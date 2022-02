چگونه پست های پیشنهادی در اینستاگرام را حذف کنیم؟

باشگاه خبرنگاران جوان - فید اینستاگرام دو نوع پست را به کاربر نشان می‌دهد. ابتدا پست‌های جدیدی که توسط افرادی که در اینستاگرام آن‌ها دنبال را می‌کنید، نشان داده می‌شود و پس از آن، پست‌های پیشنهادی را مشاهده می‌کنید. این‌ها پست‌هایی هستند که اینستاگرام بر اساس فعالیت شما در این پلتفرم به شما پیشنهاد می‌کند.

به گزارش howtotipsntricks؛ پست‌های پیشنهادی اینستاگرام معمولاً پست‌هایی، مشابه با پست‌هایی هستند که معمولاً آن‌ها را دوست دارید و دنبال می‌کنید. به عنوان مثال، اگر بیشتر پست‌های مرتبط با فناوری را دوست دارید و به اشتراک می‌گذارید، اینستاگرام تعداد بیشتری از آن‌ها را به شما نشان می‌دهد.

بسیاری از مردم پست‌های پیشنهادی را مفید می‌دانند. با این حال، همه مردم این چنین فکر نمی‌کنند. برخی ممکن است احساس کنند پست‌های پیشنهادی آزاردهنده و باعث حواس پرتی هستند. در این خبر، می‌خوانید که آیا راهی برای خلاص شدن از شر پست‌های پیشنهادی در اینستاگرام وجود دارد یا خیر.

آیا می‌توان پست‌های پیشنهادی را در اینستاگرام غیرفعال کنید؟

به محض مشاهده تمام پست‌های اشتراک گذاری شده توسط افرادی که دنبال می‌کنید، اینستاگرام شروع به نمایش پست‌های پیشنهادی به شما می‌کند. متأسفانه، اینستاگرام در حال حاضر گزینه‌ای برای خاموش کردن بخش پست‌های پیشنهادی در فید ارائه نمی‌دهد. با این حال، می‌توانید پست‌های پیشنهادی را با علامت‌گذاری «علاقه‌مند نیستم» حذف کنید. وقتی یک پست پیشنهادی را به‌ عنوان «علاقه‌مند نیستم» علامت‌ گذاری می‌کنید، اینستاگرام پست‌های مشابه کمتری را در آینده به شما توصیه می‌کند.

بنابراین، نمی‌توانید به طور کامل از شر پست‌های پیشنهادی در اینستاگرام خلاص شوید، اما می‌توانید نوع پست‌های پیشنهادی را که در فید خود می‌بینید، به میزان قابل توجهی کنترل کنید.

نحوه حذف پست‌های پیشنهادی در اینستاگرام

مرحله اول: برنامه اینستاگرام را باز کنید و به پایین بروید تا فید شما شروع به نمایش پست‌های پیشنهادی کند. پستی را که می‌خواهید حذف کنید پیدا کنید.

مرحله دوم: روی منوی سه نقطه در گوشه سمت راست بالای پست ضربه بزنید.

مرحله سوم: گزینه Not interest را انتخاب کنید.

مرحله چهارم: همچنین می‌توانید با انتخاب یکی از دلایل از بین گزینه‌های داده شده، دلیل حذف پست پیشنهادی را توضیح دهید. این به اینستاگرام کمک می‌کند تا پست‌های مرتبط را در آینده به شما نشان دهد.

همچنین می‌توانید با انتخاب گزینه «به تعویق انداختن همه پست‌های پیشنهادی در فید برای ۳۰ روز»، همه پست‌های پیشنهادی را برای ۳۰ روز آینده به تعویق بیندازید. با این حال، اینستاگرام این ویژگی را فقط در مناطق خاصی ارائه می‌دهد. بنابراین، این احتمال وجود دارد که شما این گزینه را مشاهده نکنید.

اینستاگرام همچنین به شما این امکان را می‌دهد که ببینید چرا پست‌های پیشنهادی خاص به شما نشان داده می‌شوند. برای اینکه بدانید چرا پست نشان داده شده، روی سه نقطه در گوشه سمت راست بالای پست ضربه بزنید و گزینه "Why you're seeing this post" را انتخاب کنید.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/