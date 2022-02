دانستنی‌ های فناورانه؛

باشگاه خبرنگاران جوان - اینستاگرام برای خوشایندتر کردن تجربه کاربر، امکان مخفی کردن تعداد لایک در تمام پست‌های موجود در فید خود را ارائه کرده است. به این ترتیب کاربران می‌توانند به جای کمیت‌ها در محتوا، روی کیفیت محتوا تمرکز کنند.

به گزارش mashable، این به‌روزرسانی همچنین به کاربران این امکان را می‌دهد که تعداد لایک‌ها و تعداد بازدید پست‌های خود را از سایر کاربران مخفی کنند. می‌توانید قبل از پست کردن، تعداد لایک‌ها و بازدید‌ها را روی یک پست پنهان کنید. ما در این گزارش به شما آموزش می‌دهیم که چگونه لایک‌های اینستاگرام را در فید و پست‌های خود پنهان کنید.

نحوه مخفی کردن لایک‌ها

۱. پروفایل اینستاگرام خود را باز کنید

۲. سه خط مشکی گوشه بالا سمت راست را انتخاب کنید



۳. " Settings" را انتخاب کنید



۴. Posts را جستجو کنید و آن را انتخاب کنید



۵. «Hide Like and View Counts» را روشن کنید



چگونه لایک‌های پست اینستاگرام خود را قبل از اشتراک گذاری پنهان کنیم؟

۱. در صفحه آخر قبل از ارسال عکس اینستاگرام (جایی که کپشن و برچسب خود را می‌نویسید)، به پایین بروید و " Advanced Setting" را به رنگ خاکستری انتخاب کنید.



۲. "Hide Like and View Counts on This Post"را روشن کنید



چگونه لایک‌های پست منتشر شده اینستاگرام خود را پنهان کنیم؟

۱. به پستی بروید که می‌خواهید لایک را در آن پنهان کنید

۲. روی سه نقطه خاکستری در گوشه سمت راست پست ضربه بزنید

۳. "Hide Like Count" را انتخاب کنید



