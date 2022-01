باشگاه خبرنگاران جوان - ستارگان هالیوود وقتی برنده جایزه اسکار می‌شوند سروصدای زیادی در رسانه‌ها ایجاد می‌شود و زمانی که با دیگر بازیگران وارد رابطه‌های عاشقانه می‌شوند این سروصدا و توجه از جانب رسانه‌ها بیشتر نیز می‌شود. در طول سال ها، بوده اند برخی از ستارگان هالیوود که ارزشمندترین جوایز سینمایی را بدست می‌آورند و قبل یا بعد از آن با دیگر برندگان جایزه اسکار روابط عاشقانه داشته و ازدواج می‌کنند.

در حالی که برخی از این بازیگران مشهور در طول دوران زندگی مشترکشان موفق به کسب جایزه اسکار شده اند، برخی دیگر قبل از ازدواج یا بعد از جدایی توانسته اند جایزه اسکار را به خانه بیاورند. اما مهم نیست که این بازیگران در چه دسته‌ای باشند، آن‌ها می‌توانند به خاطر داشتن سال‌ها زندگی مشترک با کسانی که نه تنها علاقه و شغلی مشترک داشته اند بلکه ثابت کرده اند که در این حرفه بهترین هستند، به خود افتخار کنند. بدین ترتیب در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ زوج هالیوودی آشنا کنیم که هردویشان جایزه اسکار را در کارنامه داشته اند.

۱- مایکل داگلاس و کاترین زتا جونز

داگلاس و زتا جونز در سال ۲۰۰۰ ازدواج کرده و اکنون بعد از ۲۲ سال همچنان در کنار هم هستند. مایکل داگلاس دو بار برنده جایزه اسکار شده، یک بار برای فیلم One Flew Over the Cuckoo’s Nest به عنوان تهیه کننده و یک بار دیگر هم برای بازی در نقش اول فیلم Wall Street که در کمال ناباوری در میان بهترین و تحسین شده‌ترین فیلم‌های داگلاس قرار ندارد. کاترین زتا جونز نیز برای بازی در فیلم موزیکال Chicago برنده جایزه اسکار در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل شد.

این زوج نشان داده اند که سن و تفاوت سنی نمی‌تواند مهم‌ترین فاکتور در عاشق شدن و انتخاب شریک زندگی باشد در شرایطی که داگلاس ۲۵ سال از همسر خود بزرگ‌تر است. البته این اولین باری نیست که داگلاس با یک بازیگر زن سرشناس وارد رابطه می‌شود. او قبل از زتا جونز به مدت ۶ سال با برند واکارو زندگی می‌کرد. زتا جونز نیز قبل از داگلاس با انگوس مک فایدن بازیگر اسکاتلندی رابطه داشت، رابطه‌ای که تنها چند ماه دوام داشت.

۲- نیکلاس کیج و پاتریشیا آرکت

کیج و آرکت در سال ۱۹۹۵ با هم ازدواج کردند، اما در سال ۲۰۰۱ به رابطه خود پایان دادند. نیکلاس کیج برای بازی در فیلم Leaving Las Vegas برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد نقش اول شد و پاتریشیا آرکت نیز به خاطر بازی در فیلم Boyhood توانسته است جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل را بدست آورد. کیج و آرکت در طول دوران حرفه ایشان نقش‌های متفاوتی بازی کرده اند. در حالی که کیج بیشتر در نقش‌های درام و اکشن بازی می‌کرد، آرکت اغلب در ژانر تریلر و عاشقانه ایفای نقش می‌کرد.

توانایی‌های بازیگری کیج همیشه مورد تردید بوده و همین موضوع باعث شد جایزه اسکارش برخی را شگفت زده کند. اگر چه هنوز هم در شبکه‌ای اجتماعی از جنجال‌های کیج گفته می‌شود، به ویژه پس از فیلم‌هایی که در سال‌های اخیر بازی کرده است، آرکت همیشه بازیگر مورد تحسین و احترامی بوده و جوایز متعددی به خاطر نقش آفرینی هایش در دنیای تلویزیون نیز بدست آورده است.

۳- سم مندس و کیت وینسلت

مندس و وینسلت از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ با هم بودند. سم مندس به خاطر کارگردانی فیلم American Beauty برنده جایزه اسکار شده و کیت وینسلت علیرغم هفت بار نامزدی اسکار، تنها یک بار برای بازی در فیلم Reader در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول برنده اسکار شده است. این دو از بهترین و شناخته شده‌ترین ستاره‌های هالیوود در حرفه خود هستند و همین موضوع می‌توانست تضمین کننده رابطه طولانی‌تر آن‌ها باشد، اتفاقی که البته رخ نداد.

مندس و وینسلت از معدود زوج‌های هالیوودی بودند که در دوران ازدواجشان با هم همکاری سینمایی داشتند. مندس کارگردانی فیلم تحسین شده Revolutionary Road با بازی وینسلت را بر عهده داشت فیلمی که مدت کوتاهی قبل از جدایی شان ساخته شد. جالب اینکه وقتی مندس اولین بار با وینسلت دیدار کرد می‌خواست از او برای نقش یکی از فیلم هایش تست بگیرد، اما در نهایت عاشق هم شده و ازدواج کردند.

۴-خاویر باردم و پنه لوپه کروز

باردم و کروز از سال ۲۰۱۰ با هم ازدواج کرده و هنوز هم رابطه قویشان را ادامه می‌دهند. خاویر باردم یکی از بهترین بازی هایش را در فیلم No Country For Old Men انجام داده و به خاطر آن جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را بدست آورد. پنه لوپه کروز نیز برای بازی اش در فیلم Vicky Cristina Barcelona در بخش بهترین بازیگر زن نقش مکمل برنده اسکار شد، فیلمی که باردم نیز در آن بازی می‌کرد. در جریان ساخت همین فیلم بود که باردم و کروز عاشق همدیگر شدند و شاید همکاری این دو در فیلم‌ها باعث تحکیم ازدواجشان نیز شده است. کروز در فیلم Loving Pablo نقش عشق باردم را بازی می‌کند، جایی که باردم نقش پابلو اسکوبار قاچاقچی مشهور کلمبیایی را بازی می‌کرد.

۵- برد پیت و آنجلینا جولی

این دو بازیگر سرشناس که روزگاری مشهورترین زوج هالیوودی به شمار می‌آمدند جدایی بسیار تلخ و پرتنشی داشتند، اما نمی‌توان کتمان کرد که هردویشان بازیگران بااستعدادی هستند. پیت دو بار برنده جایزه اسکار شده که یک بار برای بازی در فیلم Once Upon A Time In Hollywood و در بخش بهترین بازیگر مرد نقش مکمل بوده و یک بار دیگر به عنوان تهیه کننده فیلم تحسین شده ۱۲ Years A Slave. جولی نیز برای نقش مکمل زن در فیلم Girl, Interrupted برنده جایزه اسکار شده است.

به دلیل قدرت ستارگی شان، پیت و جولی قبل از ازدواجشان برای مدت‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشتند. برد پیت و آنجلینا جولی همواره به عنوان یکی از مشهورترین، قدرتمندترین و جذاب‌ترین زوج‌های تاریخ هالیوود در اذهان سینمادوستان باقی خواهند ماند.

۶- لارنس اولیویه و ویوین لی

الیویه و لی از سال ۱۹۴۰ تا ۱۹۶۰ به مدت ۲۰ سال با هم زندگی می‌کردند. لی در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول دو بار برای فیلم‌های A Streetcar Named Desire و Gone With The Wind نامزد اسکار شده بود و هر دو بار نیز این جایزه را بدست آورد. الیویه، اما ۱۳ بار نامزد جایزه اسکار شده و سه بار در طول دوران فعالیت هنری اش جایزه اسکار را در دست‌های خود دید. الیویه بار‌ها در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول نامزد اسکار شد، اما تنها یک بار و برای فیلم Hamlet موفق به دریافت آن شد.

الیویه و لی به عنوان یکی از برجسته‌ترین و موفق‌ترین زوج‌های هالیوودی در تاریخ سینما جاودانه شدند. علاوه بر علاقه شان به فیلم‌های بلاک باستر هالیوودی، این دو علاقه مشترکی به تئاتر نیز داشته و در چندین پروژه نیز با هم همکاری داشتند. شوربختانه، اما این دو بعد از ۲۰ سال زندگی مشترک از هم جدا شده و پس از آن بود که لارنس الیویه با جوان پلورایت ازدواج کرد.

۷- جیمز کامرون و کاترین بیگلو

بیگلو و کامرون در سال ۱۹۸۹ با هم ازدواج کرده و در سال ۱۹۹۱ از هم جدا شدند. جیمز کامرون برای فیلم Titanic جایزه اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد و بیگلو نیز در سال ۲۰۰۸ در همین بخش به خاطر فیلم The Hurt Locker موفق به کسب جایزه اسکار شد. اگر چه به ندرت این دو در اسکار با هم رقابت می‌کردند، اما این رقابت در سال ۲۰۰۸ رخ داد و در حالی که هر دوی آن‌ها در بخش بهترین کارگردانی اسکار نامزد شده بودند، این بیگلو بود که شوهر سابقش را شکست داد و جایزه اسکار را به خانه برد. در مراسم اسکار ۲۰۰۸ همه انتظار داشتند که کامرون برای فیلم Avatar برنده اسکار شود، اما موفقیت بیگلو از شوهر سابقش نیز بزرگ‌تر و بی سابقه‌تر بود، زیرا به اولین زنی تبدیل می‌شد که جایزه اسکار بهترین کارگردانی را بدست می‌آورد.

۸- هامفری بوگارت و لورن باکال

باکال و بوگارت در سال ۱۹۴۵ با هم ازدواج کرده و تا سال ۱۹۵۷ در کنار هم ماندند. جایزه اسکار بوگارت به خاطر بازی در فیلم The African Queen بدست آمد در حالی که باکال به خاطر مشارکتش در ساخت این فیلم جایزه افتخاری اسکار را کسب کرد. بسیاری از نقش‌های ماندگار هامفری بوگارت مربوط به بازی او در نقش گنگستر‌ها یا مردانی سرسخت و خشن بود که اهمیت زیادی به عشق و رابطه با زنان نمی‌داد، اما مشخص بود که در زندگی واقعی او شرایط کاملاً فرق می‌کرد. جدای از تفاوت سنی ۲۵ ساله بین باکال و بوگارت و اینکه باکال در هنگام ازدواج با او تنها ۱۹ سال سن داشت، ازدواج آن‌ها بدون هیچ رسوایی و جنجالی بود اگر چه باکال بعد از مرگ بوگارت در سال ۱۹۵۷، با فرانک سیناترا نامزد کرده و دوباره ازدواج کرد.

۹- پل نیومن و جوآن وودوارد

نیومن از سال ۱۹۵۸ تا زمان مرگش در سال ۲۰۰۸ با جوآن وودوارد زندگی می‌کرد. پل نیومن برای بازی در فیلم The Color of Money در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول موفق به کسب جایزه اسکار شد اگر چه در مجموع ۹ بار نامزد دریافت اسکار شده بود. ووودوارد نیز سه بار نامزد اسکار شده و در نهایت برای نقش مکمل زن در فیلم The Three Faces of Eve موفق به کسب این جایزه شد. شاید درک رابطه عمیق و طولانی این دو بسیار ساده باشد. این دو نه تنها هر دویشان بازیگر بودند بلکه علاقه‌ای مشترک به حوزه سیاست داشته و در انتخابات‌های مختلف علناً از نامزد‌های حزب دموکرات پشتیبانی می‌کردند. آن‌ها همچنین چندین موسسه غیرانتفاعی و خیریه را بنیان گذاشتند تا به افراد مبتلا به بیماری‌های مختلف کمک مالی کنند.

۱۰- بلیک ادواردز و جولی اندروز

ازدواج ادواردز و اندروز از سال ۱۹۶۹ تا زمان مرگ ادواردز در سال ۲۰۱۰ تداوم داشت. ادواردز به خاطر نویسندگی و کارگردانی بیش از ۳۰ فیلم توانست جایزه افتخاری اسکار را به خاطر یک عمر فعالیت سینمایی بدست آورد و اندروز نیز یک بار به خاطر بازی در فیلم Mary Poppins در بخش بهترین بازیگر زن نقش اصلی برنده اسکار شده بود. اندروز و ادواردز در ازدواجشان نیز موفق بودند و به مدت ۴ دهه زندگی مشترک بی سروصدا و آرامی را تجربه کردند. نام این دو هیچگاه به خاطر دلایل ناخوشایند و جنجالی در رسانه‌ها برده نشد. ادواردز به صورت علنی از فعالیت‌های غیرسینمایی همسرش در عرصه موسیقی و نویسندگی کتاب‌های کودکان حمایت می‌کرد.

منبع: روزیاتو

