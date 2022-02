باشگاه خبرنگاران جوان - به نظر می‌رسد که اینستاگرام در حال کار روی چند ویژگی جدید است که تجربه کاربری بهتری را برای کاربران به همراه دارد.

بر اساس گزارش فون آرنا، یکی از توسعه دهندگان موبایل و یک مهندس معکوس، به تازگی ویژگی‌هایی را به اشتراک گذاشته که اینستاگرام روی آن‌ها کار می‌کند و احتمالا در آینده به این اپلیکیشن اضافه خواهند شد. در ادامه به شکل موردی به این قابلیت‌ها اشاره می‌کنیم:

گزینه‌ای برای اشتراک گذاری Reels به طور مستقیم در فیسبوک

بهبود دستورالعمل‌های ویرایشگر در استوری و Reels

پیام گذاشتن در صورت عدم پاسخگویی به تماس ویدیویی یا صوتی

کاربران تجاری می‌توانند تماس‌های صوتی را بدون شماره تلفن قابل مشاهده دریافت کنند

امکان به اشتراک گذاری ویدئو‌های لایو که قرار است در آینده انجام شود، به صورت استوری و خارج از اینستاگرام

اشتراک گذاری Reels به طور مستقیم در فیسبوک

بر اساس تصاویری که به تازگی منتشر شده، می‌توانیم ببینیم که گزینه جدید «اشتراک‌گذاری در فیسبوک» در منوی اشتراک‌گذاری Reel در دسترس خواهد بود. این گزینه به شما امکان می‌دهد بدون نیاز به انجام مراحل اضافی، Reel خود را مستقیما در فیسبوک به اشتراک بگذارید. در حال حاضر، اگر کاربر بخواهد یک Reel را در فیسبوک به اشتراک بگذارد، باید گزینه «Recommend on Facebook» را فعال کند و سپس گزینه «Turn on for this Reel» را انتخاب کند.

دستورالعمل‌های ویرایشگر Story و Reels

ظاهرا اینستاگرام می‌خواهد استفاده از پلتفرم خود را تا بالاترین حد ممکن برای کاربران آسان کند. بر اساس اطلاعات جدید اینستاگرام روی بهبود دستورالعمل‌های خود در ویرایشگر استوری و Reels کار می‌کند. برای مثال هنگامی که کاربر سعی کرد متن نوشته شده را به نماد سطل زباله هدایت کند، دستورالعملی ظاهر شد که به کاربر می‌گفت چگونه متن را حذف کند.

پیام گذاشتن در صورت عدم پاسخگویی به تماس ویدئویی یا صوتی

اینستاگرام در حال کار روی دکمه جدیدی است که به همراه گزینه‌های پذیرش و رد تماس برای مخاطب ظاهر می‌شود. زمانی که کاربر یک تماس ویدئویی یا صوتی دریافت می‌کند و نمی‌تواند در آن لحظه آن را پاسخ دهد، گزینه جدید «پیام» را استفاده می‌کند که می‌تواند با استفاده از آن پیام‌هایی را که به صورت پیشفرض تعیین شده اند برای مخاطب خود ارسال کند.

دریافت تماس‌های صوتی بدون نمایش شماره تلفن برای کاربران تجاری

در حال حاضر، اگر یک کاربر تجاری بخواهد از طریق تماس صوتی در اینستاگرام قابل دسترسی باشد، باید شماره تلفن خود را نمایش دهد، اما اینستاگرام در نظر دارد قابلیتی را اضافه کند که همه بتوانند بدون نیاز به شماره تلفن با یک حساب تجاری تماس بگیرند.

اشتراک گذاری ویدئو‌های لایو آینده به صورت استوری و خارج از اینستاگرام

اگر می‌خواهید یک ویدئوی زنده را به عنوان استوری به اشتراک بگذارید، به نظر می‌رسد اینستاگرام در حال کار برای امکان پذیر ساختن آن است. در تصاویر افشا شده دو گزینه جدید برای اشتراک‌گذاری ویدئوی زنده را می‌توان دید که «اشتراک‌گذاری در استوری» و «اشتراک‌گذاری خارجی» هستند.

ویژگی «اشتراک‌گذاری خارجی» احتمالا به شما امکان می‌دهد ویدئوی زنده خود را خارج از اینستاگرام به اشتراک بگذارید، اما در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی درباره نحوه عملکرد این ویژگی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/