قیمت ارزان ترین فلاسک نیم لیتری موجود در بازار

باشگاه خبرنگاران جوان - فهرست قیمت برخی از انواع فلاسک موجود در بازار به شرح زیر است:
|نام کالا
|قیمت (تومان)
|فلاسک مدل h_321 ظرفیت 0.5 لیتر
|۲۹,۹۰۰
|فلاسک بیتا مدل 350 گنجایش 0.5 لیتر
|۹۷,۵۰۰
|فلاسک مدل 101004 گنجایش 0.5 لیتر
|۱۲۰,۰۰۰
|فلاسک هوشمند مدل 2130 گنجایش 0.5 لیتر
|۱۵۲,۰۰۰
|فلاسک مدل 6PH ظرفیت 0.38 لیتر
|۱۵۴,۸۰۰
|فلاسک هوشمند مدل 058 گنجایش 0.5 لیتر
|۱۵۷,۵۰۰
|فلاسک هوشمند مدل 2021 گنجایش 0.5 لیتر
|۱۵۹,۵۰۰
|فلاسک هوشمند مدل آبرنگی کد 770 گنجایش 0.5 لیتر
|۱۶۰,۰۰۰
|فلاسک هوشمند مدل UQ گنجایش 0.5 لیتر
|۱۶۳,۸۰۰
|فلاسک 777 گنجایش 1 لیتر
|۲۳۰,۰۰۰
|فلاسک Hello Dream مدل Colorful Rabbit ظرفیت 350 میلی لیتر
|۲۳۰,۰۰۰
|فلاسک بیتا کد 379 گنجایش 2 لیتر
|۲۴۵,۰۰۰
|فلاسک یونیک مدل 1010-UN گنجایش 1.2 لیتر
|۳۱۷,۹۰۰
|فلاسک مدل UN-19998 گنجایش 1 لیتر
|۳۲۴,۳۳۰
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