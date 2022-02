باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های بین‌المللی و میزان فروش گوشی‌های هوشمند در کشور‌های مختلف، اندروید پرمخاطب‌ترین سیستم عامل در جهان است و روزانه میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا از دستگاه‌های مجهز به این سیستم عامل استفاده می‌کنند. اگرچه اندروید کاربران زیادی دارد، ولی بسیاری از ویژگی‌های کاربردی این سیستم عامل ناشناخته یا کمتر شناخته شده است. در ادامه این گزارش نکاتی کاربردی در مورد اندروید را بیان می‌کنیم که به کاربران کمک می‌کند تا حرفه‌ای‌تر از این سیستم عامل استفاده کنند.

بیشتربخوانید

روش جلوگیری از سرقت تصاویر خود در گوشی‌های اندرویدی

هک دوربین و نفوذ از طریق اپلیکیشن‌های تصویربرداری از جمله روش‌های متداول بین هکر‌ها برای نفوذ به گوشی‌های هوشمند است. بسیاری از کاربران رایانه و لپ‌تاپ برای جلوگیری از دیده شدن تصویر خود دوربین دستگاه را می‌پوشانند، اما پوشاندن دوربین در گوشی‌های هوشمند کار راحتی نیست و مانع از دیده شدن قسمتی از نمایشگر می‌شود از همین رو کاربران می‌توانند با نصب برنامه‌ای خاصی مانع از دسترسی هکر‌ها به دوربین گوشی‌های اندرویدی شوند.

کاربران سیستم عامل اندروید برای قطع دسترسی هکر‌ها به دوربین گوشی‌های هوشمند می‌توانند برنامه cameraless را دانلود کنند. در این اپلیکیشن گزینه‌ای وجود دارد که با لمس آن ارتباط تمامی برنامه‌های نصب شده در گوشی به دوربین سلفی و اصلی قطع می‌شود و هیچ کاربر غیرمجازی نمی‌تواند تصویر شما را هنگام کارکردن با دستگاه مشاهده کند. همچنین اگر از آن دسته کاربرانی هستند که روزانه دانلود‌های زیادی انجام می‌دهید اپلیکیشن ++Download progress را دانلود و در گوشی خود نصب کنید. پس از اجرای این برنامه نوار ابزاری روی نمایشگر گوشی به تصویر درمی‌آید که روند و حجم دانلود هر برنامه‌ای در انواع مرورگر‌ها و اپلیکیشن پیام‌رسان واتس‌اپ ر ا نشان می‌دهد.

چطور اپلیکیشن‌ها و بازی‌های اندروید را به‌روزرسانی کنیم؟

پیش از آموزش فرایند به‌روزرسانی برنامه‌ها و بازی‌های اندرویدی کاربران باید دقت کنند که حساب کاربری آن‌ها در جی‌میل فعال باشد، زیرا در صورت نداشتن حساب کاربری جی‌میل امکان مشاهده برنامه‌های نصب‌شده روی گوشی وجود ندارد. در اولین گام باید وارد برنامه google play store شده و تصویر جی‌میل خود را لمس کنید. در این هنگام پنجره‌ای نمایان شده که جمله manage app and device در آن مشاهده می‌شود. زیر این جمله دو گزینه به نام‌های update all و see details وجود دارد. اگر update all انتخاب شود همه برنامه‌ها به‌روزرسانی و در صورتی که گزینه دیگر را بزنید امکان به‌روزرسانی هر اپلیکیشن به صورت مجزا فراهم می‌شود.

در اپلیکیشن فروشگاه مجازی گوگل امکان تنظیم ویژگی‌های به‌روزرسانی نیز وجود دارد. به عنوان مثال کاربران می‌توانند با مراجعه به قسمت settings و پس از آن وارد شدن به بخش auto-update apps به سیستم عامل اجازه دهند که فقط زمان اتصال به شبکه وای‌فای فایل‌ها و برنامه‌های ذخیره‌شده را به‌روزرسانی کند. البته می‌توان هرگونه فرایندی برای به‌روزرسانی خودکار را به طور کامل غیرفعال کرد.

تنظیم دقیق و حرفه‌ای قفل شدن گوشی

برخی از کاربران سیستم عامل اندروید برای خواندن نوشته‌های روی صفحه یا ورود به اپلیکیشن‌های مختلف دچار مشکل هستند و حس می‌کنند همه گزینه‌های موجود روی نمایشگر بسیار کوچک است. در اندروید ویژگی برای بزرگنمایی تمام جزئیات صفحه وجود دارد و مشکل را برای کاربرانی که قدرت بینایی آن‌ها ضعیف است رفع می‌کند. برای فعال‌سازی ویژگی بزرگنمایی صفحه در اندروید کافی است به قسمت تنظیمات گوشی رفته و پس از آن وارد بخش Accessibility شوید. در این بخش گزینه‌ای به نام Magnification وجود دارد. پس از فعال سازی این گزینه قسمت‌های مختلف نمایشگر با دو یا سه ضربه بزرگتر از حالت عادی شده و تمامی جزئیات به راحتی قابل مشاهده است.

دیگر ترفندی که در اینجا آموزش می‌دهیم مربوط به قفل شدن گوشی است. تعداد زیادی از کاربران اندروید تمایلی ندارند که کسی به غیر از خودشان به اطلاعات داخلی گوشی دسترسی داشته باشد. برای تنظیم قفل گوشی ابتدا واژه Smart Lock را در قسمت تنظیمات بنویسید. با ورود به این بخش سه گزینه متفاوت برای کاربر وجود دارد. گزینه اول مربوط به زمانی است که دستگاه در دست صاحب آن قرار دارد و پس از فعال‌سازی دیگر گوشی شما هنگام کار کردن قفل نمی‌شود. گزینه دوم مربوط به موقعیت موقعیت مکانی است و کاربران با مشخص کردن موقعیت جغرافیایی مشخص به گوشی اجازه قفل شدن دستگاه را در آن محل نمی‌دهد. فعال‌سازی آخرین گزینه نیز به دستگاه اجازه می‌دهد که تنها زمان اتصال به دستگاه‌های مشخص شده از سوی کاربر قفل نشود.

نحوه غیرفعال‌سازی دستیار هوشمند بیکسبی

انگشت خود را روی نمایشگر گوشی به سمت پایین حرکت دهید تا صفحه مربوط به نوتیفیکیشن‌ها نمایش داده شود. سپس گزینه power را لمس کرده و وارد قسمت Side key settings شوید. در این مرحله حالت Double press را به Quick launch camera یا Open app تغییر دهید. در نهایت گزینه Power off menu را جایگزین Press and hold کنید.

برای توقف بیدارباش دستیار هوشمند سامسونگ ابتدا باید بیکسبی را اجرا کرده و پس از آن منوی همبرگر در سمت چپ صفحه را باز کنید. گزینه تنظیمات را انتخاب کرده و روی Voice Wake Up ضربه بزنید. در آخرین مرحله گزینه Wake with یا Hi, Bixby را در وضعیت غیرفعال قرار دهید.

تغییر ظاهر نوار صدا در سیستم عامل اندروید

نمایشگر گوشی‌های هوشمند یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این دستگاه‌ها برای نشان دادن ویژگی‌های ظاهری است. تمامی عکس‌های موجود در حافظه گوشی را می‌توان در نمایشگر مشاهده کرد. تقریباً تمامی کاربران گوشی‌های هوشمند تمایل دارند ظاهر اپلیکیشن‌ها و قابلیت‌های مختلف دستگاه مورد استفاده خود را در بازه‌های زمانی متفاوت عوض کنند.

با تغییر تِم و تصویر نمایه، ویژگی‌های ظاهری تعدادی از بخش‌های سیستم عامل اندروید نیز عوض می‌شود، اما نوار صدا در این سیستم عامل از جمله بخش‌هایی است که معمولاً از حالت ساده خود خارج نشده و در بازه‌های زمانی طولانی مدت شکل ظاهری خود را حفظ می‌کند. چنین ویژگی مورد پسند بسیار از کاربران اندروید نیست. یعنی آن‌ها ترجیح می‌دهند رنگ نوار صدا نیز با بقیه دگرگونی‌ها تغییر کند. کاربران اندروید می‌توانند با دانلود و نصب اپلیکیشن volume styles ظاهر نوار صدا سیستم عامل را تغییر داده تا هربار که خواستند حجم صدای گوشی را کم یا زیاد کنند تصویر جذابی را ببینند. در این برنامه ده‌ها مدل نمایشی برای نوار ابزار وجود دارد و امکان فعال‌سازی آن‌ها به راحتی مهیا شده است.

چگونه بدون شارژر انرژی گوشی خود را بازیابی کنیم؟

احتمالاً تصور می‌کنیم شارژر کردن تلفن همراه بدون نیاز به شارژر امکان‌پذیر نیست و نمی‌توان انرژی ذخیره شده در باتری یک گوشی را به دستگاهی دیگر منتقل کرد، ولی برای این کار تنها به کابلی ساده و یک تبدیل اوتی‌جی (OTG) نیاز دارید. اگر شارژ گوشی شما رو به اتمام است و شارژر دستگاه خود را به همراه ندارید کافی است تلفن همراه یکی از دوستان خود را به امانت گرفته و ابتدا تبدیل اوتی‌جی را به گوشی او وصل کنید سپس یک سر کابل شارژ را به تلفن همراه خود و سر دیگر آن را به تبدیل اوتی‌جی متصل کنید. اکنون انرژی الکتریکی از گوشی که شارژ بیشتری دارد به تلفن شما منتقل شده و دیگر لازم نیست نگران خاموش شدن گوشی خود باشید.

منبع: آنا

انتهای پیام/