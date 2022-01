باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه- دکتر علیرضا زبرجدی گفت: مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت ایالات متحده " The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) "، برای انجام یک پژوهش بین‌المللی در خصوص بیماری سرطان و جنبه‌های مختلف آن در سال 2020، از دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشگاه رازی دعوت به همکاری نمود.

به گفته زبرجدی، از دکتر دانیال کهریزی که سرپرستي يك شرکت دانش‌بنیان (ایده‌های زیستی زاگرس) وابسته به مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه رازی را نیز عهده‌دار است، پس از هماهنگی با دانشگاه در اجرای این پژوهش و گردآوری اطلاعات مورد نظر، با مؤسسه مذکور همکاری نمود. نتایج این پژوهش بین‌المللی در نشریه معتبر Jama Oncology در کشور آمریکا با ضریبتاثیر ۳۱/۷۸ چاپ شده است.

در انجام این پژوهش از کشورهای متعددی که قابلیت انجام این تحقیق را داشته‌اند، دعوت به همکاری شده بود. همکاری اعضای هیأت علمی و حضور آنها در چنین نشریات بین‌المللی، می‌تواند در ارتقای رتبه دانشگاه رازی در سطوح بین‌المللی بسیار مؤثر باشد.

