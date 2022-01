باشگاه خبرنگاران جوان - برخی وقایع چنان رد عمیقی در تاریخ و فرهنگ از خود بر جای می‌گذارند که به نشان عصر خود بدل می‌شوند. برخی از آن‌ها جدید ترند و برخی دیگر قدیمی تر. اما اگر از زاویه‌ی دیگری به آن‌ها نگاه کنید و باهم مقایسه شان کنید، به حقایقی پی خواهید برد که درک تان از زمان را دگرگون خواهد کرد.

در ادامه از این حقایق خواهیم گفت.

۱- آخرین کتاب هری پاتر همان سالی منتشر شد که اولین تلفن همراه آیفون معرفی شد

در سال ۲۰۰۷، طرفداران این جادوگر نوجوان منتظر آخرین کتاب از مجموعه کتاب‌های «هری پاتر» بودند. همان سال استیو جابز اولین گوشی آیفون را به دنیا معرفی کرد.

۲- میان اولین پرواز هواپیما و اولین پرواز به فضا تنها ۵۸ سال فاصله بود

در سال ۱۹۰۳ برادران رایت اولین پرواز با هواپیمای موتوردار را به انجام رساندند. اما کمتر از ۶۰ سال بعد، اولین سفینه فضایی با حضور فضانورد روس، یوری گاگارین به فضا پرتاب شد.

۳- میان ساخت اینترنت و اختراع فیسبوک ۳۵ سال فاصله وجود دارد

در سال ۱۹۶۹، دانسمندان شبکه آرپانت (ARPANET) را که به همان شکل اینترنت امروزی کار می‌کرد، ساختند؛ و تنها ۳۵ سال بعد، مارک زاکربرگ بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی دنیا را تأسیس کرد.

۴- ۱۱۴ سال بعد از نمایش اولین فیلم در دنیا، فیلم «آواتار» اکران شد

اولین فیلم دنیا که کار برادران لومیر بود در سال ۱۸۹۵ به نمایش درآمد و همه‌ی کسانی که به تماشای آن نشستند را بسیار تحت تأثیر قرار داد. ۱۱۴ سال بعد، جیمز کامرون فیلم «آواتار» (Avatar) را در دنیا به نمایش درآورد و این فیلم به مدت ۱۰ سال پرفروش‌ترین فیلم تاریخ بود.

۵- دانشگاه آکسفورد قبل از امپراتوری آزتک تأسیس شده

زمان دقیق تأسیس یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های دنیا مشخص نیست. اما تحقیقات نشان داده دانشجویانی بودند که در سال ۱۰۹۶ میلادی در دانشگاه آکسفورد تحصیل کردند. ۳۲۲ سال بعد یعنی در سال ۱۴۲۸ میلادی آزتک‌ها امپراتوری خود را در محل مکزیک کنونی برپا کردند.

۶- قطار قبل از دوچرخه اختراع شد

اولین لوکوموتیو در سال ۱۸۰۲ به دست ریچارد ترویتیک ساخته شد؛ و تازه در سال ۱۸۸۵ بود که اولین دوچرخه‌ی شبیه به نمونه‌ی امروزی اش اختراع شد.

۷- برج ایفل و تابلوی نقاشی «شب پرستاره»‌ی ونگوگ در یک سال پدید آمدند

برج ایفل در سال ۱۸۸۹ ساخته شد. ابتدا قرار بود یک سازه‌ی موقت باشد و هیچکس حتی تصورش را هم نمی‌کرد که به یکی از معروف‌ترین نماد‌های دنیا بدل خواهد شد.

همان سال بود که ونگوگ یکی از مشهورترین نقاشی‌های دنیا را خلق کرد.

۸- کریستوفر لی در دوران امپراتوری عثمانی به دنیا آمد

کریستوفر لی، بازیگر مشهور بریتانیایی، که بیشتر با نقش «سارومان» در مجموعه فیلم «ارباب حلقه ها» (The Lord of the Rings) شناخته می‌شود، در روز ۲۷ مه ۱۹۲۲ به دنیا آمد. وقتی او متولد شد، امپراتوری عثمانی هنوز وجود داشت. ۵ ماه بعد این امپراتوری از میان رفت.

۹- در زمانی که هیچکس از نیوتون و قوانینش چیزی نمی‌دانست، دانشگاه هاروارد وجود داشت

دانشگاه پرآوازه‌ی هاروارد یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات آموزشی آمریکا است. این دانشگاه در روز ۸ سپتامبر سال ۱۶۳۶ تأسیس شد. یکی از مشهورترین دانشمندان دنیا یعنی اسحاق نیوتون، ۶ سال بعد از تأسیس دانشگاه هاروارد متولد شد.

۱۰- چارلی چاپلین و امینم هم دوره هستند

مارشال بروس مدرز سوم که با نام امینم شناخته می‌شود در سال ۱۹۷۲ متولد شد. همان سال یکی از مشهورترین بازیگران تاریخ یعنی چارلی چاپلین، دومین جایزه اسکار خود را دریافت کرد.

۱۱- متولدین ۳۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ و یکم ژانویه سال ۲۰۰۱ در دو هزاره‌ی متفاوت به دنیا آمدند

آخرین روز سال ۲۰۰۰، پایان قرن دوازدهم و دومین هزاره‌ی عصر ما بود. از سویی دیگر، یکم ژانویه سال ۲۰۰۱، آغاز قرن بیست و یکم و سومین هزاره بود. متولدین آخرین دقایق سال ۲۰۰۰ و اولین دقایق سال ۲۰۰۱ نه تنها در دو قرن متفاوت، بلکه در دو هزاره‌ی متفاوت هم به دنیا آمدند.

