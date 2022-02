دانشگاه دامغان پاییز امسال هفت عنوان کتاب به چاپ رساند

باشگاه خبرنگاران جوان از سمنان - عبدالعلی بصیری گفت: انتشار کتاب‌های جدید دانشگاه دامغان شامل پنج اثر تالیفی، یک اثر گردآوری و یک اثر ترجمه‌ای است که تمامی کتاب‌ها به تعداد شمارگان ۵۰۰ نسخه به چاپ رسید.

کتاب «ارزیابی رشد حرکتی» تالیف پروانه شمسی پور دهکردی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، ماندانا سنگاری استادیار دانشگاه آزاد واحد چالوس و راضیه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا است.

«تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS» تالیف جواد قاسمیان عضو هیات علمی دانشکده علوم کامپیوتر و ریاضی، روح اله رمضانی و علیرضا رعیت حسن آبادی است و کتاب «فرهنگ واژگان تخصصی مهندسی عمران» با گردآوری مهدی عبادی جامخانه عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و مسعود احمدی عضو هیات علمی دانشگاه آیت اله بروجردی به چاپ رسید.

کتاب «Technical English in Use Computer Science and Engineering (CSE)» تالیف رضا مرتضوی عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی و حسین داوری عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان است.

۲ کتاب «مکانیک تحلیلی و مسائل» و «پلاسمای کوارک- گلوئون و هولوگرافی» تالیف بهنام پورحسین از اعضای هیات علمی دانشگاه دامغان است.

از ابتدای سال تاکنون ۱۵ عنوان کتاب توسط اعضای هیات علمی این دانشگاه و دیگر استادان برجسته کشوری به صورت ترجمه، تألیف و گردآوری در انتشارات این واحد دانشگاهی به چاپ رسید.

این دانشگاه دارای ۱۶۲ عضو هیات علمی، ۵٨ آزمایشگاه، ۱٨ کارگاه، سه سایت، یک خانه ریاضی و یک لابراتوار زبان است و در حال حاضر دارای ۳۰ رشته کارشناسی ارشد و ۱۶ رشته دکتری است.

انتهای پیام / ن