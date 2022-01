افزایش سرعت و جلوگیری از داغ شدن گوشی با چند ترفند

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی تلفن همراه مان رابه دست می‌گیریم و می خواهیم کاری انجام دهیم دوست داریم گوشی مـا با سرعت هر چـه تمام دستورات مـا را اجرا کند اما گاهی این قضیه برعکس اسـت، سرعت کند تلفن همراه فوق العاده اذیت مان می کند یا این کـه گوشی مـا بیش از حد داغ می شود. چـه راه حل هایی وجود دارند؟ در ادامه به شما خواهیم گفت.

مطمئن شوید گوشی شما آپدیت است

طبق معمول در تمامی سیستم عامل ها در هر آپدیتی کـه ارائه می شود علاوه بر اضافه شدن قابلیت های جدید، مشکلات و باگ هاي موجود در نسخه قبلی سیتم عامل نیز برطرف می شود. پس مطمئنا اگر آپدیت ارائه شده آپدیت موفقی باشد عملکرد گوشی شـما پس از آپدیت بـه مراتب افزایش میابد.

بیشتربخوانید

این آپدیت ها بـه صورت OTA ارائه می‌شوند کـه گوشی شـما بـه صورت اتوماتیک پس از دریافت، نوتیفیکیشن برای آپدیت می دهد کـه باید آپدیت شوند ولی بنابر هر دلیلی این قابلیت غیر فعال باشد یا شـما نوتیفیکیشنی دریافت نکنید با مراجعه بـه:

SETTINGS > ABOUT DEVICE > SOFTWARE UPDATE AND CHECK FOR UPDATES

می توانید گوشی خودرا برای بررسی آپدیت جدید و دانلود آن چک کنید. قاعده مشابهی هم برای اپلیکیشن ها و نرم افزار ها بر قرار اسـت کـه طبق معمول در هر آپدیت جدید مشکلات برطرف و سرعت اجرای آن هم افزایش پیدا میکند. پس آپدیت کردن اپلیکیشن ها را هم در فهرست خود داشته باشید.

هوم اسکرین خود را پاک سازی کنید

هوم اسکرین یا همان صفحه اول گوشی شـما کـه با تپ کلید هوم بـه آن قسمت هدایت می‌شوید نقش بـه سزایی در سرعت گوشی شـما دارد. قبل از هر کاری اگر از live wallpaper یا پس زمینه هاي زنده استفاده می‌کنید آن رابه یک پس زمینه ثابت تغییر دهید.

اینکار علاوه بر افزایش سرعت گوشی بر افزایش بازده شارژدهی گوشی شـما هم نقش خواهد داشت. بـه سراغ ویجت ها و آیکون ها بروید تا جاییکه می‌توانید آنها را از روی هوم اسکرین پاک کنید. هرچقدر صفحه هوم اسکرین خلوت تر باشد سرعت گوشی شـما هم افزایش مییابد.

نرم افزار ها و اپلیکیشن های بی استفاده و کم استفاده را پاک کنید

چراباید بـه اپلیکیشن ها و نرم افزار هایي کـه از انها استفاده نمی‌کنید اجازه دهید فضا و البته سرعت گوشی شـما را کاهش دهند. یک نگاه بـه منوی گوشی خود بیندازید مطمئنا با فهرست بلند بالایی از اپلیکیشن هایي کـه مدت هاست از آنها استفاده نکرده اید مواجه خواهید شد. برای پاک کردن این نرم افزار ها و اپلیکیشن ها بـه مسیر زیر بروید:

SETTINGS > APPS

سپس صفحه رابا انگشت بـه طرفین بزنید تا بـه تبی برسید کـه در آن تمام اپلیکیشن ها موجود اسـت. شروع بـه انتخاب اپلیکیشن هاي بی استفاده کنید و انها را یکیپس از دیگری پاک کنید. اگر عده اي از آنها را اصلا نمی شناسید باید بدانید عده اي از انها از ابتدا بر روی گوشی شـما نصب بوده اند و تعداد زیادی از انها قابلیت حذف ندارند ولی برخی را خودتان اضافه و نصب کرده‌اید.

پس اسم آنرا در گوگل تایپ کنید و سپس بـه کاربرد آنها پی خواهید برد و اگر احتیاجی ندارید سریعا حذف کنید. هم چنین از گزینه Disable هم میتوانید استفاده کنید تا در مواقع لزوم ازآن مجدادا استفاده کیند. بـه این صورت کـه نرم افزار پاک نشود ولی برای مدتی غیر فعال باشد. هم چنین شاید لازم باشد بـه مسیر زیر هم سری بزنید.

SETTINGS > APPS و سپس به سراغ تب RUNNING بروید

تعداد زیادی از اپلیکیشن ها در گوشی شـما تمایل دارند کـه مدام در پس زمینه در حال اجرا باشند بدونه این کـه شـما بدانید. دراین مسیر فهرست این اپلیکیشن ها را می‌توانید مشاهده کنید. دقت کنید کـه اگر واقعا احتیاجی بـه اجرای آن اپلیکیشن نیست انها را متوقف کنید.

انیمیشن ها را کم یا کلا خاموش کنید

شـما بـه اسانی با کم کردن انیمیشن هاي رابطه کاربری گوشی خود می‌توانید در سریع شدن گوشی خود کوشا باشید. برای اینکار بایست developer option گوشی اندرویدی خودرا فعال کنید. کـه مـا در “هاو کن یو” قبلا فعال کردن این منوی مخفی را آموزش دادیم کـه میتوانید مطالعه کنید.

پس از فعال کردن این قابلیت در منوی تنظیمات گوشی خود بر روی Developer options بزنید. حال میبایست گزینه یا تب Window animation scale ، Transition animation scale و Animator duration scale را پیدا کنید کـه شاید مستقیم و یا شاید از گزینه Advanced بتوانید آنرا پیدا کنید. کـه در تصویر مشخص شده اسـت. بر روی هر کدام از انها بزنید و آنرا بر روی ۵x. یا اصلا خاموش بگذارید.

این گزینه ها مربوط بـه انیمیشن گوشی شـما می‌شود کـه زمان و نوع آن بسیار بر سرعت گوشی شـما تاثیر دارد. بر روی هر مقدار کـه قرار میدهید یک back بزنید متوجه تغییرات میشوید. هر گزینه را تست کنید و بهترین را انتخاب کنید. هرچه کمتر سرعت بیشتر. دقت کنید در منوی developer option تنظیماتی کـه نمیدانید را تغییر ندهید چرا کـه مشکل ساز خواهد شد.

دیتای کش اپلیکیشن ها را پاک کنید

قبل تز دریک مقاله بـه روش پاک کردن کش تلگرام در “هاو کن یو” پرداختیم کـه دراین مقاله میتوانید مطالعه کنید چرا کـه کش تلگرام بسیار روی سرعت گوشی تاثیرگذار اسـت. اما در مورد سایر اپلیکیشن ها بـه چـه صورت اسـت؟ ابتدا با ید این نکته را گوش زد کنیم کـه حافظه کش هر اپلیکیشن تا حدی بـه افزایش سرعت اجرای آن اپلیکیشن کمک می‌کند.

با گذشت زمان و افزایش این حافظه کش باید کم کم عطایش رابه لقایش بخشید چرا کـه پس از مدتی واقعا این حجم زیاد شده و دردسر ساز می‌شود. نکته دیگر این کـه تعداد زیادی از اپلیکیشن ها حتی با پاک کردنشان دیتا و حافظه کش آن در گوشی شـما باقی میماند. شـما می‌توانید برای هر کدام از اپلیکیشن ها بـه صورت جدا گانه اقدام کنید و از مسیری کـه قبلا گفتیم یعنی:

Settings > Apps

و سپس انتخاب اپلیکیشن مورد نظر بر روی اپلیکیشن مورد نظر زده و گزینه Cached data را بزنید و سپس پاک کنید. هم چنین شـما از نرم افزار CCleaner هم میتوانید برای پاک کردن کش استفاده کنید کـه لینک دانلود در زیر برای شـما توسط “هاو کن یو” قرار داده شده اسـت. این نرم افزار شـما را در پاک کردن کش ها و البته افزایش عملکرد گوشی یاری میدهد.

گزینه auto-sync را غیر فعال کنید

تعداد زیادی از مـا از چندین اکانت و حساب کاربری از شبکه هاي اجتماعی گرفته تا ایمیل و جیمیل استفاده میکنیم، و تعداد زیادی از آنها هم واقعا یک ضرورت برای هر گوشی و یا تبلت هوشمندی محسوب می‌شوند، بـه صورت پیش فرض این اکانت ها در تایم هاي مشخص بـه صورت اتوماتیک بـه روز شده تا آخرین اطلاعات و بـه روز رسانی ها را دریافت کنند کـه شاید اینکار بـه صورت روزانه لازم نباشد.

بـه روزرسانی اکانت ها و حساب هاي کاربری بسیار برروی سرعت گوشی شـما تاثیرگذار هستند کـه بهتر اسـت هر موقع لازم اسـت آنها رابه روزرسانی کنید و اینکار را خودتان و بـه صورت دستی انجام دهید. برای خاموش کردن این گزینه بـه تنظیمات گوشی خود رفته و بر روی Sync بزنید و سپس هر اکانت راکه خواستید بروزرسانی خود کارش را غیر فعال کنید. گزینه دیگر هم از بین بردن و پاک کردن اکانت هاي غیرقابل استفاده اسـت.

پاک یا wipe کردن پارتیشن کش

این مورد یا پاک کردن پارتیشن کش چیزی متفاوت از پاک کردن کش اپلیکیشن هاست، این قسمت شامل فابل هاي مورد نیاز اسـت کـه شاید ارزش پاک کردن برای هر چند وقت یک‌بار را داشته باشد. برای اینکار باید بـه قسمت ریکاوری گوشی خود بروید کـه باید گوشی را خاموش و سپس طبق معمول بسته بـه نوع گوشی روشهای متفاوتی برای بوت کردن و سپس رفتن بـه ریکاوری گوشی وجوددارد.

طبق معمول زمانی کـه گوشی خاموش اسـت کلید پاور و ولوم پایین را برای مدتی کوتاه باهم نگه داشته تا وارد قسمت بوتلودر گوشی خود شوید. بای پاک کردن پارتیشن کش روشهای متفاوتی وجوددارد کـه می‌توانید نام گوشی خودرا سرچ و روش پاک کردن هر نوع را در گوگل بـه اسانی پیدا کنید. در بوت لودر تاچ گوشی شـما کار نمی‌کند و تنها با کلید هاي ولوم و البته پاور میتوانید بین گزینه ها کار کنید.

این روش نیازمند دسترسی روت و احتما S-offاست. اگر با بوت لودر گوشی خود آشنا نیستید بهتر اسـت از این روش استفاده نکنید. اگر وارد بوت لودر شدید و نتوانستید خارج شوید بهتر اسـت مراقب فعالیت هاي خود باشید و با کلید ولوم بـه دنبال گزینه خاموش و یا ریست کردن گوشی خود بگردید تا مجدد گوشی روشن شود. مراقب باشید گزینه فکتوری ریست را نزنید.

فکتوری ریست انجام دهید

کم کم بـه گزینه هایي می‌رسیم کـه طبق معمول با آنها سر و کار نداریم و بهتر اسـت با آگاهی کامل آنها را انجام دهیم. این گزینه یک مقدار غم انگیز هم هست چرا کـه با تمام تنظیمات، تغییرات ظاهری، اپلیکیشن ها و …. خداحافظی میکنید. شاید این راه یکی از سریع ترین روشها برای پاک کردن هر آن چیزیست کـه تا بحال بر سر گوشی خود آورده اید.

اما همان طور کـه گفتیم گوشی شـما همانند روز اولی کـه از باکس خود بیرون آوردید خواهد شد. و اپلیکیشن دیگری در آن نخواهد بود. اگر قصد انجام همچین کاری را داشتید حتماً گرفتن بکاپ را فراموش نکنید. برای انجام فکتوری ریست هم میتوانید مسیر زیر را دنبال نمایید.

SETTINGS > BACKUP & RESET > FACTORY DATA RESET

کاستوم رام نصب کنید

دراین مرحله بـه سراغ گزینه هاي فنی تر میرویم و زمانی با این گزینه ها روبه رو میشویم کـه واقعا سخت افزار گوشی باوجود پشت سر گذاشتن مراحل بالا هنوز قادر بـه اجرای عملکرد قابل قبول نیست. حال باید بـه سراغ روت کردن گوشی خود بروید و سپس یک کاستوم رام بر روی گوشی خود نصب کنید.

این گزینه برای کسانی کـه آشنایی پایه اي با روت کردن و نصب کاستوم رام دارند توصیه می‌شود هرچند روت کردن گوشی حال همانند گذشته نیاز بـه نرم افزار و دانش خاصی ندارد و با یک نرم افزار ساده اکثر گوشی هاي اندرویدی را میتوان روت کرد و رام هایي با سرعت بالا و جدیدترین نسخه اندروید بر روی گوشی داشت.

اورکلاک کنید

تا یک مرحله و حدی بـه کمک روشهای بالا می‌توانید سرعت گوشی خودرا بالا ببرید ولی سخت افزار گوشی شـما یک حد اکثر عملکرد و بازدهی دارد کـه انجام کار هاي بیشتر از مقدار تعریف شده را نمیتواند انجام دهد. این تعریف حد اکثر توان برای سی پی یو گوشی شـما برای این اسـت کـه حرارت و دمای گوشی شـما بالا نرود.

این در حالی اسـت کـه اکثر پردازنده ها بیش از مقدار تعریف شده قابلیت پردازش دارند کـه باز شـما بـه دسترسی روت نیاز دارید و البته بسته بـه نوع پردازنده و حداکثر توان ان میتوانید از این ظرفیت نهفه پردازنده خود استفاده کنید کـه این عمل را اورکلاک کردن پردازنده گویند. البته دراین شرایط واقعا با حداکثر توان پردازنده کار کردن بـه این قطعه فشار اورده و باغث بالا رفتن حرارت وشاید کاهش عمر پردازنده شود.

روش های جلوگیری از داغ شدن گوشی

سعی کنید دراین زمان ها از گوشی و تبلتتان بدون قاب استفاده کنید. حالا ببینید آیا بازهم داغ میشود. اگر با برداشتن قاب گوشی مشکل داغ شدن گوشی تان بر طرف شد پس باید بـه فکر تعویض قاب گوشی یا کنار گذاشتن قاب بطور کامل باشید. ممکن اسـت مواد سازنده‌ي قاب امکان تهویه‌ي هوا در گوشی را گرفته باشد. همین مشکل زمانی کـه گوشی را در جیبتان میگذارید هم رخ میدهد.

گوشی تان را ریست کنید

اگر نخستین باری اسـت کـه متوجه شده اید گوشی تان بیش از حد داغ شده اسـت گوشی تان را ریست کند. اگر چـه ریست کردن گوشی تان میتواند مشکل رابه طور موقت برطرف کند، اما گاهی تنها کاری کـه برای کمک بـه گوشی یا تبلتتان لازم اسـت انجام دهید این اسـت کـه‌یک شروع دوباره بـه آن بدهید کـه اینکار امکان داغ شدن گوشی تان را کاهش می‌دهد.

نرم افزار گوشی تان را به روز رسانی «آپدیت» کنید

نرم افزارهای گوشی شـما تضمین کننده‌ي عملکرد روان گوشی تان هستند. نرم افزارهای منسوخ و قدیمی میتواند باعث بروز مشکلات متعددی، از جمله داغ شدن، برای گوشی شـما شوند. نرم افزارهای گوشی تان رابه روز رسانی کنید تا آخرین ورژن موجود را اجرا کند.

بـه روز رسانی نرم افزارها بـه برطرف شدن باگ ها و دیگر مسائل شناخته شده روی گوشی و تبلتتان کمک میکند. کارخانه ها بـه روز رسانی خودکار را در دستگاه ها تعبیه کرده اند اما اگر این آپشن را غیر فعال کرده‌اید وقت آن اسـت کـه خودتان دست بکار شوید: وارد منوی تنظیمات «setting» گوشی تان شوید. روی About device کلیک کنید.

در این جا متوجه گزینه اي برای بررسی آپدیت ها میشوید. روی آن کلیک کنید و اجازه دهید آخرین ورژن موجود برای بـه روز رسانی دانلود شود. بعد از بـه روز رسانی گوشی تان ریست کنید. اگرهم پیامی مبنی بر نبود آپدیت مشاهده کردید دیگر آپدیت جدید برای گوشی شـما منتشر نشده اسـت پس بـه سراغ روش بعدی برویم.

اپلیکیشن ها را به روز رسانی کنید

اگر چـه نرم افزار گوشی تان نقش مهمی را ایفا می‌کند، اما اپ ها نیز میتوانند مقصر داغ شدن گوشی یا تبلتتان باشند. وقتی دستگاه بیش از حد داغ میشود بـه بررسی اپلیکیشن هایي بپردازید کـه جدیداً نصب کرده‌اید.

امکان دارد برنامه‌ي نصب شده باگ یا مشکلی دارد کـه باعث داغ شدن گوشی تان می‌شود. مطمئن شوید تمامی اپ ها بـه روز رسانی شده باشند تا هر مشکلی قبل از آسیب رسیدن بـه گوشی تان یا پدیدار شدن مشکل داغ شدن آن برطرف شود.

گوشی تان را کجا نگه می دارید؟

بعضی از مـا گوشی هایمان را در داشبورد میگذاریم یعنی جاییکه نور آفتاب میتواند آنرا داغ کند. همین مشکل زمانی کـه گوشی را نزدیک دستگاه هاي الکترونیکی دیگر می‌گذاریم رخ میدهد. این امر میتواند باعث مغناطیسی شدن دستگاه شود کـه مشکل داغ شدن گوشی رابه همراه خواهد داشت. حتی زمانی کـه گوشی تان را شارژ می‌کنید مهم اسـت کـه بـه دنبال جایی باشید کـه گوشی تان بیش از حد داغ نشود.

مدیریت اپلیکیشن هایی که در پس زمینه فعال هستند

بالاتر گفتیم کـه ممکن اسـت در پس زمینه گوشی شـما اپلیکیشن هاي سنگین و زیادی فعال باشند کـه در عین حال کـه از گوشی استفاده خاصی نمی‌کنید ولی سخت افزار ها را شدیدا بخود مشغول کرده اند. حتماً می‌دانید کـه در اندروید زمانی کـه از یک برنامه خارج میشوید آن برنامه بسته نمیشود و باز باقی می‌ماند. برای اینکار باید شـما کاربران هاو کن یو خودتان دست بکار شوید.

تنظیمات در هر گوشی ممکن اسـت کمی متفاوت باشد ولی با رفتن بـه بخش تنظیمات گوشی و سپس مدیریت اپلیکیشن ها کـه با نام هاي app و سپس running apps « یا اسم ها دیگری و حتی ممکن اسـت در بخشها دیگری قابل دستیابی باشند» رفته و سپس مشاهده کنید در حال حاضر کدام اپلیکیشن ها در حال اجر هستند.

برخی برنامه هایي کـه خود می‌توانید شناسایی کنید بدون دلیل در حال اجرا هستند کـه میتوانید بر روی هر یک زده و انها را متوقف کنید. اگر بدین صورت نتوانستید بخش سرویس ها در حال اجرا را پیدا کنیدبا فعال کردن بخش مخفی developer option در اندروید رفته و سپس بـه بخش running services بروید و برنامه هاي غیر ضرور در حال اجرا هم چون فیسبوک، اسنپ، اینستاگرام و … را متوقف کنید.

روی قطعات اورجینال و اصلی سرمایه گذاری کنید

آیا اخیراً باطری گوشی تان را عوض کرده‌اید؟ اگر اینطور اسـت، آیا باطری را از کارخانه ‌یا نمایندگی مجاز خریده اید؟ نمونه هاي تقلبی ارزان قیمت برای تمامی قطعات گوشی بـه صورت آنلاین موجود هستند. سعی در صرفه جویی هزینه با خرید قطعات غیر اصل میتواند هزینه هاي بزرگتری را برای شـما بتراشد، چرا کـه ممکن اسـت قطعات تقلبی گوشی شـما را بلا استفاده کنند.

سعی کنید همیشه از قطعات اصلی استفاده کنید، بـه خصوص اگر قصد تعویض باطری گوشی تان دارید. بخاطر داشت باشید باطری را انتخاب کنید کـه اصل اسـت و از نمایندگی هاي مجاز خریداری شده اسـت. کیفیت قطعات اصلی عملکرد روان گوشی را تضمین می‌کند در حالی‌کـه نمونه هاي تقلبی و ارزان قیمت تر شـما رابه دردسر می‌اندازند.

نور صفحه گوشی و داغ شدن گوشی

صفحه‌ي گوشی علت اصلی خالی شدن باطری اسـت و این موضوع در مورد تبلت ها بدتر اسـت چون صفحه‌ي بزرگتری دارند. صفحه‌ي بزرگ یعنی مصرف بیشتر باطری برای روشن نگه داشتن صفحه. وقتی تصمیم می‌گیرید نور صفحه تان را در بالاترین سطح آن قرار دهید این موضوع بـه استفاده‌ي زیاد از باطری ختم می‌شود. قسمت نوتیفیکیشن را پایین بکشید و میزان نور صفحه را چک کنید.

اگر دیدید خیلی روشن اسـت، آنرا تا سطحی کـه دیدن را برایتان سخت نکند کاهش دهید. اگر زیر نور خورشید قرار بگیرید و بخواهید گوشی تان را چک کنید بـه اسانی میتوانید سطح نور صفحه تان را تنظیم کنید. وقتی از زیر نور خورشید خارج شدید مجددا سطح نور صفحه را کم کنید.

برنامه هایی با همگام سازی پس زمینه را بررسی کنید

همه ی‌ي مـا دوست داریم گوشی مان این قابلیت را داشته باشد کـه در بک گراند فعال باشد و نوتیفیکیشن اپلیکیشن هاي متفاوتی کـه داریم رابه روز نگه دارد. با این حال، بیشتر اوقات مـا بـه همگام سازی خیلی از برنامه ها نیازی نداریم. گوشی شـما وقتی برنامه ها را در پس زمینه همگام سازی میکند کار زیادی را انجام می‌دهد.

سعی کنید از طریق تنظیمات فقط همگام سازی برنامه هاي خیلی مهم را فعال کرده و این قابلیت را برای بقیه‌ي برنامه ها خاموش کنید. روش کار بـه این طریق اسـت: بـه منوی تنظیمات «settings» گوشی تان بروید. Accounts «حساب هاي کاربری» را انتخاب کنید. در فهرست اپلیکیشن ها، برنامه اي کـه می‌خواهید همگام سازی اش را خاموش کنید، انتخاب کنید و تنظیمات همگام سازی اش را تغییر دهید.

جنس بدنه گوشی را فراموش نکنید

گوشی هاي با بدنه فلزی یک سر و گردن در طراحی از سایر گوشی ها بالاتر هستند ولی این زیبایی معایبی هم بـه همراه دارید. شـما کاربران هاو کن یو خوب میدانید فلز ها بسیار سریعتر گرما را جذب می‌کنند و طبیعی اسـت کـه دریک گوشی با بدنه فلزی نسبت بـه گوشی با بدنه پلاستیکی گرمای معمول، بـه اسانی بـه دست شـما منتقل شود.

تنظیمات نوتیفیکیشن «اخطار» را تغییر دهید

تنظیمات نوتیفیکیشن گوشی تان برای برنامه هاي مختلف نیز می‌تواند تفاوتی ایجاد کند. وقتی تنظیمات اپ رابه گونه اي تغییر می‌دهید کـه نوتیفیکیشن را تنها برای عده اي از برنامه ها نشان دهد- یعنی برنامه هایي کـه نمی‌خواهید اخطارهایشان را از دست بدهید- می‌توانید ظرفیت کار گوشی تان را کاهش دهید.

تغییر تنظیمات نوتیفیکیشن برای اپ هایي کـه بـه آنها نیازی ندارید میتواند از طریق رفتن بـه منوی تنظیمات گوشی و انتخاب مدیریت برنامه ها «applications manager» صورت بگیرد. زیر برنامه هاي دانلود شده «downloaded apps» برنامه هایي کـه دانلود کرده‌اید را بررسی کنید و روی هر کدام ضربه بزنید تا بتوانید وضعیت تنظیمات نوتیفیکیشن را بررسی کنید.

منبع: پارس ناز

انتهای پیام/