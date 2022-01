اگر کاربر گوگل کروم هستید، این ۵ قسمت را در نظر داشته باشید!

باشگاه خبرنگاران جوان - گوگل کروم یکی از محبوب‌ترین مرورگرهای اینترنت حال حاضر در جهان است، اما بیشتر افراد توجه چندانی به بخش تنظیمات پیشرفته این مرورگر ندارند که ایجاد تغییراتی در آن می تواند شرایط استفاده از کروم را هرچه بیشتر بهتر سازد.

بخش تنظیمات پیشرفته کروم دارای گزینه هایی است که می تواند به بهبود تجربه کاربر در زمینه مرور وب کمک کند.

بیشتربخوانید

چگونگی دسترسی به تنظیمات پیشرفته گوگل کروم

اگر تا پیش از این به بخش تنظیمات پیشرفته گوگل کروم مراجعه نکرده اید، ممکن است استفاده از آن پیچیده بنظر برسد، اما در واقعیت کار با این بخش ساده‌تر از چیزی است که تصور می شود.

برای دسترسی به بخش تنظیمات پیشرفته گوگل کروم روی آیکون سه نقطه در بالا سمت راست مرورگر کلیک کرده و بخش تنظیمات (Settings) را از منو باز شده انتخاب کنید. سپس، گزینه Advanced را از منو کناری در سمت چپ انتخاب کنید. این بخش برای نمایش گزینه های بیشتر باز می شود. اما کدام گزینه ها را باید تغییر دهید؟

زبان ها

شما می توانید زبانی که برای نمایش رابط کاربری گوگل کروم و همچنین زبانی که برای ترجمه صفحات استفاده می شود را انتخاب کنید. همچنین، امکان افزودن زبان ها و انتخاب بر اساس اولویت های کاربر وجود دارد.

افزون بر این، می توان گزینه ترجمه صفحات که به زبان های انتخابی کاربر نیستند را فعال کرد تا به صورت اتوماتیک و بی نیاز از اقدامی خاص ترجمه آنها صورت بگیرد. اگر این ویژگی به خوبی برای شما کار نمی کند می توانید آن را غیرفعال کنید.

همچنین، گزینه های بررسی املایی در قسمت تنظیمات پیشرفته وجود دارند. شما می توانید بررسی املایی پایه (Basic Spellcheck) یا بررسی املایی پیشرفته (Enhanced Spellcheck) را برای بررسی متنی که در مرورگر تایپ می کنید، برگزینید. همچنین، امکان انتخاب زبان هایی که استفاده می کنید و سفارشی‌سازی تجربه بررسی املایی وجود دارد.

دانلودها

در شرایطی که پوشه دانلودها (Downloads) مکان پیش فرض برای ذخیره فایل هایی است که در مرورگر کروم دانلود می کنید، امکان تغییر این مکان در قسمت تنظیمات پیشرفته وجود دارد.

اگر نمی توانید درباره مکان ذخیره فایل های دانلود شده تصمیم قطعی بگیرید و دوست دارید هر بار فایل هایی که دانلود می شوند در پوشه هایی مختلف ذخیره شوند، گزینه Ask where to save each file before downloading را فعال کنید.

دسترسی‌پذیری

برای برخی افراد دارای ناتوانی و نقص بینایی، پیمایش در وب آسان نیست. بخش تنظیمات پیشرفته کروم امکان افزودن مجموعه از ویژگی های دسترسی‌پذیری از فروشگاه وب کروم به این مرورگر را فراهم می کند.

افزون بر این، شما می توانید ویژگی زیرنویس زنده را فعال کنید. بر این اساس، هر بار که در وب جستجو می کنید، ویدئویی تماشا می کنید یا نتایج یک جستجو را پیمایش می کنید، زیرنویس های صوتی و تصویری به صورت اتوماتیک ایجاد خواهند شد. امکان تنظیم زیرنویس با سفارشی‌سازی اندازه و سبک فونت نیز وجود دارد.

همچنین، امکان فعال کردن گزینه هایی که هایلایت سریع روی گزینه مورد نظر کاربر را نشان داده یا به وی در پیمایش صفحات با مکان‌نمای متن کمک می کند، وجود دارد.

سیستم

تنظیمات پیشرفته در کروم به کاربر اجازه می دهد تنظیمات پروکسی رایانه را فعال کرده یا در صورت وجود شتاب دهنده سخت افزاری از آن استفاده کند.

استفاده از شتاب دهنده سخت افزاری به مرورگر در بارگیری سریع‌تر نتایج و ارائه عملکرد روان‌تر کمک می کند.

در مورد تنظیمات پروکسی، مرور خصوصی و ایمن وب با تنظیم یک دیوار آتش و فیلتر وب بهبود می یابد.

همچنین، کاربر می تواند گزینه اجرای برنامه های پس‌زمینه پس از بستن مرورگر کروم را فعال یا غیرفعال کند.

ریست و پاکسازی

در قسمت تنظیمات پیشرفته گوگل کروم گزینه هایی برای بازگرداندن تنظیمات به حالت پیش فرض وجود دارند.

افزون بر این، آیا می دانستید که کروم می تواند به یافتن نرم افزارهای مضر و حذف آنها از رایانه شما کمک کند؟ شما می توانید جزئیات نرم افزار یا فرآیندهای مضر را نیز گزارش کنید.

منبع: عصرایران

انتهای پیام/