه در اینستاگرام حدود ۷۰ مگا بایت اینترنت شما مصرف می‌شود.

از کجا میزان مصرف اینستاگرام را ببینیم؟

برای این که مصرف اینترنت اپلیکیشن‌های خودتان را بررسی کنید. به روش زیر عمل کنید:

برای این کار در اندروید از مسیر Settings > Wireless & Networks > Data Usag به بخشی خواهید رسید که نشان دهنده میزان مصرف اینترنت در مدت اخیر است. در این قسمت میزان مصرف اینترنت داده تلفن همراه توسط هر اپلیکیشن مجزا را مشاهده خواهید کرد. بازهم تاکید می‌کنم که این بخش مختص اینترنت سیم کارت یا داده تلفن همراه است و میزان مصرف اینترنت اپلیکیشن‌ها توسط وای فای را نشان نخواهد داد. شما برای دسترسی به میزان مصرف اینترنت در وای فای باید به بخش Show Wi-Fi usage در همین منو بروید.

راه‌های کاهش مصرف اینترنت

یکی از دلایل اصلی که باعث می‌شود حجم زیادی از اینترنت شما، در عرض چند ثانیه توسط اینستاگرام از بین برود این است که وقتی شما وارد این برنامه می‌شوید، ویدئو‌ها به‌صورت خودکار شروع به لود شدن می‌کنند. در نتیجه، یکی از راه‌های کاهش مصرف اینترنت اینستاگرام این است که جلوی این لود شدن‌های خودکار را بگیریم. برای این کار به صفحه پروفایل‌تان در اینستاگرام بروید و آیکون سه خط را که در بالای صفحه قرار دارد، لمس کنید و وارد بخش setting شوید. قدم بعدی این است که گزینه account را انتخاب و به بخش cellular data use مراجعه کنید. در نهایت، گزینه data saver یا use less data را فعال کنید. با فعال کردن این گزینه، پیش‌دانلود فیلم‌های اینستاگرام متوقف می‌شود و دیتای مصرفی توسط اینستاگرام، به شکل چشمگیری کاهش پیدا می‌کند.

البته، این را هم در نظر داشته باشید که فعال کردن این گزینه، باعث می‌شود کمی برای تماشای فیلم‌ها معطل شوید تا دانلود شوند. موضوع دیگر این که، اگر به Wi-Fi متصل باشید، فعال کردن این گزینه تاثیری بر تنظیمات پیش‌فرض اینستاگرام نخواهد داشت.

ناگفته نماند که درست زیر گزینه data saver یا use less data، گزینه دیگری به نام high-resolution media وجود دارد که فقط مخصوص گوشی‌های اندروید است. این گزینه به معنای «پخش رسانه‌ها با وضوح بالا» است و همان‌طور که از نام آن مشخص است، مربوط به کیفیت تصاویر و ویدئو‌های اینستاگرام است. با غیرفعال کردن high-resolution media، کیفیت و وضوح تصاویر و ویدئو‌های موجود در اینستاگرام کم می‌شود و به دنبال آن، دیتای مصرفی اینستاگرام هم کاهش می‌یابد.

منبع: روزنامه خراسان

