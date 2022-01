باشگاه خبرنگاران جوان ـ کارتون سیمپسون‌ها (The Simpsons) معمولاً طرفداران خود را با توانایی خارق العاده اش در پیشگویی اتفاقات آینده حیرت زده می‌کند و بسیاری از اتفاقاتی که در طی سال‌ها در این انیمیشن به نمایش درآمده اند در نهایت در زندگی واقعی نیز به حقیقت پیوسته و رخ داده اند. در طی حدود سه دهه پخش کارتون سیمپسون ها، این انیمیشن توانسته اتفاقات مهمی مانند ریاست جمهوری دونالد ترامپ تا کشف یک ماهی سه چشم جهش یافته و ساخت یک آسمانخراش به نام The Shard در لندن را درست پیشگویی کند.

سال ۲۰۲۱ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و کارتون سیمپسون‌ها و خالق آن، مت گرونینگ، توانسته لحظات بزرگی در این سریال را پیشگویی کند، از سفر فضایی ریچارد برانسون تا لباس کامالا هریس در هنگام مراسم تحلیف. در شرایطی که سال ۲۰۲۱ به پایان رسیده و سال ۲۰۲۲ آغاز شده است در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با اتفاقاتی در سال ۲۰۲۱ آشنا کنیم که کارتون سیمپسون‌ها پیش‌تر به درستی پیش بینی کرده بود.

سفر فضایی ریچارد برانسون

تصاویری از سر ریچارد برانسون در یک سفر فضایی در اپیزودی از انیمیشن سیمپسون‌ها در سال ۲۰۱۴ وایرال شد بعد از آنکه این کارآفرین موفق و برجسته ۷۱ ساله در جولای گذشته به فضا سفر کرد. او سوار بر فضاپیمای ویرجین گلتیک توانسته به لبه فضا برود و بدین ترتیب او به اولین بنیانگذار کمپانی‌های فضایی تبدیل شد که با فضاپیمای خود به فضا می‌رود. در شرایطی که برانسون شرایط بی وزنی را در فضا تجربه می‌کرد، ویدیویی از او که در داخل کابین فضاپیمایش معلق مانده بود به زمین ارسال شد.

این ویدیو به شکل باورنکردنی شبیه سکانسی از اپیزودی از کارتون سیمپسون‌ها در سال ۲۰۱۴ بود، پانزدهمین اپیزود از فصل بیست و پنجم این سریال به نام The War of Art. در انیمیشن The Simpsons، یک جاعل آثار هنری به نام کلاوس زیلگر به لیزا می‌گوید که آثار جعلی هنری او برای همه مردم جهان جذابیت دارند و سپس تصاویری از مردم در حال نگاه به آثار جعلی او در مکان‌های مختلف دیده می‌شوند. یکی از کسانی که از تماشای این آثار لذت می‌برد ریچارد برانسون است که در حال استراحت بوده و دست هایش پشت سرش قرار دارند، در حالی که داخل فضاپیمایی است و به آثار هنری روی دیوار نگاه می‌کند.

به ریاست جمهوری رسیدن جو بایدن و شکست دونالد ترامپ

در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، جو بایدن ۷۹ ساله به عنوان چهل و ششمین رییس جمهور ایالات متحده ادای سوگند کرده و کنترل کاخ سفید را از دونالد ترامپ گرفت. در حالی که کارتون سیمپسون‌ها به طور مستقیم پیشگویی نکرده بود که جو بایدن به ریاست جمهوری می‌رسد، اما در اپیزودی در سال ۲۰۰۰ با عنوان Bart to the Future به درستی پیش بینی کرده بود که دونالد ترامپ روزی به ریاست جمهوری ایالات متحده رسیده و بدهی زیادی برای جانشین خود به جای خواهد گذاشت، در حالی که در این اپیزود نسخه بالغ لیزا ریاست جمهوری را بدست می‌گرفت. در سکانسی از کارتون سیمپسون‌ها که لیزا را در نشستی در داخل اتاق تخم مرغی شکل نشان می‌دهد، لیزا می‌گوید: «ما کاهش بودجه زیادی را از رییس جمهور ترامپ به ارث برده ایم»؛ و وقتی از وزیر ون هوتن می‌پرسد که شرایط اقتصادی کشور چقدر بد است، او پاسخ می‌دهد: «ما ورشکست هستیم». این پیشگویی در حالی است که دونالد ترامپ ۱۶ سال پس از انتشار این اپیزود به ریاست جمهوری رسید و دن گرینی نویسنده سیمپسون‌ها به هالیوود ریپورتر گفت: «این یک هشدار برای آمریکا بود. این به عنوان آخرین توقف منطقی پیش از خوردن به کف بود. این روایت به این خاطر شکل گرفت که با چشم انداز دیوانه وار پیش رفتن شرایط با آمریکا سازگار بود». مت گرونینگ نیز به گاردین گفت: «ما در سال ۲۰۰۰ پیش بینی کردیم که او رییس جمهور خواهد شد، اما ترامپ غیرقابل باورترین شخصی بود که آن زمان می‌توانستیم به رییس جمهور شدنش فکر کنیم».

لباس کامالا هریس در روز تحلیف

در همان اپیزود قبلی از سریال The Simpsons در سال ۲۰۰۰، به نظر می‌رسد که معاون رییس جمهور شدن کامالا هریس نیز پیش بینی شده است و آن انتخاب لباس لیزا است. کامالا هریس ۵۷ ساله در مراسم تحلیف خود و رییس جمهور با یک لباس ارغوانی روشن دیده می‌شود که کریستوفر جان راجرز و سرجیو هادسون آمریکایی آن را طراحی کرده بودند. همچنین این لباس با گردنبندی دست ساز و مرواریدی از ویلفردو روسادو طراح پورتوریکویی تکمیل شده بود. این لباس شباهت زیادی به لباسی دارد که شخصیت لیزا سیمپسون در اپیزود سال ۲۰۰۰ سریال سیمپسون‌ها به تن دارد، جایی که البته لیزا رییس جمهور آمریکا می‌شود، پیش بینی که در صورت ناتوان بودن جو بایدن در ادامه دوران ریاست جمهوری اش بیش از پیش به واقعیت بدل خواهد شد.

حضور تام هنکس در مراسم تحلیف ریاست جمهوری

باز هم در مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا می‌مانیم که در اوایل سال میلادی گذشته رخ داد، مراسمی که به دنبال حملات به ساختمان کنگره و شیوع ویروس کرونا ساده‌تر از همیشه برگزار شد. این مراسم بسیار ساده با یک برنامه تلویزیونی ویژه با اجرای تام هنکس، بازیگر ۶۵ ساله هالیوودی رنگ و بوی دیگری گرفت. در اتفاقی باورنکردنی، نسخه سینمایی کارتون The Simpson در سال ۲۰۰۷، تام هنکس حضور کوتاهی دارد که سخنرانی مشابهی پس از قرنطینه شدن مردم شهر اسپرینگفیلد ارائه می‌دهد. وی در این گفتگوی کوتاه می‌گوید: «دولت ایالات متحده اعتبارش را از دست داده است، به همین خاطر بخشی از اعتبار مرا قرض گرفته است».

شورش و حمله به ساختمان کنگره

همچنین می‌توان گفت که کارتون سیمپسون‌ها به درستی حمله گروهی از طرفداران معترض دونالد ترامپ به ساختمان کنگره در ژانویه ۲۰۲۱ را پیش بینی کرده بود. در اپیزود Treehouse of Horror XXXI از کارتون سیمپسون ها، هومر در روز انتخابات خوابش برده و موفق نمی‌شود رأی دهد. او در ادامه از خواب بیدار شده و آشوب و درگیری در خیابان‌ها را می‌بیند که به نحوی پیشگویی اتفاقات آینده است. وی در روز تحلیف نیز در داخل یک زره دست ساز روی سقف خانه اش نشسته در حالی که شهر اسپرینگفیلد در اطراف او در حال سوختن است.

سویه اومیکرون

اگر چه همه می‌دانند که کارتون سیمپسون‌ها به لطف اپیزود Marge In Chains در سال ۱۹۹۳ توانسته بود آنفلوانزای اوزاکا را به درستی پیش بینی کند، اما برخی بر این باورند که این انیمیشن یکی از سویه‌های کرونا را نیز پیش بینی کرده است. سویه اومیکرون در حال حاضر به سرعت در جهان شیوع یافته و به سویه غالب در اکثر کشور‌های جهان تبدیل شده است. برخی بر این باورند که مت گرونینگ و همکارانش این موضوع را پیش بینی کرده بودند، بعد از آنکه سکانسی از کارتون Futurama که از ساخته‌های دیگر گرونینگ است مورد بررسی قرار گرفت، سکانسی که در آن یک موجود فضایی مدعی می‌شود از سیاره اومیکرون پرسی ۸ آمده است.

تراژدی استرووورلد

بسیاری بر این باورند که کارتون The Simpsons به درستی توانسته تراژدی ناخوشایند و مشهور استروورلد (Astroworld) در نوامبر گذشته را پیش گویی کند. در جریان این حادثه که در ۵ نوامبر و در جریان کنسرت تراویس اسکات در تگزاس رخ داد، ۱۰ نفر در اثر ازدحام جمعیت کشته شدند. بعد از این حادثه، کاربران توییتری یک تصویر دیجیتالی از کارتون سیمپسون‌ها را منتشر کردند که در آن لیزا و هومر در حال ورود به سازه‌ای بزرگ به شکل سر دیده می‌شود که شباهت زیادی به تصویر کاور آلبوم تراویس اسکات به نام Astroworld دارد. این عکس البته هیچگاه در کارتون سیمپسون‌ها دیده نشده و یک اثر هنری طرفداران این سریال است که در سال The Simpsons خلق شده بود.

با این وجود برخی طرفداران سریال در یکی از اپیزود‌های این سریال تصویری از مارژ را منتشر کرده اند که در ترافیک گیر افتاده و تابلویی به نام «کنسرت روفی ۵ مایل جلوتر» روی آن دید می‌شود و پس از آن است که مارژ فریاد می‌زند: «اوووه! این کنسرت فروش بیش از حدی داشته است. مثل اینکه یک تبلیغ کننده موسیقی بی پروا و بدون فکر عمل کرده است». جالب اینکه تراژدی استرووورلد به دلیل فشار جمعیت و ازدحام بیش از حد رخ داده بود.

