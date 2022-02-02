قیمت ارزان ترین فلاسک نیم لیتری موجود در بازار

در این گزارش به بررسی قیمت انواع فلاسک در بازار پرداختیم.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  فهرست قیمت برخی از انواع فلاسک موجود در بازار به شرح زیر است:

نام کالا  قیمت (تومان)
فلاسک مدل h_321 ظرفیت 0.5 لیتر ۲۹,۹۰۰
فلاسک بیتا مدل 350 گنجایش 0.5 لیتر ۹۷,۵۰۰
فلاسک مدل 101004 گنجایش 0.5 لیتر ۱۲۰,۰۰۰
فلاسک هوشمند مدل 2130 گنجایش 0.5 لیتر ۱۵۲,۰۰۰
فلاسک مدل 6PH ظرفیت 0.38 لیتر ۱۵۴,۸۰۰
فلاسک هوشمند مدل 058 گنجایش 0.5 لیتر ۱۵۷,۵۰۰
فلاسک هوشمند مدل 2021 گنجایش 0.5 لیتر ۱۵۹,۵۰۰
فلاسک هوشمند مدل آبرنگی کد 770 گنجایش 0.5 لیتر ۱۶۰,۰۰۰
فلاسک هوشمند مدل UQ گنجایش 0.5 لیتر ۱۶۳,۸۰۰
فلاسک 777  گنجایش 1 لیتر ۲۳۰,۰۰۰
فلاسک Hello Dream مدل Colorful Rabbit ظرفیت 350 میلی لیتر ۲۳۰,۰۰۰
فلاسک بیتا کد 379 گنجایش 2 لیتر ۲۴۵,۰۰۰
فلاسک یونیک مدل 1010-UN گنجایش 1.2 لیتر ۳۱۷,۹۰۰
فلاسک مدل UN-19998 گنجایش 1 لیتر ۳۲۴,۳۳۰

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برچسب ها: فلاسک ، قیمت فلاسک
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