باشگاه خبرنگاران جوان - سال ۲۰۲۱ مانند یکی از صفحات کتاب تاریخ بود. سالی پر از اتفاقات متنوع، از درگیری‌های سیاسی تا پیشرفت‌های علمی! در این بین یافته‌های جالبی مانند مومیایی باردار مصری، کتیبه‌های پنهان در کتاب دعای ملکه تودور آن بولین، بقایای یک قربانی وزوو و مجسمه عقاب طلایی آزتک از چیز‌هایی بودند که پربازدیدترین مطالب را در اسمیتسونین ۲۰۲۱ شکل می‌دادند. ما همچنین به شخصیت‌های برجسته‌ای که در سال ۲۰۲۱ درگذشتند، ادای احترام کردیم، از مقبره یک ملکه مصری گرفته تا معمای وایکینگ‌ها تا تکامل کروکودیل، این‌ها داستان های پرخواننده در سال ۲۰۲۱ هستند.

حفاری باستان شناسی بحث‌های زیادی را در مورد زمان کشف بین مردم به راه انداخت

برای چندین دهه، محققان معتقد بودند که معادن مس باستانی کشف شده در دره تیمنا استان قدس در فلسطین اشغالی در طول دهه ۱۹۳۰، معادن عامه پسند پادشاه سلیمان بوده است. اما حفاری‌های بعدی این شناسایی را مورد مناقشه قرار دادند و استدلال کردند که این معادن صد‌ها سال قبل از پادشاه کتاب مقدس بوده و در عوض مربوط به یک سفر اکتشافی مصری در قرن سیزدهم قبل از میلاد مسیح است.

تحقیقات جدیدتر انجام شده به وسیله باستان شناس ارز بن یوسف نشان می‌دهد که شاید حق تنها با یک گروه نباشد. همانطور که متی فریدمن در داستان روی جلد اسمیتسونیان در دسامبر ۲۰۲۱ گزارش می‌دهد، شواهد فیزیکی یافت شده در این مکان نشان می‌دهد که اگرچه مصریان باستان ممکن است معادن را راه اندازی کرده باشند، اما این عملیات واقعاً در حدود ۱۰۰۰ قبل از میلاد به اوج خود رسیده است. یعنی هما دوران کتاب مقدس داوود و سلیمان. بن یوسف می‌گوید: «برای یک لحظه فکر کردیم که ممکن است در محاسبه نیمه عمر عنصر کربن اشتباهی رخ داده باشد. اما بعد دیدیم که اینجا داستانی متفاوت از داستانی که می‌دانستیم وجود داشته است.»

به صورت کلی این باستان‌شناس معتقد بود که نظریه عهد عتیق را نمی‌توان به صورت کلی رد کرد اما کاملا هم نمی‌توان چنین چیزی را اثبات کرد. به همین دلیل نظر او این بود که باید تحقیقات در این زمینه ادامه پیدا کند تا حقایق به شکل بهتر و جامع‌تری آشکار بشود. در عوض، فریدمن می نویسد، استدلال بن یوسف را مستحکم نمی‌خواند. به همین دلیل او معتقد است که نظریه عتیق باید رد شده اعلام بشود و شواهد موجود هم دلیلی برای اثبات چنین کشف بزرگی نیست. به همین دلیل از نظر فریدمن بهتر است که این نظریه که عهد عتیق را به این موضوع رد شده تلقی بشود.



علف‌های هرز که بلای جان مزارع بودند در آمریکا به فروش رسیدند.

بر اساس گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده، کوگونگرس، نام گونه‌ای جدید از علف‌های هرز است که به طور تصادفی در سال ۱۹۱۲ در لوئیزیانا دیده شد، این علف هرز یکی از آسیب‌زننده‌ترین گونه‌هایی است که می‌توان در مزارغ مشاهده کرد و خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به مزارع وارد می‌کند. با توجه به پتانسیل تخریب آن، واردات یا حمل و نقل بین ایالت‌ها بدون مجوز برای این گیاه غیرقانونی است (اما این امر باعث نشده است که این علف هرز به فروش برسد و تبدیل به کسب و کار تازه‌ای برای بسیاری از صنایع کشاورزی بشود.)



این یافته یکی از نتایج اصلی مطالعه آگوست منتشر شده در مجله Frontiers in Ecology and the Environment بود. محققانی که فروش گیاهان مهاجم را دنبال می‌کنند، از جمله ۲۰ گیاهی که طبق قوانین فدرال کشت یا فروش آن‌ها غیرقانونی است، گزارش دادند که بیش از ۶۰ درصد از ۱۲۸۵ گونه مهاجم به طور گسترده برای خرید در ایالات متحده در دسترس هستند. بتانی بردلی، نویسنده ارشد، کارشناس حفاظت از محیط زیست در دانشگاه ماساچوست آمهرست، در بیانیه‌ای گفت: «این گساهان مهاجم هستند، اما ما برای متوقف کردن تکثیر آن‌ها کاری انجام نداده‌ایم. ما می‌توانیم بهتر عمل کنیم..»



خوشبختانه، این خبر سراسر منفی نبود: به گزارش خبرنگار دیوید کیندی، این مطالعه باعث علاقه دولتمردان شده است که امیدوارند فروش غیرقانونی را سرکوب کنند. همراه با افزایش آگاهی گسترده‌تر عموم، افزایش هوشیاری به وسیله این سازمان‌های اجرایی می‌تواند از تصرف باغ‌های کشور به وسیله گیاهان مهاجم جلوگیری کند.

در حال حاضر بخش از این گیاهان به آزمایشگاه‌ها برده شدند تا اطلاعات بیشتری از این گونه مخرب به دست بیاید.



باستان شناسان در مقبره ملکه مصر، طومار 13 فوتی «کتاب مردگان» را از زیر خاک بیرون آوردند.

گورستان سقاره که در ۲۰ مایلی جنوب قاهره واقع شده است. گورستان سقاره یک گورستان وسیع است که به وسیله مصری‌ها برای بیش از ۳۰۰۰ سال استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر مجموعه‌ای از گنجینه‌های باستان شناسی را به ارمغان آورده است. پاییز گذشته، مقامات ده‌ها تابوت‌های مهر و موم شده را که در گورستان باستانی در گورستان باستانی انباشته شده بودند، به نمایش گذاشتند. ماه گذشته، محققان مقبره Ptah-M-Wia را که به عنوان رئیس خزانه داری در دوران پادشاهی فرعون رامسس دوم خدمت می‌کرد را کشف کردند.



اما این کشفی بود که در ابتدای سال ۲۰۲۱ فاش شد و بیشتر خوانندگان مجله اسمیتسونیان را جذب کرد: همانطور که نویسنده ایسیس دیویس مارکس در ژانویه گزارش داد، باستان شناسان وزارت گردشگری و آثار باستانی مصر معبدی را کشف کردند که به ملکه کهن مصر، نائرت ۱۳ ساله اختصاص داده شده بود. طومار کتاب مردگان به طول یک فوت و بیش از ۵۰ تابوت چوبی مربوط به دوران پادشاهی فرعون در این مقبره کشف شدند. این تابوت‌ها قدیمی‌ترین تابوت‌هایی بودند که تا به امروز در این مکان یافت شده‌اند و تقریبا مربوط به حدود ۵۰۰ سال قبل از تابوت‌های مهر و موم شده‌ای که در سال ۲۰۲۰ آشکار شدند، بودند. علاوه بر این آثار، محققان مجموعه‌ای از ماسک‌های چوبی، زیارتگاه خدای آنوبیس، آثار باستانی پرنده‌شکل، بازی‌هایی از جمله سنه، تبر برنزی و نقاشی‌ها را کشف کردند.



شکارچی گنج تازه‌کار توانست قطعه اصلی گمشده تاج هنری هشتم را کشف کند

تعداد کمی از خانواده‌های سلطنتی به اندازه هنری هشتم، پادشاه تودور که شش همسرش جایگاه او را در کتاب‌های تاریخ و فرهنگ عامه تثبیت کردند، دارای ویژگی‌های خاص و منحصر به فرد اخلاقی هستند. در ماه فوریه، اسمیتسونیان یک کشف نادر را پوشش داد: مجسمه طلایی ۲.۵ اینچی که ممکن است مرکز یک تاج خیره کننده را تشکیل داده باشد پیدا شده است. مورخ Leanda de Lisle این کشف را در اواخر سال گذشته در وب‌سایت خود اعلام کرد و این مجسمه را شبیه به هنری ششم، پادشاه وارسته و بدنام بی‌کفایت قرن پانزدهم معرفی کرد.



کوین داکت، علاقه‌مند به یافتن طلا و تعمیر‌کننده خودرو‌های کلاسیک، این قطعه را در سال ۲۰۱۷ در حین جستجوی گنج در یک مزرعه انگلیسی مشاهده کرد. این یکی از سه مجسمه مینیاتوری قدیسان سلطنتی بود که در تاج قرار داشت و همچنین دارای ۳۴۴ یاقوت، یاقوت کبود، زمرد و زمرد بود. پرل داکت حدس می‌زند که یکی از جانشینان هنری هشتم، چارلز اول، هنگام فرار از نبرد ناسبی در ژوئن ۱۶۴۵، مجسمه را رها کرده است. قبل از اعلام نظر داکت، محققان بر این باور بودند که این قطعه به صورت کلی گم شده است و فلزات گرانبهای آن ذوب شده و از آن سکه ضرب شده است و جواهرات آن پس از سقوط سلطنت بریتانیا در سال ۱۶۴۹، تکه تکه فروخته شده است.



از اتفاقات سال ۲۰۲۱ این بود که چگونه رومیان باستان به حمام می رفتند

روزنامه‌نگار لینا زلدوویچ در این گزیده از کتابش با عنوان «موضوع تاریک دیگر: علم و تجارت تبدیل زباله به ثروت و سلامتی» به وضوح عادات رومیان باستان در حمام کردن را ردیابی می‌کند و به جزئیات کمبود حریم خصوصی ناشی از توالت‌های چند صد ساله پرداخته و رومی‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. شاید فکر کنید که اقلامی مانند دستمال توالت فقط در دستشویی‌های امروزی وجود دارند اما این موضوع صحیح نیست زیرا رومی‌ها هم یه وسیله را اختراع کرده بودند که با آن نظافت شخصی خود را انجام می‌دادند. این وسیله معادل دستمال توالت بود: ترسوریوم یا اسفنج دریایی متصل به چوب. کشف این اتفاق در سال ۲۰۲۱ بسیار جالب بود.

علاقه زلدویچ به این موضوع ناشی از بازدید از افسوس، در ترکیه کنونی است، جایی که او به طور تصادفی روی یک نیمکت مرمری با یک سوراخ مواجه شد و فهمید که رومی‌ها در گذشته با دستشویی‌های عمومی آشنا بودند رومی‌ها از استفاده از توالت‌های عمومی امتناع می‌کردند، در عوض امکانات خصوصی را در خانه‌های خود ترجیح می‌دادند. موش‌ها، مارها و عنکبوت‌ها اغلب از کانال‌های فاضلاب به داخل دستشویی راه می‌یافتند.

جغد کمیاب با چشمان نارنجی روشن برای اولین بار پس از حدود ۱۲۵ سال دیده شد

یکی دیگر از اتفاقات سال ۲۰۲۱ مربوط به زیست شناسی است. ندی بویس، بوم شناس از مرکز پرندگان مهاجر اسمیتسونیان، در ماه می 2016 در حال انجام تحقیقات در مالزی بود که به همراه یکی از همکارانش با یک جغد بزرگ غیرعادی با چشمان نارنجی روشن روبرو شدند. همانطور که محققان در آوریل امسال در مجله Wilson Journal of Ornithology گزارش دادند، این پرنده عضوی از گونه Otus brookii brookii بوده است. این اولین مورد از نوع خود بود که از سال 1892 به بعد به صورت زنده در طبیعت ثبت شد و اولین عکسی بود که در حیات این پرنده از او ثبت شد. بویس و تیمش پرنده را رصد کردند و قبل از پرواز تا آنجا که ممکن بود اطلاعات را ثبت کردند. علیرغم تمام تلاش دانشمندان، آنها نتوانستند دوباره جغد را مشاهده کنند و اطلاعات بیشتری را درباره آن کسب کنند.

بویس در ماه مه به خبرنگار اسمیتسونیان، جیا یتیکیل گفت: «اگر ما آن عکس را در همان لحظه ثبت نکرده بودیم، معلوم نبود که این پرنده ممکن است تا چه زمانی دوباره ناپدید شود. از نظر این دانشمندان این موضوع یک پیشرفت واقعا سریع بود. او می‌گوید:« وقتی سعی می کردم به آنجا برسم تا بتوانم یک عکس را از او ثبت کنم، عصبی و مضطرب بودم و تنها به این موضوع فکر می‌کردم که کاش این جغد افسانه‌ای هنوز هم آن‌جا باشد. وقتی برای اولین بار پرنده را دیدم و متوجه شدم که گونه آن چیست و تا چه اندازه کم‌یاب است، بسیار هیجان زده شدیم و شوکه شده بودم. و سپس، بلافاصله، دوباره احساس اضطراب شدیدی داشتم.»

آیا واقعاً کاشف آمریکای شمالی یک زن وایکینگ بود؟

یکی دیگر از اتفاقات سال ۲۰۲۱ وقوع تحولات تاریخی است. افسانه‌های وایکینگ نشان می‌دهد که گودرید توربیارناردوتیر، یکی از اولین اروپایی‌هایی بود که آمریکای شمالی را کاوش کرد و حدود ۵۰۰ سال قبل از حرکت کریستف کلمب به نیوفاندلند رسید. افسانه‌های وایکینگ این زن را کاشف آمریکای شمالی می‌دانند. او و شوهر دومش، تورفین، ظاهراً در حدود سال ۱۰۰۰ پس از میلاد در جایی که آن زمان به نام وینلند شناخته می‌شد، ساکن شدند و به مدت سه سال در آنجا ماندند و قبل از بازگشت به ایسلند مدتی را در همان مکان زندگی کردند. این سفر آخرین سفر گودرید نبود، داستان‌های نقل شده وایکینگی می‌گویند که این شخصیت از آمریکای شمالی تا کشور‌های اروپایی و شهر‌هایی مثل روم را سفر کرده بود.

مقاله دورن به تشریح پرونده‌های موجودیت و سفر‌های گودرید می‌پردازد، و روایت‌هایی از زندگی او را که با اصطلاح حماسه‌های وینلند شناخته می‌شوند به وفور در آثار وایکینگی یافت می‌شود. شواهد باستان‌شناسی کشف‌شده در L'Anse aux Meadows، تنها سکونتگاه شناخته‌شده وایکینگ‌ها در آمریکای شمالی، قطعات این پازل مرموز را در کنار هم قرار می‌دهد و به این موضوع دامن می‌زند که شاید یک زن ایسلندی اولین کسی بود که امریکا را کشف کرد. در سال ۱۹۷۶، محققان یک حلقه دوکی شکل متعلق به دوره وایکینگ ها، یا سنگ کوچکی را که به انتهای میله‌ای که برای چرخاندن نخ استفاده می‌شد، در این محل کشف کردند. از آنجایی که ریسندگی، طبق هر نشانه ای، کار زنان در دنیای وایکینگ‌ها بود، این کشف ظاهرا ثابت کرد که حداقل یک زن (و یا احتمالاً بیشتر) در طول زندگی گودرید در L’Anse aux Meadows زندگی می‌کرد. مطالعه‌ای که در ماه اکتبر منتشر شدکه باعث شد مهر تایید محکم‌ترین در حضور این زن در آمریکای شمالی به عنوان اولین ساکنان خارجی زده شود. در این مقاله از تجزیه و تحلیل مصنوعات چوبی استفاده شد تا نشان دهند که وایکینگ‌ها دقیقا ۱۰۰۰ سال پیش در خاک آمریکای شمالی زندگی می‌کردند و درختان را قطع می‌کردند و از آن‌ها برای ساخت ابزار آلات برای زندگی استفاده می‌کردند.

نانسی ماری براون نویسنده در سال ۲۰۰۷ در کتاب «مسافر دور» نوشت: «نپرسیدن سوالات کلیشه‌ای همانند «آیا حماسه‌ها قابل اتکا و مستند هستند؟» یا «آیا آن‌ها قابل قبول هستند؟» شاید بهترین رویکرد برای بررسی صحت داستان گودرید باشد. او در صحبت با اسمیتسونیان اضافه کرد: «زنان وایکینگ به اندازه مردان وایکینگ شجاع و ماجراجو بودند، و ... در آن دوران محدودیت‌های بسیار کمتری در زندگی یک زن از آنچه ما فکر می‌کنیم وجود داشت.»



این دانش آموز بخیه های تغییر رنگ‌دهنده را برای تشخیص عفونت اختراع کرد

یکی دیگر از اتفاقات سال ۲۰۲۱ مربوط به زیست شناسی می‌شود. در ژانویه، قدیمی‌ترین و معتبرترین مسابقه علوم و ریاضیات ایالات متحده برای در شهر آیووا برگزار شد و یک داور یک فرد را به عنوان یکی از ۴۰ فینالیست خود معرفی کرد. او شخصی بود که بخیه‌های تغییر رنگ دهنده را کشف کرده بود. بخیه‌های تغییر رنگ او، که در یک نمایشگاه علمی دولتی نیز افتخارات بالایی را کسب کردند، از یک عنصر شگفت انگیز استفاده می‌کنند: چغندر! همین گیاه ساده توانسته است کشفی چنین مهم را تحقق ببخشد. فینالیست این مسابقه که تیلور نام دارد در ماه مارس به ترزا ماچمر از مجله اسمیتسونیان گفت، که در ابتدا او متوجه شد که آب چغندر در سطوح مختلف pH تغییر رنگ می‌دهد و از قرمز روشن در pH پنج (مقدار pH مشابه پوست سالم انسان) به بنفش تیره در pH ۹ تبدیل می‌شود؛ که این PH برای یک پوست آلوده است.) تیلور با استفاده از این پدیده طبیعی، نخ بخیه پنبه-پلی استر با آب چغندر ابداع کرد که با عفونی شدن زخم‌ها تیره می‌شود.

در حالی که نخ بخیه نیاز به توسعه و افزایش کاربری‌های بیشتری دارد ممکن است تنها پس از رسیدن به مراحل بعدی عفونت را در بدن تشخیص دهد! تیلور با میکروبیولوژیست ترزا هو همکاری می کند تا خواص ضد باکتریایی آب چغندر را بررسی کند و موانع بالقوه اجرای اختراع را برطرف کند.

بهترین شهر کوچک برای بازدید در سال ۲۰۲۱

یکی دیگر از اتفاقات سال ۲۰۲۱ مربوط به گردشگری می‌شود. به گفته خبرنگار مسافرتی لورا کینری، امسال، فهرست سالانه ما از بهترین شهرهای کوچک برای بازدید در سراسر کشور، مکان‌هایی را نشان می‌دهد که مظهر «استقامت و حراست» هستند. گستره انتخابی بسیار وسیع بود و از نوادا سیتی، که یک شهر دوست داشتنی در شمال کالیفرنیا است رفتیم و تا لیچفیلد، کانکتیکات و ... ادامه مسیر دادیم تا مناسب‌ترین شهر کوچک را برای بازدید در این سال انتخاب کنیم. هاچ، دهکده ای کشاورزی در نیومکزیکو که به عنوان مکانی آرام و صللح‌طلب در غرب به شمار می‌رود پذیرای مهمان‌ها است.



کروکودیل های مدرن با سرعتی سرسام‌آور در حال تکامل هستند

یکی دیگر از اتفاقات سال ۲۰۲۱ مربوط به دیرینه شناسی می‌شود. رایان فلیس، آناتومیست دانشگاه کالج لندن، در ماه اکتبر به خبرنگار علمی رایلی بلک معتقد است که تمساح‌ها از گذشته تا به امروز تغییر بسیار محسوس و چشمگیری نداشته‌اند . هنوز هم پس از گذشت میلیون‌ها سال از به وجود آمدن بسیاری از موجودات باستانی و اولیه به نظر می رسند و کمی شبیه گونه‌های دایناسورها هستند. اما ظاهر این موجودات در بحث‌های اینچنینی دیرینه‌شناسی می تواند فریبنده باشد: همانطور که بلک توضیح داد، کروکودیل های مدرن در واقع با سرعت شگفت انگیزی در حال تکامل هستند. این سرعت چنان سرسام آور است که از نظر ناظران بیرونی گویا هیچ تکاملی در حال رخ دادن نیست اما آن‌ها به صورت پیوسته در حال تکامل یافتن هستند.

برای این که نتایج کاملی از تکامل کروکودیل‌ها و اثبات آن به دست بیاید از سمت دانشمندان یک گروه برای کار بر روی پروژه‌ای عملی انتخاب شدند. برای این مطالعه، تیم جمجمه ۲۴ گونه زنده تمساح، از جمله تمساح و کروکودیل را با ۱۹ جمجمه فسیل شده از اجداد دیرین خزندگان مقایسه کرد. تجزیه و تحلیل آن‌ها نشان داد که کروکودیل‌هایی با شکل جمجمه یکسان لزوماً به هم وابسته نیستند و ممکن است بر خلاف تصور نیای متفاوتی داشته باشند. بلک می‌نویسد: «در عوض، در مطالعه تمساح‌های مختلف با خزندگان معمولا با شکل مشابهی از جمجمه رو به رو هستیم، زیرا از طعمه‌های مشابه تغذیه می‌کنند و در زیستگاه‌های مشابهی زندگی می‌کنند، و این زندگی با مجموعه‌ای از گونه‌های یکسان است که تنوع کمی را از شکل‌های جمجمه را تشکیل می‌دهند.»

