۴۳ گونه جانوری خراسان رضوی در فهرست قرمز قرار دارند

باشگاه خبرنگاران جوان مشهد - مهدی الله‌پور گفت: "آی. یو. سی. اِن" به عنوان معتبرترین مرجع اعلام نظر درباره وضعیت حفاظتی گونه‌های جانوری و گیاهی، هر پنج تا ۱۰ سال این وضعیت را در حیات وحش طبیعت سراسر جهان ارزیابی و نتیجه آن را منتشر می‌کند.

تدوین و اعلام جهانی "فهرست قرمز" اقدامی از سوی "اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت" موسوم به "آی. یو. سی. اِن IUCN" در راستای هشدار نسبت به لزوم حفاظت از حیات جانوران در معرض خطر و تهدید انقراض در طبیعت است.



او گفت: بر اساس اعلام اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت هم‌اینک "یوزپلنگ و خروس کولی اجتماعی" به عنوان دو گونه از جانوران مهره‌دار در فهرست قرمز قرار دارند، زیرا به شدت در معرض خطر انقراض (CRITICALLY ENDANGERED) هستند.



مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هم‌اینک جانوران دیگری شامل "پلنگ، اردک سرسفید، بالابان، کرکس مصری، عقاب صحرایی، زردپره، سینه‌زرد" نیز بر اساس ارزیابی‌های "آی. یو. سی. اِن" گونه‌های جانوری مهره‌دار "در معرض خطر انقراض" (ENDANGERED) بوده و نامشان در فهرست قرمز این نهاد جهانی ثبت شده است.

او گفت: "کبوتر خاوری، خروس کولی معمولی، اردک سرحنایی، عقاب خالدار بازگ، زنگوله بال، گیلانشاه دم سیاه، تلیله بلوطی، گلاریول بال سیاه، توکای پهلو سرخ، پیپت صحرایی، صدفخوار و لاک‌پشت آسیایی" دیگر گونه‌های ثبت شده در فهرست قرمز "آی. یو. سی. اِن" هستند.



فهرست قرمز اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت که به عنوان معتبرترین رده‌بندی علمی برای تشخیص آخرین وضعیت زیستی گونه‌های جانوری در جهان شناخته می‌شود، شامل ۹ رده مبتنی بر معیار‌های میزان کاهش، جمعیت کنونی و پراکنش جغرافیایی جانوران مورد مطالعه است که گونه‌های به کلی منقرض شده از سال ۱۵۰۰ میلادی تاکنون را نیز در بر می‌گیرد.



عناوین رده‌بندی وضعیت زیستی جانوران در "فهرست قرمز" آی. یو. سی. اِن به شرح زیر است:



۱- منقرض شده (Extinct) با علامت جهانی "EX"



۲- منقرض شده در طبیعت (extinct in the wild) با علامت جهانی "EW"



۳- در بحران انقراض (critically endangered) با علامت جهانی "CR"



۴- در خطر انقراض (endangered) با علامت جهانی "EN"



۵- آسیب‌پذیر (endangered) با علامت جهانی "VU"



۶- نزدیک به تهدید (near threatened) با علامت جهانی "NT"



۷- کمترین نگرانی (least concern) با علامت جهانی "LC"



۸- کمبود اطلاعات (data deficient) با علامت جهانی "DD"



۹- ارزیابی نشده (not evaluated) با علامت جهانی "NE"



همچنین عنوان تهدید شده "Threatened" در این فهرست شامل رده‌های سوم، چهارم و پنجم آن یعنی "در بحران انقراض، در خطر انقراض و آسیب‌پذیر" است.



اتحادیه بین‌المللی حفاظت طبیعت (International Union for Conservation of Nature) شناخته شده با سرواژه‌های لاتین IUCN که دفتر مرکزی آن در شهر ژنو کشور اروپایی سوییس مستقر است در ۱۹۴۸ میلادی برابر با ۱۳۲۶ شمسی تاسیس شده است.



هدف "آی. یو. سی. اِن" ترغیب، تشویق و کمک به جوامع سراسر جهان برای حفظ یکپارچگی، تنوع طبیعت، تضمین استفاده معقول و منصفانه از منابع طبیعی و اطمینان از این است که هرگونه استفاده از این منابع با توجه به ارزش‌ها و ابعاد علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و قانونی از جهت زیست محیطی پایدار باشد.

